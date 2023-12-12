КПП «Ваалимаа» на границе Финляндии и Российской Федерации, 12 декабря 2023 года

Финляндия открывает КПП на границе с Россией Финляндия откроет КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией с 14 декабря

Финляндия с 14 декабря на месяц откроет два КПП на границе с Россией. Речь идет о пунктах «Ваалимаа» и «Ниирала». Перевозчики уже объявили о возобновлении автобусных рейсов из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно. При этом финские власти предупреждают, что вновь закроют КПП, если на них продолжат массово прибывать мигранты.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки откроют на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта, работу которых приостановили из-за наплыва мигрантов, сообщило агентство РИА Новости.

Речь идет о КПП «Ваалимаа» («Торфяновка» со стороны России) и «Ниирала» («Вяртсиля»). Их откроют для движения с полуночи 14 декабря до 14 января 2024 года. Как подчеркнул Орпо, решение приняли «после тщательного рассмотрения ситуации», чтобы проверить, «изменилось ли что-то к лучшему».

При этом финские власти готовы оперативно вернуть ограничения.

«Правительство снова закроет всю восточную границу, если <...> миграция <...> [там] продолжится», — заявили в министерстве внутренних дел страны.

В ведомстве подчеркнули, что на открытых КПП можно будет подать заявление о предоставлении международной защиты.

Автобусы возобновляют движение

Российское представительство компании Lux Express Group, осуществляющей автобусные перевозки через российско-финскую границу, уже анонсировало первые рейсы.

«Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки – 13.12.2023 в 23.30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург – 13.12.2023 в 21.30 (по финскому местному)», — заявили в компании.

Накануне глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия поэтапно планирует открыть границу с Российской Федерацией, если ситуация нормализуется.

Она отметила, что ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще есть люди, желающие получить убежище. Дипломат добавила, что финские власти готовы «решительно реагировать на действия России».

Закрытая граница

Всего на российско-финской границе находятся девять контрольно-пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из них: «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из этих КПП расположены в Ленинграской области, еще один – в Карелии.

Причиной стал поток мигрантов, желающих получить в Финляндии убежище, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока. В Хельсинки обвиняли Россию в умышленном стимулировании миграции.

Впоследствии были закрыты и другие КПП: с 24 ноября работающим оставался только пункт «Райя-Йоосеппи» («Лотта»). В Мурманской области из-за наплыва мигрантов ввели режим повышенной готовности, некоторые иностранцы пытались прорваться через границу. С 30 ноября Финляндия приостановила работу последнего открытого пункта, тем самым полностью закрыв границу с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл действия Хельсинки «избыточными», подчеркивая, что конфликта между странами нет. При этом Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex заявляло о намерении направить на финско-российскую границу 50 офицеров для обеспечения пограничного контроля, а финские пограничники установили на границе двойные заграждения.