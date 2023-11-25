Иностранные граждане у КПП «Алакуртти» в Кандалакшском районе на пути к пункту пропуска «Салла» на российско-финской границе, Мурманская область, 24 ноября 2023 года

«Никаких политических дискуссий»: Финляндия отказалась от контактов с Россией по границе Финский премьер Орпо исключил политические дискуссии с РФ о ситуации на границе

Финляндия отказалась от политических контактов с Россией по ситуации на границе до завершения военной операции на Украине, но выразила готовность к дискуссии на уровне дипломатов. Из-за наплыва мигрантов между двумя странами функционирует только один КПП. В Мурманской области действует режим повышенной готовности, губернатор сообщил о доставке к открытому пропускному пункту 55 беженцев, а еще 200 человек отправили в Петербург – они решили остаться в России.

Власти Финляндии не намерены вести с Россией политическую дискуссию о ситуации на границе, но готовы обсуждать проблему на дипломатическом уровне, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Его слова приводит телеканал Yle.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор, как Россия напала на Украину, с Россией не ведется никаких политических дискуссий», – сказал он.

Финский премьер подчеркнул, что политические контакты с РФ не возобновятся до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине.

Ранее Орпо заявлял, что Финляндия намерена подать России четкий сигнал по проблеме мигрантов на границе. Он обвинил российскую сторону в провоцировании кризиса с мигрантами.

В свою очередь пограничная служба Финляндии сообщила, что переговоры с Россией по вопросу пропуска мигрантов через границу продвигаются безуспешно. По заявлению ведомства, они «не привели к решению, позволяющему стабилизировать ситуацию», а российская сторона настаивает, что не может запретить гражданам третьих стран приезжать на границу.

На данный момент на российско-финской границе работает только один контрольно-пропускной пункт – «Райя-Йоосеппи» («Лотта» в Мурманской области). Финляндия объяснила закрытие КПП наплывом мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.

Что происходит на границе

23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с наплывом мигрантов.

По его словам, приехавшие иностранцы пытались прорваться через границу с Финляндией, но их действия были пресечены. Кроме того, глава региона объявил об установке дополнительных КПП на въезде в область и на ее территории, а также об открытии пунктов временного размещения для беженцев.

24 ноября он сообщал, что 55 беженцев, находящихся у закрытого КПП «Салла», перевезут к последнему открытому пропускному пункту, еще для 200 человек организованы автобусы до Санкт-Петербурга – они решили остаться в России. По словам губернатора, у беженцев есть все необходимые документы и разрешение на пребывание в РФ.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex объявило о планах отправить на финско-российскую границу 50 офицеров пограничной службы и другой персонал для обеспечения пограничного контроля.

Закрытие КПП

Всего на российско-финской границе находятся девять контрольно-пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из них: «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из этих КПП расположены в Ленинграской области, еще один – в Карелии.

После этого живущие в Финляндии россияне вышли на митинг к зданию парламента в Хельсинки с требованием открыть пропускные пункты, также была создана петиция против их закрытия.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Через несколько дней премьер Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии всех пунктов, кроме «Райя-Йоосеппи». По его словам, целью является защита граждан страны. КПП останутся закрытыми как минимум до 23 февраля 2024 года.

В Хельсинки обвинили Москву в намеренном стимулировании миграционного кризиса. В свою очередь представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что РФ «поставили перед фактом», предварительных консультаций о закрытии пунктов пропуска не проводилось.