В Брянске задержали отца устроившей стрельбу школьницы. Ему грозит два года колонии Полиция задержала отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске

Задержан отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в школе в Брянске. Мужчину подозревают в небрежном хранении оружия, ему грозит до двух лет заключения. Также задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, а против директора школы завели дело о халатности. 7 декабря восьмиклассница пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, включая саму девушку. Рамки металлоискателя в здании не работали — сотрудники заявили, что их отключили, чтобы повесить гирлянду.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили четыре уголовных дела после стрельбы в школе в Брянске, сообщил Telegram-канал Shot.

Восьмиклассницу, которая открыла стрельбу по одноклассникам, после чего покончила с собой, обвиняют в убийстве. Ее 53-летний отец Дмитрий Афанаскин задержан по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Также задержаны 40-летний генеральный директор частной охранной организации «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный и 51-летняя сотрудница охраны Галина Черткова, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух лиц. Наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, 52-летняя директор школы Галина Сауткина стала фигурантом дела о халатности, повлекшей смерть двух лиц. Ей грозит до семи лет колонии, ее отпустили под обязательство о явке.

Стрельба в Брянске произошла 7 декабря. 14-летняя восьмиклассница А. принесла в школу охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, где достала ружье и открыла огонь по детям. Пострадали пять человек, погибли двое — в том числе сама стрелявшая.

Оружие было легальным

Отец открывшей стрельбу школьницы имел разрешение на владение ружьем, действующее до октября 2024 года, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. При этом одной из причин произошедшего депутат назвал халатное отношение к хранению оружия.

«Оно обязано находиться строго в сейфе, доступ куда должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия», — написал Хинштейн.

Он добавил, что в последний раз условия хранения проверялись в январе 2022 года. При этом по данным Telegram-канала 112, на допросе владелец оружия заявил, что хранит ружье как положено – в металлическом шкафу под замком, — и не заметил его пропажи.

По данным Shot, А. умела обращаться с оружием — этому ее научил отец. При этом Baza пишет, что за две недели до трагедии А., как и других школьников, проверяли психологи. Она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Так как показатели были в норме, никаких бесед с девочкой не проводили.

Проблемы с охраной

Очевидцы утверждают, что 7 декабря в школе отсутствовали рамки металлоискателя. Портативное устройство должно было быть у сотрудницы охраны, но она школьников не осматривала.

Работники школы в беседе с Telegram-каналом Baza рассказали, что обычно рамка металлодетектора стояла на входе, но именно в день стрельбы ее отключили, потому что нужно было повесить гирлянду. Судя по камерам видеонаблюдения, в день трагедии рамки у входа или неподалеку не было, а гирлянду действительно вешали. Школьнице удалось пронести не только ружье, но и охотничий нож, бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок.

По данным канала, школа заключила договор с охранным предприятием «Агентство Экскалибур» в сентябре, администрация заплатила за это 300 тыс. рублей. Baza пишет, что договор действовал до 9 января, а Shot — что он истек 30 ноября.

По данным Telegram-канала Mash, «Агентство Экскалибур» — «местный охранный монополист». Оно охраняет почти половину школ в Брянске, а еще больницы, дворец единоборств и даже пенсионный фонд. При этом в компании не хватает персонала. Более того, брянский арбитражный суд рассматривает восемь дел о ненадлежащем качестве исполнения услуг против предприятия.

Пострадавших доставили в Москву

Shot сообщил, что в тяжелом состоянии находятся два школьника: у одного ранение предплечья и колена, у второго — ранение плеча и проникающее ранение груди. Брянские врачи смогли стабилизировать их состояние, но для дальнейшего лечения подростков отправили в Москву.

Еще один подросток получил ранение плеча, а школьница — ранение груди. Их травмы оказались не такими серьезными, поэтому они продолжат лечение в Брянске. 15-летняя девушка во время нападения упала и сломала ногу, у нее закрытый перелом голени.

«Трое пострадавших в состоянии средней тяжести получают стационарное лечение в медучреждениях Брянска. Жизни пострадавших вне опасности», — рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

День начинался как обычно

Нападение произошло на уроке биологии. В беседе с РИА «Стрела» 26-летняя учительница биологии Офеля Мкртчян рассказала, что начала учебный день как обычно в 09:05. Она отметила отсутствующих в классе и повторила с школьниками домашнее задание. В этот момент открылась дверь, а на пороге стояла А. с ружьем.

«Вдруг прозвучал первый выстрел, он был предупреждающим. После этого мы поняли, что это не шутка и не розыгрыш. Я крикнула детям. Они резко легли на пол. [Девушка] ни разу не взглянула на меня, как я ни пыталась привлечь ее внимание. Она просто смотрела на своих одноклассников, выстрелы производила по ученикам первого и второго ряда. Все произошло в считанные минуты», — рассказала учительница.

По ее словам, школьники спрятались под партами. В это время нападавшая ходила по кабинету и стреляла в одноклассников. Учительница пыталась ее остановить, но девочка не слушала.

«Все дети, которые остались в классе, после того, как [стрелявшая] убила себя, выбежали из класса. Они бежали так быстро, что я даже не успела понять, кто ранен и сколько из них получили травмы. Я увидела, что одна девочка очень серьезно ранена, она лежала на полу без сознания», — добавила учительница.

По словам Мкртчян, А. была способной и прилежной ученицей. У нее не было конфликтов в классе, она хорошо училась и никогда не проявляла агрессии.