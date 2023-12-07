«Тихая отличница». Что известно о девочке, расстрелявшей в Брянске одноклассников

В престижной гимназии Брянска 14-летняя восьмиклассница пришла на урок с отцовским дробовиком и расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Кроме нее погибла еще одна ученица – ее соседка по двору. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка, и он привел к человеческим жертвам. «Газета.Ru» рассказывает, что в настоящее время известно о «необщительной отличнице».

Как случилась стрельба в школе

Восьмиклассница А. училась в одном классе со своей сестрой-близнецом. В день нападения они вместе вышли из дома, но сестра пришла в школу вовремя, а А. опоздала. Девочка оделась во все черное, взяла два ножа, один из которых спрятала в своем носке, и отцовский охотничий дробовик «Бекас-3» из сейфа (школьница знала, где лежит ключ).

Вдобавок у нее были в рюкзаке бутылка с растворителем, спички и несколько зажигалок.

Ружье восьмиклассница легко пронесла в гимназию в тубусе. Рамка металлодетектора на входе не работала, как установила полиция, а камер и турникетов в школе никогда не было. На посту охранника гимназии с 2010 года сидела пожилая женщина, которая порой вообще не появлялась на месте.

Вооруженная А. с опозданием зашла в свой класс на втором уроке, достала ружье и начала стрелять в одноклассников. Всего школьница сделала пять выстрелов.

Первый попал в 13-летнюю М., она погибла на месте. Также серьезно пострадал 14-летний подросток, пули попали ему в грудь, руки и ноги. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Еще четверых мальчиков зацепило дробью, их жизни ничего не угрожает. Дети пытались спрятаться под партами, а учительница— безрезультатно остановить нападавшую. В конце А. совершила самоубийство, не выходя из кабинета.

Первым на помощь пострадавшим прибежал с другого этажа учитель физкультуры, которому рассказал о стрельбе один из школьников. К тому времени А. уже покончила с собой, а М. еще была жива. Мужчина пытался зажать ее рану тряпкой, но девочка умерла до приезда «скорой». Около кабинета физрук обнаружил еще одного пострадавшего, усадил мальчика на скамейку и также прижал его рану. Затем ученика передали подоспевшим врачам.

Другие учителя, услышав выстрелы, заперлись в кабинетах вместе с детьми. Потом всех эвакуировали.

Как школьница вела себя незадолго до нападения

За две недели до стрельбы восьмиклассница вместе с другими учениками прошла стандартный опрос школьного психолога. Учащимся раздали тест на выявление суицидальных наклонностей и чувства одиночества. Результаты А. были абсолютно нормальными.

Последние пару дней, по оценке классной руководительницы, ученица выглядела странно — была «ни жива, ни мертва». Утром в день нападения А. отказалась от завтрака. Перед тем, как уйти в школу, восьмиклассница попрощалась с матерью фразой: «Не вой», пишет «Московский монитор». По мнению женщины, так дочка посоветовала ей не оплакивать ее скорую смерть.

close Сотрудники полиции на месте стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, 7 декабря 2023 года Охотничье ружье «Бекас-3», которое ученица пронесла в школу и устроила стрельбу Здание гимназии № 5, где произошла стрельба, 7 декабря 2023 года Ситуация возле школы после стрельбы в Брянске Сотрудники полиции на месте стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, 7 декабря 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Что известно об отношениях школьницы с одноклассниками

Девочка училась в брянской гимназии. Школа считается престижной, но, как рассказала бабушка одного из учеников, в учебном заведении «нездоровый микроклимат». В прошлом году из-за травли школьников из гимназии перевелась одна отличница.

Классная руководительница, где училась нападавшая, говорит, что А. была замкнутой и почти ни с кем не общалась, кроме сестры. Училась на отлично, агрессивным поведением не отличалась. Как отмечают гимназисты, А. была «очень странной» и даже не сидела в соцсетях. Учителя периодически беседовали с мамой А. и ее сестрой о социализации девочки. Отец А. заявил, что дочка не жаловалась на одноклассников.

Однако по словам самих детей, одноклассники травили А. еще с начальных классов.

«Ее буллили. Из-за буллинга, может, с ума сошла. <...> Она была закрытой девочкой и начала с мальчиков потому, что они подшучивали над ней»,

— сообщила подруга одноклассниц А.

«Она была нормальной, пока ей не сказали: «Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная», — поделилась другая ученица.

Правоохранительные органы также считают конфликт с одноклассниками основной версией.

Прошлой весной, по рассказу классной руководительницы, у А. был конфликт с ученицей из ее класса. Причину педагог не озвучила, но дело дошло до учителей. Взрослые пообщались с девочками и их родителями и, со слов руководительницы, ссора быстро забылась. Telegram-канал 112 пишет, что в классе А. произошел еще один конфликт пару месяцев назад, причина не указана.

По данным Mash, А. соперничала с погибшей одноклассницей М. из-за романтических чувств к их общему 14-летнему однокласснику. Канал утверждает, что А. целенаправленно шла убивать ее, а остальные попали под горячую руку. Однако классная руководительница

и мама убитой опровергают эту версию. Telegram-канал 112 отмечает со слов учителей, что А. с сестрой «даже не смотрели в сторону мальчиков».

М. выросла со своей убийцей в одном дворе и называла ее хорошей и доброй, пишет Telegram-канал Shot. Девочки каждый день вместе ходили до школы, и М. собиралась позвать А. на свое 15-летие через несколько недель. Мама М. уточнила, что А. с ее дочкой дружили и в прошлом году вместе отмечали свои дни рождения.

Школьники-очевидцы вспоминают, что погибшая девочка попала под пули случайно, она оказалась ближе всех к нападавшей. «Просто стояла первая, и основной удар на нее пошел. Попало ей в плечо, в легкое, в артерию», — рассказала мама М.

Что известно о семье стрелявшей школьницы

Одноклассники называют сестру-близнеца А. тоже «очень странной и необщительной», хотя она была немного более общительной. По словам классной руководительницы, сестра не знала о планах А. и после стрельбы была в шоке. Она находилась в кабинете во время инцидента, но не пострадала.

53-летний отец А. работал в ЧОП, в том числе в фирме, которая занимается охраной школ. Увлекался охотой и, по информации Shot, научил дочь обращаться с ружьем. Пропажу своего дробовика из сейфа он даже не заметил.

«Семья неплохая, мы знаем их больше 10 лет, всегда в хороших отношениях. Положительная семья, и они всегда вместе [были]», — рассказала соседка семьи А. Она также признала, что девочку травили в школе, но та была «скромной» и ни на что не жаловалась.