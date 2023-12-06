В Луганске взорвали автомобиль депутата. Год назад он уже «погибал» при операции силовиков Депутат народного совета ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

В центре Луганска взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. Он погиб на месте от полученных ранений. Ранее в Луганске погиб экс-начальник Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Взрывчатку положили под водительское сиденье его машины, устройство сдетонировало, когда он выезжал из дома. В 2022 году при таких же обстоятельствах пострадали два чиновника в Бердянске. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при взрыве автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске, сообщил его коллега Юрий Юров. Telegram-канал Readovka ранее писал, что жители города услышали громкий звук и увидели горящую машину.

В СК России заявили, что в автомобиле сдетонировало неустановленное взрывное устройство.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. В расследовании принимают участие сотрудники УФСБ России по ЛНР.

Коллега погибшего Юров отметил, что покушение было не первым для Попова. В сентябре 2022 года депутат уже «погибал». Тогда его смерть, как сообщили журналисты «России-24», была оперативной «игрой» российских спецслужб. С помощью уловки российские силовики задержали исполнителя — Артура Чернецких. А он уже вывел правоохранителей на заказчиков, ими оказались сотрудники СБУ.

Олег Попов родился в Луганске в 1972 году. До 2014-го занимался предпринимательством. Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов, организовывал антимайданные акции в родном городе. После неудачного покушения вернулся к исполнению обязанностей в феврале 2023 года.

Взрыв в Генпрокуратуре Луганска и убийство Филипоненко

Убийство Олега Попова — не первый теракт в Луганске. В сентябре 2022 года в результате взрыва в Генпрокуратуре города погибли глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале назвал произошедшее терактом.

В ноябре 2023-го взрывное устройство сработало в автомобиле другого депутата Народного Совета ЛНР, бывшего начальника Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко.

Об этом «ЛуганскИформЦентру» сообщил его сын Иван. Источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что взрывчатку положили под водительское кресло. Взрыв произошел, когда Филипоненко выехал из дома. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о теракте, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.

Серия убийств правоохранителей и чиновников в Бердянске

В феврале 2023 года силовики установили руководителя украинской ДРГ, которая организовала пять терактов в Бердянске с мая по октябрь 2022-го. Об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб. В мае 2023 года трех ее участников задержали и арестовали. Кураторов убийств, которые находились за пределами России, объявили в розыск и арестовали заочного, рассказали в СК РФ.

В августе 2022 года в Бердянске убили замначальника ГИБДД города Александра Колесникова. Его машина оказалась в зоне поражения взрывного устройства. Как рассказал РИА Новости представитель администрации Бердянска, Колесников оказался в этом месте случайно, целью изначально были мирные жители. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, закрепили на заборе, за которым находилась детская площадка. В момент взрыва на ней, по счастливой случайности, никого не было.

В сентябре члены ДРГ взорвали автомобиль военного коменданта Бердянска Артема Бардина. В администрации города взрыв назвали терактом, Бардина доставили в больницу. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позже рассказал, что состояние коменданта удалось стабилизировать.

В этом же месяце убили замглавы ВГА Бердянска Олега Бойко и его жену, главу городского избиркома Людмилу Бойко. Их тела нашли у гаража, сообщили в администрации города.

31 октября 2022-го взрывчатку подкинули в автомобиль первого заместителя главы Бердянска Павла Ищука, писал УНИАН. При взрыве Ищук получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.