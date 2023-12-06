«Мне нечего терять!» Почему мужчина открыл огонь по полицейским под Рязанью В Рязанской области мужчина открыл стрельбу из ружья и убил полицейского

47-летний мужчина в Рязанской области выстрелил из окна своего дома, расположенного у трассы М-5, и убил полицейского. Злоумышленника задержали после штурма коттеджа. СМИ сообщают, что группа полицейских приехала из Вологды по заявлению бывшей супруги задержанного. История этой семьи ранее освещалась в ток-шоу «Мужское и женское». Как рассказали местные жители, стреляя, мужчина кричал, что теперь ему «нечего терять». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Убил полицейского

В деревне Высокое Рязанской области мужчина из окна второго этажа двухэтажного кирпичного здания, расположенного возле трассы М-5 «Урал», открыл стрельбу и убил полицейского, сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, 47-летний мужчина по имени Александр начал стрелять из охотничьего ружья и попал в одного из сотрудников правоохранительных органов. Потерпевший после полученных ранений не выжил. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Telegram-канал «Рязинформбюро» написал, что мужчина открыл стрельбу по машинам. После этого на место прибыл ОМОН, который пошел на штурм коттеджа. Стрелявший задержан, он не успел оказать сопротивления.

На время инцидента сотрудники ГИБДД перекрывали трассу. В настоящее время проезд по дороге открыт.

Уголовное дело

По данным региональной прокуратуры, после стрельбы возбудили уголовное дело. По какой именно статье, в ведомстве не уточнили.

«Сегодня на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в ведомстве, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области. Агентство ТАСС со ссылкой на сообщение оператора дежурно-диспетчерской службы Рыбновского района уточнило, что сотрудник полиции погиб при операции по задержанию злоумышленника, который и открыл стрельбу. Таким образом он оказал сопротивление правоохранительным органам.

Подробности происшествия

Собеседник ТАСС в диспетчерской отметил, что погибший полицейский постоянно работал в другом регионе, а в Рязанской области оказался в командировке.

«Был в командировке неместный полицейский, его убили», — сказала собеседница агентства в службе.

Как пишет Telegram-канал Shot, полицейские прибыли в населенный пункт для обыска у 47-летнего мужчины, поскольку его подозревают в незаконном обороте оружия.

По данным источника в правоохранительных органах агентства РИА Новости, открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области ранее был судим сразу по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством адвокату.

Мужчина родом из Вологды. В деревню Рязанской области он прибыл недавно вместе со своей семьей, в том числе с двумя несовершеннолетними детьми. Как рассказали местные жители, мужчина во время стрельбы кричал о том, что ему «нечего терять».

Полицию вызвала бывшая жена

Как пишет Mash, сотрудники полиции прибыли к 47-летнему мужчине после заявления его бывшей жены Светланы. Она обвиняла экс-супруга в подделке документов из Росреестра.

По данным Telegram-канала, пара развелась в 2015 году. Последние годы семейной жизни мужчина и женщина часто ругались. Поначалу Светлана обвиняла Александра в домашнем насилии. Она даже ходила на ток-шоу «Мужское и женское», где рассказала, что он ее бил и душил, а при разводе несправедливо разделил имущество (квартиру и семейный бизнес). Также бывшая жена задержанного гражданина — героиня мема «запер на 10 дней», популярного в 2021 году в соцсетях. Мем родился после ее рассказа в 211-й серии передачи, как муж запер ее в доме без еды, воды и мобильного телефона почти на две недели.

Мужчина жаловался, что бывшая супруга настраивает их детей против него и нервирует ложными доносами. Как рассказал источник канала, Александр начал стрельбу после того, как увидел три приехавшие служебные машины, поскольку «у него сдали нервы». Нынешняя супруга попыталась утихомирить его, но не получилось.