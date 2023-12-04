«Борьба с диверсантами и шпионами». В новых регионах возродили «Смерш» Депутат Гурулев заявил о возрождении контрразведки «Смерш» в новых регионах РФ

Депутат Гурулев заявил, что Россия создала в новых регионах службу, аналогичную советской контрразведке «Смерш». Он призвал начать борьбу «с диверсантами и шпионами» на всей территории страны. Служба действовала в годы Второй мировой войны и боролась против разведки нацистской Германии, предложения о ее возрождении ранее высказывали глава Крыма Аксенов и советник главы ДНР Гагин.

Россия создала в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях службу военной контрразведки по аналогии с советской структурой «Смерш», написал в Telegram член комитета Госдумы по обороне депутат Андрей Гурулев.

«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях , но сегодня нам пытаются помешать и в тылу», — заявил депутат.

Он призвал возродить «Смерш» на всей территории России. По его словам, в стране «зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые гадят», и для этого нужен противовес. Несмотря на то, что российские спецслужбы сейчас «работают во всю», они все равно могут что-то упустить, пояснил Гурулев. В качестве примера он привел подрыв грузового поезда с топливом в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября.

«Это хорошо, на БАМе бочки свалились, а если бы пассажирский состав шел? Что бы мы рассказывали? Отношение должно быть иное. <...> Борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима, ведь война аукнулась на территории всей РФ», — подчеркнул Гурулев.

Он также призвал более строго наказывать пойманных шпионов: «Им надо не по 12 лет строго режима выписывать, а чтобы они пожизненно в глухой тайге корячились на благо Родины. Мне говорят, мол, это бесчеловечно. А уничтожать наших людей это человечно?»

Чем занимался «Смерш» в советское время «Смерш» — это военная контрразведка, которая действовала в СССР во время Великой Отечественной войны. Название расшифровывается как «Смерть шпионам». Изначально Иосифу Сталину предложили наименование «СмерИнш» — «Смерть иностранным шпионам». Однако Сталин ответил, что «шпионы могут быть и среди своих».



В «Смерш» входили несколько организаций. Их главной задачей было бороться против разведки врага: не давать нацистам узнать планы Красной армии, срывать диверсии, выявлять, а порой и перевербовывать чужих шпионов. В свою очередь, «Смерш» сам забрасывал к врагу разведчиков и снабжал нацистов дезинформацией.



Кроме того, «Смерш» должен был следить за обеспечением армии и планированием операций. Контрразведчики также наблюдали за настроениями советских солдат, отслеживая дезертиров и прочих неблагонадежных лиц. У «Смерш» были широкие полномочия. Контрразведчики не могли выносить приговоры, но могли арестовывать, проводить обыски и допросы.

Ранее возродить «Смерш» призвал советник главы ДНР Ян Гагин. Так он отреагировал на обращение американского посольства к россиянам, которое оно выпустило в прошлом январе.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <…> [Пришло время] переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании «Смерш», — заявил Гагин.

Идею поддержал весной глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что в России «много пятых колонн», которые «непонятно, на кого работают и что делают».

В то же время, депутат Думы Александр Хинштейн в октябре выступил против воссоздания «Смерш». По его мнению, у России уже есть «весь инструментарий», чтобы «более решительно наводить порядок».

«От того, что мы создадим новую структуру или переименуем уже действующую, принципиально ничего не изменится», — считает Хинштейн.