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«Борьба с диверсантами и шпионами». В новых регионах возродили «Смерш»

Депутат Гурулев заявил о возрождении контрразведки «Смерш» в новых регионах РФ

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Андрей Гурулев

Андрей Гурулев

Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутат Гурулев заявил, что Россия создала в новых регионах службу, аналогичную советской контрразведке «Смерш». Он призвал начать борьбу «с диверсантами и шпионами» на всей территории страны. Служба действовала в годы Второй мировой войны и боролась против разведки нацистской Германии, предложения о ее возрождении ранее высказывали глава Крыма Аксенов и советник главы ДНР Гагин.

Россия создала в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях службу военной контрразведки по аналогии с советской структурой «Смерш», написал в Telegram член комитета Госдумы по обороне депутат Андрей Гурулев.

«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях, но сегодня нам пытаются помешать и в тылу», — заявил депутат.

Он призвал возродить «Смерш» на всей территории России. По его словам, в стране «зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые гадят», и для этого нужен противовес. Несмотря на то, что российские спецслужбы сейчас «работают во всю», они все равно могут что-то упустить, пояснил Гурулев. В качестве примера он привел подрыв грузового поезда с топливом в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября.

«Это хорошо, на БАМе бочки свалились, а если бы пассажирский состав шел? Что бы мы рассказывали? Отношение должно быть иное. <...> Борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима, ведь война аукнулась на территории всей РФ», — подчеркнул Гурулев.

Он также призвал более строго наказывать пойманных шпионов: «Им надо не по 12 лет строго режима выписывать, а чтобы они пожизненно в глухой тайге корячились на благо Родины. Мне говорят, мол, это бесчеловечно. А уничтожать наших людей это человечно?»

Ранее возродить «Смерш» призвал советник главы ДНР Ян Гагин. Так он отреагировал на обращение американского посольства к россиянам, которое оно выпустило в прошлом январе.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <…> [Пришло время] переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании «Смерш», — заявил Гагин.

Идею поддержал весной глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что в России «много пятых колонн», которые «непонятно, на кого работают и что делают».

В то же время, депутат Думы Александр Хинштейн в октябре выступил против воссоздания «Смерш». По его мнению, у России уже есть «весь инструментарий», чтобы «более решительно наводить порядок».

«От того, что мы создадим новую структуру или переименуем уже действующую, принципиально ничего не изменится», — считает Хинштейн.

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