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Взрыв поездов в тоннеле БАМа из РФ в Китай квалифицировали как теракт

«Коммерсантъ»: взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа признали терактом

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Валерий Мельников/РИА Новости

После взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источник издания пояснил, что дело возбуждено следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте в отношении «неустановленных лиц».

Инцидент произошел 29 ноября. На движущемся по Северомуйскому тоннелю поезде заметили задымление одной из цистерн с дизельным топливом.

Диверсию, по словам украинского источника CNN, организовала Служба безопасности Украины. При этом официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», — заявил источник.

До этого жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию Украины. По данным следователей, личность подозреваемого установили во время расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное — Блокпост 204-й км» в Рязанской области. Во время инцидента опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.

Ранее двух жителей города Донецка заподозрили в корректировке ударов украинских войск по населенному пункту.

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