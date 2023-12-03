«Почему я должен уехать, а не они?»: Сокуров заявил, что не будет снимать за рубежом Режиссер Сокуров сообщил о завершении карьеры из-за запрета его фильма про диктаторов

Российский 72-летний режиссер Александр Сокуров заявил, что из-за запрета властей больше не сможет ни снимать новые фильмы, ни показывать старые. При этом он не собирается эмигрировать и продолжать карьеру за границей. Ранее Минкультуры запретило прокат последнего фильм Сокурова «Сказка», где среди прочих показаны Сталин и Гитлер в чистилище.

Режиссер Сокуров считает, что больше не сможет снимать фильмы в России. Об этом он заявил порталу NEWS.ru

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате [фильму «Сказка»] завершилась», — сказал Сокуров.

Режиссер сообщил РБК, что не собирается делать фильмы за рубежом. «Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они? » — указал Сокуров. Ранее он уже говорил, что из-за запрета «Сказки» время его жизни «опять остановилось», как во времена советской цензуры.

Как уточнил режиссер в беседе с ТАСС, теперь в России запрещены три его фильма. Помимо «Сказки», это картина «Русский ковчег» и документальная лента «Робер. Счастливая жизнь». Cокуров отметил, что «Сказка» была в прокате многих стран, но запретили ее только в Германии и России.

«Я знаю, что сейчас готовятся еще документы по запрету [в России]. Возможно, будет запрещена «Александра» с [оперной певицей Галиной] Вишневской в главной роли, потому что мы давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, но никакого решения там долго уже нам не дают», — добавил Сокуров.

Тем временем «Сказку» 3 декабря выложила в публичный доступ журналистка Ксения Собчак. Она пояснила, что 19 ноября организовала в Москве закрытый показ и обсуждение ленты с участием Сокурова. Видеозапись этого события появилась на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Журналистка отметила, что не могла «остаться в стороне от такой несправедливости — фактического запрета по-настоящему уникального фильма».

Сокуров поблагодарил Собчак за поддержку и указал, что в первую очередь делал фильм для молодых россиян. Он добавил, что никаких других показов «Сказки» в России не будет. Во-первых, кинотеатры не возьмутся за это, считает Сокуров, во-вторых, в этом уже «нет особой необходимости».

Как запретили «Сказку»

Премьера последнего фильма Сокурова прошла 6 августа 2022 года на 75-м кинофестивале в швейцарском городе Локарно. Позже картина вошла в фестивальные программы в Токио и Пусане. Летом этого года «Сказку» показали в Санкт-Петербурге на международном кинофестивале «Пример интонации». В этом октябре ленту должны привезти на фестиваль «Каро.Арт» в Москве. Однако за два дня до сеанса организаторы сообщили об отмене, не назвав причину.

«Вы догадываетесь сами, что никакой фестиваль после продажи 1200 билетов, полный зал продан, не мог взять и просто так отменить просмотр», — прокомментировал сам режиссер.

Он подчеркнул, что происходящее напоминает советские времена, когда власти также запрещали его фильмы. Позже Минкультуры официально подтвердило, что отказывается выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка». При этом ведомство не объяснило причину, указав в качестве основания для отказа пункт «иные случаи» из соответствующих правил.

Режиссер Арсений Гончуков после запрета Минкультуры утверждал, что «Сказку» «буквально через неделю» выложат в интернет в авторской озвучке. Однако Сокуров опровергал это. Он также уточнял, что фильм существует в нескольких вариантах — с разными субтитрами и с озвучкой автора.

О чем фильм

Черно-белая лента «Сказка» длительностью 78 минут показывает известных политиков прошлого в загробной жизни. На экране появляются Адольф Гитлер, Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и Бенито Муссолини. При этом в фильме не играют актеры — почти все кадры смонтированы из реальных архивных съемок с помощью сложной компьютерной графики. Поверх наложена актерская озвучка. При обсуждении фильма Сокуров отметил, что большую часть того, что звучит на экране, «эти персонажи говорили на самом деле».

По синопсису ленты герои ждут разрешения на вход в рай и коротают время за разговорами в месте, похожем на чистилище. При этом знаменитые исторические фигуры на экране выглядят «тщеславными, монотонными тупицами», пишет в рецензии кинокритик Гай Лодж. Все они вспоминают из прошедшей жизни не свои судьбоносные политические решения, а банальные мелочи. Так, Гитлер никогда не говорит о Холокосте, зато сокрушается, что не женился на племяннице Рихарда Вагнера.

«То, что вы творите историю, еще не значит, что вы чему-то из нее учитесь», — резюмирует предполагаемую идею фильма кинокритик. Сокуров называл свой фильм «исторической сказкой без всяких аллюзий» и говорил, что не знает, за что его можно запретить.