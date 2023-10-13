«Как в советские времена»: «Сказку» Сокурова запретили показывать на кинофестивале в Москве

Фильм Александра Сокурова «Сказка» убрали из программы фестиваля «Каро.Арт». Как рассказал сам режиссер, никаких объяснений о причинах отмены показа ему не предоставили. Он уверен, что прокатное удостоверение «Сказка» уже точно не получит, а все его остальные фильмы тоже запретят демонстрировать на экране — «как в советские времена». Подробности — у «Газеты.Ru».

На фестивале «Каро.Арт» в Москве отменили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова, сообщили организаторы мероприятия. Картину должны были показать в 19:30 в воскресенье, 15 октября.

Сам Сокуров рассказал, что не знает причин такого решения и «пытается выяснить мотивировки». Он выразил уверенность, что «Сказке» не выдадут прокатное удостоверение, а на показ всех его картин введут негласный запрет.

«Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу», — написал режиссер в Telegram.

«Историческая сказка без всяких аллюзий»

В беседе с «Газетой.Ru» режиссер подтвердил, что никаких объяснений после отмены показа «Сказки» он не получал.

«Вы догадываетесь сами, что никакой фестиваль после продажи 1200 билетов, полный зал продан, не мог взять и просто так отменить просмотр. Конечно, это распоряжение Министерства культуры или специальных органов. Вы понимаете, что это за органы.

Я не знаю, какая мотивировка может быть против показа этого фильма. Это на самом деле сказка, историческая сказка без всяких аллюзий», — заявил он.

Он добавил, что при желании «выдумать всякого рода провокационные измышления насчет этого фильма, наверное, как, впрочем, и каждого художественного произведения, можно миллион».

Сокуров подчеркнул, что в России запрещена цензура и ни у кого нет права ограничивать доступ российских зрителей к художественному произведению.

«Потому что фильм по всему миру уже прошел и идет», — сказал он.

Действие фильма «Сказка» происходит во время Второй мировой войны. Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире и на четырех языках — грузинском, английском, немецком и итальянском — вспоминают о своей жизни и горюют о власти, которой обладали и с которой не готовы расстаться. В фильме нет актеров: использованы архивные съемки политиков в нестандартно анимированных декорациях. Премьера состоялась в августе прошлого года на кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Кинокритик Лариса Малюкова отмечает, что найти «какие-то конкретные проблемы» в объектах запретов крайне трудно, они не сформулированы вслух.

«Сказка» сегодня триумфально шествует по всему миру от Токио до Парижа, на фильм стоят гигантские очереди. Это даже не совсем фильм, это больше чем фильм, это грандиозное художественное высказывание о тоталитаризме. И, может быть, эта тема и является почему-то болезненной для правоохранительных органов и Минкульта», — заявила она в эфире BFM.ru.

По словам Малюковой, картина Сокурова «эстетически очень необычно придумана», и смотреть ее надо обязательно на большом экране, но широкого проката уже точно не будет.

«Безбашенная»

13 октября стало известно, что Минкульт также отозвал прокатное удостоверение у сериала «Безбашенная», выпущенного на платформе Kion, сообщают источники «Коммерсанта» в ведомстве и на медиарынке.

Премьера была запланирована на 1 октября, однако она не состоялась, а карточка сериала пропала с сайта Kion. Никаких официальных заявлений по этому поводу ни создатели сериала, ни онлайн-кинотеатр не делали.

«Безбашенная» — это ремейк знаменитого американского фильма «За бортом». Там снимались известные актеры Екатерина Варнава, Евгений Цыганов, Юрий Чурсин. Режиссер российской версии — Лана Влади.

Собеседники газеты отмечают, что онлайн платформы могут демонстрировать фильмы, на которые не получены прокатные удостоверения, но все-таки невыдача документа служит «своеобразным предупреждением». А вот Роскомнадзор может потребовать убрать с платформы тот или иной фильм или сериал.

Варнава и Цыганов с первых дней спецоперации на Украине выступали против военного вмешательства. Оба они публиковали антивоенные посты в соцсетях.

«Это пройдет»

Песню панк-группы «Порнофильмы» «Это пройдет» запретили в России. Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов две ссылки на текст и аккорды композиции. Ее также удалили с платформы «Яндекс Музыка».

Песня «Это пройдет» была написана в период несогласованных митингов летом 2019 года.

Ранее песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!» внесли в список экстремистских материалов Минюста по решению Дзержинского районного суда Волгограда. О судебных решениях по поводу других композиций группы ничего не известно.