«Составит около 74 лет»: Путин заявил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России в 74 года

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к концу года вырастет до рекордного показателя в 74 года, заявил Владимир Путин. Вице-премьер Голикова уточнила, что за девять месяцев она уже выросла на 0,3 года. В соответствии с планом властей, показатель должен достигнуть 78 лет — изначально это должно было произойти к 2024 году, но сроки изменили из-за пандемии COVID-19.

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года станет рекордной, заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

«По итогам года она (продолжительность жизни) составит около 74 лет», — сказал глава государства.

По словам Путина, такого показателя позволила добиться «слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника». Он поблагодарил всех медиков страны за самоотверженный труд и верность своему призванию.

Улучшение показателя

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на конгрессе, уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни за первые девять месяцев 2023 года выросла до 73,5 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила Голикова, нынешний показатель оказался лучше, чем результат 2019 года. По ее словам, тогда прироста ожидаемой продолжительности жизни не было, а в текущем году он составил 0,3 года за девять месяцев.

«Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей», — подчеркнула она.

В конце апреля вице-премьер на расширенном заседании коллегии Минздрава сообщала о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. По ее словам, по итогам 2022 года показатель находился на уровне 72,8 года.

Реальность и цель

После избрания на четвертый срок в 2018 году Путин в своем указе о национальных целях развития страны обозначил ориентир — ожидаемая продолжительность жизни в России должна повыситься до 78 лет. Изначально планировалось достичь целевого показателя к 2024 году, но после начала пандемии коронавирусной инфекции его достижение было отодвинуто до 2030 года.

С 2009 по 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличилась на 4,4 года — до 73,3 года. Однако в 2020 году на фоне распространения COVID-19 этот показатель снизился до уровня 2015 – 2016 годов, составив 71,54 года.

17 октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал со ссылкой на данные Росстата за 2023 год, что Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии. Ожидаемая продолжительность жизни по стране, по его данным, на тот момент достигла 73,4 года.

Летом министр здравоохранения заявил, что показатель среди женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин, поскольку «у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено». В сентябре он назвал три региона России, где величина ожидаемой продолжительности жизни поднялась выше 78 лет: Ингушетия, Москва и Дагестан.

Снижение из-за коронавируса

В марте 2021 года интернет-издание РБК со ссылкой на разработанный проект единого плана правительства по достижению национальных целей до 2024 года написало, что на фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в стране сократилась на два года и составила 71,1 года, что было первым снижением с 2003 года.

Мурашко тогда подтвердил сообщения о снижении показателя, не приведя конкретных данных. Он назвал коронавирус одним из сильнейших вызовов системе здравоохранения, который обусловил негативные демографические тенденции.

Затем, спустя почти 2 года — весной 2023-го — Росстат привел данные, из которых следует, что в стране по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный за всю современную историю страны рост продолжительности жизни. По данным ведомства, в минувшем году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года. Таким образом, данный показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.