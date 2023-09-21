«Нас пугает дисбаланс». В России снижается число работников среднего возраста

Число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет в ближайшее время сократится на треть, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Из-за негативной тенденции правительство вынуждено прогнозировать потребности российской экономики в кадрах до 2030 года и реформировать систему подготовки специалистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о резком сокращении среди работников в России возрастной группы от 30 до 39 лет. Их число упадет в ближайшее время на 30%.

«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных», — отметила Голикова.

В настоящее время Минэкономразвития, Минтруд и образовательный блок ведут работу по формированию прогноза по потребностям российской экономики в кадрах до 2030 года.

«С учетом демографии мы оценили, что исходя из возрастов, которые мы на сегодняшний день имеем, и трендов, которые складываются, а именно рост количества людей в возрасте 15-19 лет и снижающийся тренд возрастов 30-39 лет, заставляет нас пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и подготовке кадров на уровне среднего специального образования, высшего образования, в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительного образования», — указала Голикова.

По словам вице-премьера, по определенным профессиям в сферах промышленности, строительства, транспорта уже ощущается дефицит. Так, на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится целых 13 вакансий.

«Это в основном профессии, связанные со слесарным, фрезерным делом, в отрасли строительства. Немного колеблется между кварталами, но напряженность наблюдаем», — рассказала Голикова, добавив, что в сфере финансов подготовленных специалистов, наоборот, перебор.

Демографическая яма

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza отмечает, что с 2022 года последствия демографической ямы 1990-х начали отражаться на статистике по числу работников. Количество занятых россиян в возрасте 30-34 лет снизилось на 524 тысячи человек к концу прошлого года.

«В 2021 году численность трудящихся данной возрастной когорты выросла. Однако с 2022 года эту группу все больше стали формировать родившиеся в начале демографического кризиса 90-х годов. Как итог, работников этого возраста стало меньше», — сообщили социологи.

Общее количество работников до 35 лет уменьшилось на 1,3 млн. Авторы исследования не исключали при этом из числа занятых военнослужащих и мобилизованных, несмотря на то что они выпали из производственного процесса.

Особенно активно вымывание молодежи с рынка шло в московской агломерации и в Санкт-Петербурге, подчеркнули в FinExpertiza.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России уже проводится серьезная работа по модернизации системы подготовки кадров, она уже возымела результаты.

«Ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты», — сказал Песков, отметив, что в этой работе задействовано много ведомств.

По словам представителя Кремля, в «эпоху трансформации» крайне важно перестроить систему образования и адаптировать ее под нужды рынка труда. Кроме того, необходимо учитывать уровень безработицы.

«Сейчас он рекордно низкий, но он не должен привести к тому, что у нас начинается нехватка в ИТ-отраслях», — отметил пресс-секретарь.