Полиция задержала похитителей девочки из Козельска. Они требовали выкуп 1,5 млн рублей В Калужской области задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки

В Калужской области задержали четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки. Второклассницу украли недалеко от дома 29 ноября, когда она возвращалась из школы, и потребовали от ее матери выкуп — 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Она рассказала, что сперва похитители отвезли ее в неизвестную квартиру, но затем по каким-то причинам отпустили. Ребенка нашли в Тульской области.

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Ими оказались 37-летняя женщина и трое мужчин — 21, 40 и 44 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК в Telergam-канале.

Против них возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетней и вымогательство денег у ее матери. Следствие будет просить суд о заключении подозреваемых под арест.

По данным Telegram-канала Shot, задержанные — фермеры из деревни Касьяново. Через сутки после похищения они отпустили девочку и попытались скрыться в доме матери 37-летней подозреваемой. Сейчас место осматривает полиция.

Сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить злоумышленников по камерам видеонаблюдения: они проследили за их автомобилем и вышли к дому, где они скрывались. Полицейские выясняют, знала ли мать девочки похитителей и почему они планировали вымогать 1,5 млн рублей именно у этой семьи.

Украли в 700 метрах от дома

29 ноября второклассница возвращалась с учебы домой на школьном автобусе, сообщил Shot. Детей высадили на остановке, и девочка вместе с одноклассниками пошла в сторону дома, но на перекрестке Юбилейной и Гвардейской улиц их пути разошлись. Идти до дома Злате оставалось 700 метров. По данным kp.ru, школьница позвонила маме и сказала, что хочет покататься с горки. В тот день домой девочка так и не вернулась.

В беседе с Shot ее мать Ирина рассказала, что дочь самостоятельно возвращается из школы. Когда женщина вернулась домой — около 15:30, — девочки в квартире не было, хотя она уже должна была прийти. Дозвониться до нее мать не смогла и обратилась в полицию.

Около 19:30 по местному времени Ирина получила сообщение в Telegram от пользователя под ником «Рыжик»:

«Ваша девочка... у нас. Она будет отпущена в целости и сохранности после того как вы переведете сумму на счет, который будет ниже. Деньги нужно перевести в криптовалюте. В ваших интересах сделать все быстро, сумма 1 500 000 рублей».

Похитители потребовали от Ирины не обращаться в полицию, но она не приняла их условий. Девочку стали искать полицейские, волонтеры «ЛизаАлерт» и местные жители. В беседе с kp.ru знакомые семьи рассказали, что им трудно представить, как Злату могли увести посреди оживленной улицы:

«Ребенок словно испарился... [Она] обычно с чужими не разговаривает, только с близкими она общительный, добрый и отзывчивый ребенок».

Похитители бросили ребенка на трассе

Вечером 30 ноября сотрудникам полиции удалось установить местонахождение пропавшей девочки. Полицейские отвезли второклассницу в больницу, а затем в следственный отдел в Козельске.

Девочка рассказала газете «Известия», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом:

«Ну, два дяди и одна тетя. На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу».

Позже по каким-то причинам школьницу отпустили. По данным «Известий», прохожие заметили плачущего ребенка и позвонили в полицию. По версии Shot, похитители высадили ребенка на трассе в Тульской области, в деревне Таратухино. Девочка пешком дошла до ближайшего дома и постучалась в дверь. Хозяйка сразу пустила ребенка в дом, накормила и позвонила в полицию.

Прибывшие на место медики зафиксировали у девочки ушибы груди и руки. По словам ребенка, ее высадили из машины какие-то неизвестные мужчины, которые ее «толкали и били».

По данным Shot, 37-летнего отца девочки изначально подозревали в причастности к похищению, однако следователи установили, что это не так. В день пропажи Златы мужчину приговорили к трем годам лишения свободы по уголовному делу о краже. Перед этапированием в колонию он отказался от еды из-за переживаний о судьбе дочери и «все время смотрел в одну точку», пишет Telegram-канал.