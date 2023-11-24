Махинации с землей: в Подмосковье задержали главу Ленинского района и его бывшего зама Задержан глава Ленинского округа Подмосковья Алексей Спасский

Один за другим задержаны глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский и его бывший заместитель Альберт Гравин. Последнего, по информации канала «112», подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей. По данным Mash, благодаря его посредничеству в области построили многоэтажки, которые теперь мешают работе ПВО.

Главу Ленинского округа задержали на рабочем месте, сообщил источник газеты «Комсомольская правда» в правоохранительных органах. Задержание подтвердили источники РЕН ТВ и Mash.

По информации РЕН ТВ, Спасский оказался связан с уголовным делом о махинациях с земельными участками. В администрации округа провели обыски, силовики изъяли интересующие их документы. Mash отмечает, что главу округа забрали на допрос, «в числе возможных тем для разбирательств — нарушения при строительстве жилых домов». За это же, предположительно, задержали накануне экс-заместителя Спасского, Гравина.

О задержании Гравина также стало известно из СМИ, он был на съемной квартире в подмосковном городе Видное. «Организованы следственные мероприятия по месту постоянного жительства задержанного [Гравина], у его близких родственников и на других объектах недвижимости, принадлежащих его семье», — передавал источник РЕН ТВ.

По сведениям Telegram-канала «112», после задержания Гравин дал показания против своего бывшего руководителя.

С поста заместителя главы Ленинского округа Гравин уволился 7 ноября по собственному желанию. «Я слагаю с себя полномочия Первого заместителя главы муниципалитета в связи с переходом на новую должность», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Куда именно он перешел, Гравин не уточнил.

По данным «112» и РЕН ТВ, Гравина подозревают в получении взятки в 10 млн рублей. Он мог получить ее от «представителей коммерческих структур». В администрации Ленинского округа Гравин курировал земельные вопросы. Mash сообщил, что его связывают с уголовным делом о выдаче разрешений на строительство жилых многоэтажных домов. Новые многоэтажки значительно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

Как выяснил «112», в деле может быть замещена кадастровая фирма из Ногинска «Кибион», которая оформлена на жену Гравина Эльмиру. Ее уже допросили как свидетеля. Сейчас следствие проверяет все кадастровые заключения, которые успела выдать компания.

Активисты ранее неоднократно обвиняли Гравина в лоббировании интересов бизнесменов. Его бывший начальник Спасский так же «лоббировал массовую застройку», заявил один из местных активистов, Анатолий.

Спасский был главой Ленинского городского округа с 2021 года. Ранее он возглавлял городские округа Кашира и Красногорск. Гравин занимал место первого заместителя Ленинского округа с 2018 года.