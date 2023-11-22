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Главу дагестанского села задержали за ограбление магазина в Забайкалье в 2001 году

В Дагестане задержали главу села, причастного к разбойному ограблению магазина

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В Дагестане задержали чиновника, подозреваемого в разбойном нападении 22-летней давности. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Абдулла Курбанов занимает пост главы села Герга в Каякентском районе республики. По данным правоохранительных органов, в 2001 году мужчина вместе с двумя подельниками, своим братом Муртузали и бездомным Романом, совершил налет на магазин «Мебель-Золото» в Краснокаменске. Грабители забрали оттуда ювелирные украшения на 1,6 млн рублей, выстрелив охраннику торговой точки в шею. Мужчину медикам спасти не удалось.

Из Забайкальского края Курбанов сбежал в Дагестан, а затем стал там чиновником. Его брата задержали сразу после происшествия, а главу сельского поселения силовики поймали лишь недавно и возобновили давно закрытое уголовное дело, возбужденное по двум статьям.

По информации Telegram-канала Shot, в 2000 году Курбанов был судим за сопротивление работнику полиции.

Ранее школьник инсценировал свое ограбление, чтобы не отдавать родителям сдачу из магазина.

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