«По собственному желанию»: Кобаладзе «уволился» из МГИМО после лекции Урганта

В МГИМО подтвердили увольнение замдекана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе. По словам представителя вуза, профессор ушел по своему желанию. В октябре Кобаладзе пригласил телеведущего Ивана Урганта побеседовать со студентами. После того, как эта информация распространилась в СМИ, у преподавателя начались проблемы. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России подтвердил увольнение профессора Юрия Кобаладзе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», — сказали в пресс-службе.

Преподаватель отказался комментировать ситуацию «Газете.Ru».

«No comments», — ответил Кобаладзе на вопрос, действительно ли уволился по собственному желанию и не жалеет ли, что пригласил Урганта выступить в МГИМО.

Кобаладзе занимал должность заместителя декана факультета международной журналистики с 2014 года. Студенты вуза сообщили, что 14 ноября Кобаладзе сообщил им об увольнении. Они считают, что проблемы у преподавателя начались после того, как в октябре он пригласил телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию о налаживании личных связей в медиапространстве.

Кобаладзе сам окончил журфак МГИМО в 1972 году. После этого он устроился работать в Первое главное управление КГБ, а затем стал руководить пресс-бюро Службы внешней разведки России (после преобразования КГБ). Кроме этого, он работал в ТАСС и был корреспондентом Гостелерадио Советского Союза в Великобритании. Позднее Кобаладзе устроился на руководящие должности в банки «Ренессанс Капитал» и UBS, а также в Х5Retail Group.

Лекция Ивана Урганта

На факультете журналистики МГИМО учится дочь российского певца Стефания Маликова. Она опубликовала в своих социальных сетях информацию о том, что к ним на лекцию пришел Ургант. Сам телеведущий мероприятие не анонсировал. Позднее видео выступления Урганта опубликовал Telegram-канал «Абзац».

Сначала пресс-служба МГИМО отрицала сам факт проведения встречи. Затем они заявили, что Урганта пригласили по личной инициативе преподавателя, а ректорат шокирован подобным выбором спикера.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», — сказал источник в МГИМО в беседе с RT.

В феврале 2022 года Иван Ургант высказался против проведения специальной военной операции и уехал за границу. На «Первом канале» перестала выходить телепередача «Вечерний Ургант». Через какое-то время телеведущий вернулся, но вот уже полтора года практически не предстает перед публикой.

Пресс-служба «Первого канала» несколько раз опровергала информацию о закрытии «Вечернего Урганта». По их словам, канал временно работает в информационном режиме, поэтому развлекательные программы не показывают.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

«Ах, водевиль, водевиль…», — написал Ургант в своем Telegram-канале. К посту он прикрепил скриншот новостей об увольнении преподавателя.

Студенты против увольнения

Студенты рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что Кобаладзе планировал устроить встречу с бывшим главным редактором российского Vogue Аленой Долецкой, но мероприятие отменили. Студенты утверждают, что руководство вуза стало требовать от преподавателя приглашать на лекции военных корреспондентов.

Они также считают, что Кобаладзе заставило уволиться руководство вуза, поэтому намерены написать коллективное письмо. При этом студенты боятся, что за это их могут отчислить.

«Мы остаемся в глубочайшем непонимании, как можно уволить человека, за то, что он позвал Ивана Урганта. Предмет Social Networking нацелен на налаживания «социальных связей», поэтому Юрий Кобаладзе приводил нам на пары разных известных и интересных людей. Благодаря ему мы познакомились с Ириной Хакамадой, Якубовичем и Ваней Ургантом», — сказала одна из студенток Telegram-каналу «Осторожно, новости».