«Они становятся банкротами»: поляки объявили блокаду трех КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики устроили обещанный бойкот на границе с Украиной. Они разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Днем 6 ноября несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать три пограничных с Украиной перехода в Гребенне, Дорохуске и Корчовой, сообщает радиостанция RMF FM.

По данным издания, польские перевозчики так протестуют против украинских коллег, поскольку их стало значительно больше за время российской спецоперации. К тому же, украинским перевозчикам, в отличие от польских, не надо получать коммерческие разрешения. Протестующие просят уравнять их права.

Поляки намерены продолжать протест еще почти два месяца — до 3 января следующего года. По их словам, ежедневно на каждом пограничном переходе будет от 20 до 50 грузовиков. Организаторы обещают пропускать легковые автомобили, автобусы, а также любые транспортные средства, которые перевозят животных, гуманитарную и военную помощь.

Журналист радиостанции связался с президентом Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацеем Вроньским. По его словам, в данный момент сложно говорить о перевозках товаров поляками на Украину и обратно, так как они полностью уступили этот рынок украинским перевозчикам. С начала конфликта украинцы многократно увеличили количество перевозок.

«Конечно, украинский рынок никогда не был значимым для всей нашей отрасли. При этом он давал работу перевозчикам Люблинского и Подкарпатского воеводств, специализировавшихся на перевозках на восток. Сегодня они становятся банкротами. Тем более, что из-за рецессии на всем рынке они больше нигде не могут найти работу», — подчеркнул Вроньский.

Президент Ассоциации добавил, что полностью понимает мотивы, которые толкнули перевозчиков к блокированию пограничных переходов. При этом он осознает, что подобная форма протеста может быть воспринята негативно в связи с конфликтом на Украине. Вроньский добавил, что в связи с политической обстановкой правительство могло бы поддержать польских перевозчиков, потерявших источник дохода из-за сложившейся ситуации, тем более они обратились к властям еще в первые дни конфликта. По мнению собеседника радиостанции, если бы правительство приняло необходимые меры, отчаявшимся предпринимателям не пришлось бы перекрывать украинские границы.

О забастовке польские перевозчики предупредили заранее. За сутки до ее начала они огласили, что в полдень следующего дня перекроют дорогу, сообщает RMF FM.

«Это будет включать перекрытие дорог и подъездных путей к терминалу на границе», — заявил один из организаторов протеста Томаш Борковски из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.

По словам протестующих, они продолжат бастовать, пока их требования не выполнят.

Чего хотят польские перевозчики?

Поляки недовольны тем, что украинские предприниматели могут пересекать границу без специального разрешения. Они требуют вернуть документ, а также ужесточить правила перевозок для иностранцев. Польские перевозчики хотят добиться введения запрета на регистрацию компаний в Польше, если финансы организации находятся за пределами ЕС. На украино-польской границе используют электронную очередь, которая, по мнению поляков, плохо работает. Они просят сделать отдельную очередь для транспортных средств, которые зарегистрированы в ЕС, и отдельную очередь для пустых фур. Кроме этого, на границе работает система «Шлях» («Путь»), которая позволяет украинцам-мужчинам легально пересекать границу в условиях военного положения, однако некоторые приезжают в Польшу и больше не возвращаются на Украину. Поляки требуют предоставить им доступ к системе.

К протестам присоединятся и польские фермеры

Польское издание Ceny Rolnicze пишет, что польские фермеры поддержат польских перевозчиков и присоединятся к бойкоту. Предприниматели считают, что местный рынок рушится из-за украинских плодов и овощей, которые значительно дешевле польских аналогов.

Фермеры бастуют не в первый раз. 2 февраля 2023 года поляки в содействии с ассоциацией «Обманутая деревня» перекрыли дороги у пограничных переходов на границе с Украиной, в том числе с помощью тракторов. Они не хотели пропускать в Польшу фуры с зерном, при этом легковым автомобилям давали проехать.

По словам польских фермеров, у них на складах лежит около 2,5 млн тонн продукции, которую невозможно продать из-за растущего экспорта украинского зерна.