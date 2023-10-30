Бойкот и забастовка: в Польше хотят перекрыть границу с Украиной

Польские перевозчики грозятся устроить забастовку и перекрыть границу с Украиной на два месяца. Их не устраивают очереди на пропускных пунктах и правила формирования электронных очередей. К забастовке хотят присоединиться и польские фермеры, которые уже неоднократно заявляли о своем нежелании допускать на рынок украинских зерновых производителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Польше перевозчики объявили о намерении начать забастовку на украинской границе. Если это произойдет, пропускные пункты между странами могут перекрыть. Об этом сообщила ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» в своем Telegram-канале.

По данным ассоциации, польские перевозчики планируют начать забастовку 3 ноября. Якобы они хотят перекрыть на два месяца все имеющиеся выезды на границе с Украиной.

«Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября», – говорится в сообщении.

Ассоциация считает, что причиной забастовки стала чрезмерная конкуренция.

Польские перевозчики требуют:

– вернуть разрешения на пересечение границы для украинских перевозчиков;

– ужесточить правила перевозок для иностранных перевозчиков;

– запретить регистрировать компанию в Польше, если финансы организации находятся за пределами ЕС;

– сделать отдельную электронную очередь для автомобилей, которые зарегистрированы в ЕС;

– сделать отдельную очередь на границе для пустых фур;

– получить доступ к системе «Шлях» («Путь») – она позволяет украинцам-мужчинам легально пересекать границу в условиях военного положения.

Польские СМИ подтверждают эту информацию. По данным издания Ceny Rolnicze, польские перевозчики устали от того, что граница Польши и Украины стала непроходима. Они обещают устроить бойкот в польском селе Дорохуск. Более того, к акции должны присоединиться польские фермеры. Они считают, что зерновой рынок рушится из-за украинских плодов и овощей, которые значительно дешевле местных.

Польские перевозчики жалуются, что им стало невозможно выехать с Украины. Они сообщили о своем недовольстве заместителю министра транспорта Украины Мустафе Найему еще в декабре прошлого года, однако эффективность обслуживания терминалов после этого не улучшилась.

Польские фермеры уже устраивали забастовки

Издание Tygodnik Zamojski пишет, что 2 февраля этого года поляки в содействии с ассоциацией «Обманутая деревня» перекрыли дороги у пограничных переходов на границе с Украиной, чтобы не допустить въезда в республику фур с зерном. В том числе они использовали тракторы. Блокада длилась сутки. Митингующие подчеркнули, что они не препятствовали движению легковых автомобилей.

«Правительство обещало организовать транзитный коридор через Польшу в порты и третьи страны, отправляя зерно голодающим странам Африки и Ближнего Востока», — указали митингующие. При этом, по их словам, нет ясности, куда попало украинское зерно.

Польские фермеры пошли тогда на такой шаг, так как на складах страны лежит около 2,5 млн тонн продукции, которую невозможно продать из-за растущего экспорта украинского зерна.

В мае Европейская комиссия пошла на уступки не только польским предпринимателям, но и болгарским, венгерским, румынским и словацким. Фермеры этих стран столкнулись с серьезными убытками, поэтому в них был временно запрещен импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Однако эмбарго прекратило действие 15 сентября. Тогда Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет на своей территории, чтобы поддержать местного производителя. В ответ Украина обратилась с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Несмотря на то, что эмбарго продолжило действие, украинское зерно все равно попадало на территорию Польши, так как местное правительство разрешило транзит продукции. Тогда разработали систему, согласно которой украинское зерно сначала пломбируется, а затем сопровождается при помощи электронной системы отслеживания. При этом в сентябре текущего года стало ясно, что объем вывоза украинского зерна через Польшу сократился втрое по сравнению с предыдущим годом.

На фоне конфликта отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Польская сторона даже заявила о прекращении поставок оружия своему соседу, однако затем от угроз отказались. Варшава подтвердила, что исполнит свои обязательства в соответствии с заключенными договоренностями.