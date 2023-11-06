ФСИН заподозрил Блиновскую в нарушении домашнего ареста. Королева марафонов обвинила ПВО

Сотрудники ФСИН приехали к Елене Блиновской, поскольку заметили нарушения домашнего ареста. «Королева марафонов» заявила, что во всем виновата система ПВО. Якобы она глушит датчик слежения в ее браслете. Сотрудники ФСИН проверили теорию и не нашли никаких подтверждений этому высказыванию.

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, подозревают в нарушении условий домашнего ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, на ноге у Блиновской закреплен специальный браслет, который передает информацию через систему контроля сотрудникам ФСИН. Так они отслеживают ее местоположение. Блогер не должна покидать место своего жительства согласно постановлению суда. Если она выходит за пределы ограниченной территории, сотрудники ФСИН получают уведомление.

Mash пишет, что за время домашнего ареста Блиновская нарушила условия пребывания несколько десятков раз. Блогер объяснила сотрудникам ФСИН, что все это время она была дома. Якобы в районе, где она живет, расположена система противовоздушной обороны (ПВО), радары которой глушат датчик отслеживания местоположения.

Сотрудники ФСИН приехали домой к Блиновской. Они осмотрели браслет, но нарушений не зафиксировали. Также правоохранители провели проверку, в ходе которой выяснилось, что рядом с домом блогера нет систем ПВО . Однако, даже если бы они были, радары не могли бы заглушить сигнал датчика.

Дело «королевы марафонов»

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией, она хотела покинуть пределы РФ, так как узнала о возбуждении в ее отношении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере. Причиненный ущерб оценили в 918 млн рублей. Кроме этого, незадолго до отъезда блогер переоформила свое имущество на других людей.

На следующий день после задержания суд избрал в отношении автора «Марафона желаний» меру пресечения. Ее отправили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом. Срок ареста несколько раз продлевали. В ходе последнего рассмотрения судья решил, что блогер останется под домашним арестом до 26 января 2024 года, сообщает столичная прокуратура. Адвокат Блиновской несколько раз обжаловала решение и просила смягчить меру пресечения, чтобы блогер продолжала заниматься предпринимательской деятельностью и смогла выплатить налоговую задолженность. Однако «королева марафонов» все еще находится под домашним арестом.

В уклонении от уплаты налогов подозревают и мужа Блиновской Алексея. Он не может пользовать интернетом, но может свободно передвигаться.

По версии следствия, в 2019-2021 годы Блиновская получила многомиллионный доход от продажи своих курсов в социальных сетях. Предприниматели, чей доход в год ниже суммы в примерно 200 млн рублей в зависимости от года, могут применять упрощенную систему налогообложения, по которой не нужно платить НДС, НДФЛ и имущественные налоги. Однако при доходе сверх этой суммы необходимо перейти на общую систему налогообложения, из-за чего размер налогов значительно возрастает. Предполагается, что Блиновская хотела избежать повышения, поэтому «раздробила» бизнес, попросив своих знакомых открыть ИП, после чего уже пользовалась их данными.

Также блогера подозревают в отмывании денег. Предполагается, что она переводила средства с одного ИП на другой под видом платы за оказанные услуги, но на деле никакие услуги не проводились.

Арест 64 млрд рублей

Адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» назвала сумму активов Блиновской, которые были заблокированы.

«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей», — цитирует адвоката РИА Новости.

Сальникова уточнила, что налоговый орган до сих пор не установил точную сумму ущерба, на это понадобится еще несколько месяцев. При этом она добавила, что 918 млн рублей там нет. По словам адвоката, Блиновская уже выплатила 55 млн рублей.

9 августа Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов Блиновской. Кроме этого, было арестовано имущество: мотоцикл Harley-Davidson, снегоход, моторная лодка, гидроцикл и четыре легковых автомобиля: Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander. Также суд наложил арест на 54 расчетных счета компаний, которые связаны с Блиновской. В июле заблокировали 50 банковских счетов блогера — около 100 млн рублей, 21 объект недвижимости и коллекционные монеты.