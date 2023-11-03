«Там же секта». За что задержали блогера Аяза Шабутдинова

В отношении блогера Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве, в квартире бизнесмена прошли обыски. Команда Шабутдинова отрицает факт его задержания, они продолжают работать. Известно, что иск против него подала Наталья Калистратова, которая утверждает, что в компании Шабутдинова Like, при помощи «воздействия на психику», ее вынудили взять крупный кредит для прохождения курса, в котором учили «верить в себя». Она утверждает, что таких потерпевших «очень много». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера 32-летнего Аяза Шабутдинова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — добавила Волк.

По словам официального представителя МВД, следователи располагают информацией о том, что сотрудники одной из компаний блогера, через которые он продавал свои курсы, совершали правонарушения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По предварительным данным, молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Шабутдинова задержали в съемной квартире

По данным Telergam-канала Shot, предприниматель прилетел в Москву из Вены. Из аэропорта он поехал на съемную квартиру в «Москве-Сити». Туда же прибыли сотрудники правоохранительных органов с ордером на обыск. В его квартире обнаружили сейф, в котором нашли несколько пачек пятитысячных купюр и памятку клиента.

Сейчас Шабутдинова допрашивают, он проходит подозреваемым по делу. По предварительным данным, молодой человек согласился на сотрудничество со следствием.

Шабутдинова задержали. В ближайшее время в его отношении изберут меру пресечения, следствие настаивает на аресте. В день своего задержания он должен был анонсировать продажи своего нового курса.

Обыски также проходят в офисе компании предпринимателя.

Помощница Шабутдинова опровергла информацию о задержании своего начальника:

«Все нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость».

Позднее в аккаунте блогера в социальных сетях появилось сообщение:

«В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиентов (Калистратовой H.B.) о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий 1,9 млн рублей. При этом, компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства» (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Причины задержания

По данным Baza, в 2019 году заявительница Наталья Калистратова, у которой свой бизнес в сфере логистики, увидела рекламу компании Like — организации Шабутдинова, которая учит предпринимателей развивать свое дело и увеличивать доход.

«Я туда пришла просто посмотреть, на бесплатное мероприятие, но там же обрабатывают, там же секта, саентология. Начинается вот это вот воздействие на психику, на мозги людей, забирают паспорт. Ты просто потом — раз, на следующий день просыпаешься, а у тебя кредит», — объяснила заявительница.

Девушка утверждает, что после мероприятия выяснилось, что она взяла кредит в банке на 1,9 млн рублей. С процентами она выплатила около 3 млн рублей. По мнению Калистратовой, она стала жертвой мошенников. Девушка пыталась вернуть деньги, но ей отказали. Более того, она утверждает, что сообщники блогера похитили ее, однако подробности похищения раскрыть отказалась.

За прошедшие годы Калистратова нашла других потерпевших.

«Очень много потерпевших, очень много. Я являюсь инициатором, которая объединяла всех. Потерпевших — сколько там миллиардный оборот, средний чек от миллиона рублей. Сколько там, семь миллиардов в год он сделал — разделите на миллион и узнаете количество человек», — сказала девушка в беседе с Mash.

По данным Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов намерены устроить очную ставку, поэтому Калистратова встретится с Шабутдиновым лицом к лицу.

У представителей компании Like своя версия развития событий, которую они рассказали в беседе с Baza. По их мнению, девушка прошла обучение, а затем неожиданно захотела вернуть деньги, хотя это противоречит условиям договора. Они утверждают, что заявительница начала «терроризировать» их компанию в 2020 году. Она якобы вымогала деньги, устраивала драки и даже инсценировала свое похищение. Всю информацию они передали полицейским. Сотрудники утверждают, что сотрудничают со следствием.

«Ъ» выяснил, что еще четыре предпринимателя написали на Шабутдинова заявление. Общий ущерб пока что оценивается в размере 5 млн рублей. По словам заявителей, за доступ к первому уроку курса блогера они заплатили небольшие деньги, однако для продолжения обучения с них стали требовать около миллиона рублей. Тем, у кого денег не было, предложили рассрочку. Следствие считает, что блогер обещал предоставить клиентам доступ к образовательным курсам, а на деле рассказывал историю своего успеха и призывал верить в себя.

Кроме этого, инвестор из Свердловской области требует взыскать с Шабутдинова 1,5 млн рублей. По данным Shot, в 2018 году мужчина инвестировал в «Like Центр» в Екатеринбурге. До этого он уже сотрудничал с блогером и получил прибыль. Затем мужчина перевел миллион рублей на счет, связанный с Шабутдиновым. Он рассчитывал получить 7 млн рублей за 36 месяцев, однако денег не получил.

Через какое-то время помощница Шабутдинова предложила выкупить долю мужчины за 500 тыс. рублей и вернуть ему 1,5 млн. Он согласился, но получил только 500 тыс. После этого блогер и его команда перестали выходить на связь. Тогда мужчина обратился в суд.

Задержали и клиентку Шабутдинова

Кроме того, по данным Shot, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего психолога — ученицу Шабутдинова. Сначала они провели обыск в ее квартире, а затем увезли в участок. По предварительным данным, она проходит свидетелем по делу.

Shot выяснил, что девушка заняла 950 тыс. рублей у своей знакомой Натальи Калистратовой — именно она и написала заявление. Вместе они прошли обучение. Однако психологу курс понравился, она смогла развить свою карьеру и быстро вернула долг.

Мизулина давно ждала задержания Шабутдинова

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале прокомментировала происходящее:

«Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ождали еще с апреля этого года. Очень большое количество людей пострадало в результате его мошеннических действий. Многие люди, к сожалению, брали кредиты, для того чтобы приобретать эти курсы. Оборот его компании за последние три года составил более 10 млрд рублей. Это сумма намного более высокая, чем у известной инфомошенницы Елены Блиновской».

Мизулина добавила, что Аяз Шабутдинов был резидентом Сколково. По ее словам, правоохранительных органы выяснят, каким образом он получил этот статус.

Кто такой Аяз Шабутдинов?

Аяз Шабутдинов родился в Ижевске 21 октября 1991 года, однако еще в дошкольном возрасте его семья переехала в поселок Куеда Пермского края. В 2013 году он открыл сеть хостелов Like Hostel и сеть кофеен Coffee Like. Позднее он объединил компании в одну, а в 2018 году продал свою часть за 151 млн рублей.

В 2015 году блогер начал обучать других и открыл «Like Центр». Он стал одним из самых крупных инфобизнесменов в России. Его курс даже получил аккредитацию Министерства экономического развития РФ. Цена на продукты блогера может доходить до миллиона рублей. Сотрудники компании утверждают, что у них проходят обучение более 20 тыс. клиентов.