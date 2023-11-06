«Попросил сигарету, но вел себя нагло»: чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве

Четыре человека пострадали в результате конфликта со стрельбой у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот впал в кому. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.

В Москве в результате драки со стрельбой у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky примерно в 19:00 пострадали четыре человека, сообщила Замоскворецкая межрайонная прокуратура.

«Около ресторана на Шлюзовой наб. 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в посте.

В ведомстве добавили, что прокуратура контролирует принятие дальнейших процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, между посетителями Paulaner Brauhaus произошел «конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку». По ее словам, стрелявший скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан полицейскими и представителями Росгвардии.

Чемпион Европы по боксу

По информации Telegram-канала Mash, стрелявший — известный спортсмен, мастер спорта международного класса по боксу Никита Иванов. Ему 37 лет. Эти сведение ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

В 2009 году Иванов стал чемпионом России, в 2011 году — серебряным призером чемпионата Европы по боксу в Анкаре, в 2013-м выиграл чемпионат Европы в Минске.

СМИ утверждают, что именно Иванов инициировал конфликт со стрельбой, повздорив с одним из посетителей ресторана. Сам он во время инцидента не пострадал.

«Один из посетителей ресторана вышел вместе с друзьями покурить, где к ним и подошел Иванов. Бывший спортсмен попросил сигарету, но вел себя нагло — облокотился на посетителя, у которого просил закурить. Возник конфликт, который быстро перерос в драку», — описывает произошедшее источник Telegram-канала Baza.

Пострадавших увезли в больницу. Это мужчины в возрасте от 21 до 47 лет. Подробной информации об их состоянии пока нет. Известно, что у одного из них врачи диагностировали сотрясение головного мозга, у остальных переломы и ушибы. Один из раненых — охранник, пуля отрикошетила в него случайно. Кроме него пострадали менеджер заведения и посетитель.

Федерация бокса России уже объявила, что проведет разбирательство в связи с ситуацией с задержанием Иванова.

«Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации», – заявила ТАСС генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

Не первый случай

По данным Shot, Иванова не первый раз задерживает полиция.

Как написал канал, три года назад спортсмен напился в поезде Ульяновск – Москва, когда возвращался с соревнований. В результате пьяной драки профессиональный боксер сильно избил другого спортсмена — Бассира Мирсиябова.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии, врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. В медучреждении Мирсиябов впал в кому.

Как писал Сhampionat.com, Иванова тогда задержали и поместили под стражу. Подробности о том, понес ли Иванов какое-то наказание, не приводятся.

В 2021 году боксера привлекали к административной ответственности за проезд в транспорте без перчаток в период самоизоляции.