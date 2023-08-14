«Избил и порезал»: 68-летний тренер подрался с ученицей из-за коньков за 150 тысяч рублей

Конькобежка Юлия Епифанова и ее бывший тренер Александр Кардаков вступили в драку из-за коньков за 150 тысяч рублей. Спортсменка уверяет, что тренер избил и порезал ее. Однако в пресс-службе Федерации конькобежного спорта Свердловской области «Газете.Ru» сообщили, что тренер сам обратился за медицинской помощью после инцидента. Адвокат Максим Калинов заявил, что если вина Кардакова будет доказана, то это может грозить ему лишением свободы. При этом за решетку может отправиться и Епифанова, если ее слова признают клеветой.

Первым информацию об избиении спортсменки сообщил екатеринбургский портал E1.ru. В комментарии изданию Епифанова заявила, что тренер Александр Кардаков якобы избил ее при выходе с тренировочного льда челябинского дворца спорта «Уральская молния».

«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку», — рассказала спортсменка.

Сестра 20-летней спортсменки в комментарии E1.ru заявила, что во время инцидента конькобежку держали двое мужчин.

«Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть 150 тысяч за коньки. Но они возвращаются, если спортсмен бросил спорт», — добавила родственница конькобежки.

Иную точку зрения на конфликт высказал сам тренер, который обвинил Епифанову в использовании перцового баллончика.

«На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп. В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка»,

— заявил 68-летний специалист в комментарии E1.ru, отметив, что не мог избить Епифанову, так как не видел ее.

На данный инцидент отреагировал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Мы разбираемся в этой ситуации, ждем официальных комментариев от свидетелей и полицейских. Могу сказать, что не приветствую любые инциденты, связанные с физическим насилием», — заявил Гуляев в интервью ТАСС.

Пресс-служба Федерации конькобежного спорта Свердловской области в ответ на запрос «Газеты.Ru» заявила, что Юлия Епифанова вместе с Александром Кардаковым были командированы в Челябинск для прохождения учебно-тренировочных сборов, где и произошел конфликт.

«12 августа 2023 года около 11:00 между Епифановой и Кардаковым, который являлся личным тренером Юлии в период ее обучения в Училище олимпийского резерва (УОР №1), произошел конфликт. Поводом для этого послужила проблема с возвратом спортсменкой подотчетного спортивного инвентаря.

В результате конфликтной ситуации Кардаков был вынужден обратиться за скорой медицинской помощью, также по данному факту начато разбирательство ОП «Центральный» УМВД России по г. Челябинску.

РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» выражает сожаление о произошедшем и считает недопустимым решение вопросов между спортсменами и тренерами подобным образом. Нами будет проведена работа для разрешения и урегулирования конфликтной ситуации, а также приложены усилия по недопущению возникновения конфликтов в будущем», — заявили в пресс-службе организации.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, на основании случившегося следователи могут возбудить уголовное дело как в одну, так и в другую сторону.

«Здесь однозначно будет возбуждено уголовное дело. Вероятнее всего, по пункту «Д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Если тренер не был ранее судим, то говорить о реальном сроке, конечно, не приходится. Ему будет присуждено условное наказание.

Что касается коньков, то нужно разбираться, на каком основании Кардаков отобрал их у Епифановой, должны были они быть возвращены или нет — это разберут в ходе проверки.

Точно будет проведено судебно-медицинское исследование, на основании этого будет утверждена квалификация — какой именно вред здоровью спортсменки был нанесен. Если она пробудет более 21 дня на больничном, то, скорее всего, при полученных ею травмах, сотрясении и порезах, вред здоровью будет квалифицирован как средний», — заявил адвокат.

Также Калинов отметил, что, если конькобежка намеренно исказила информацию о своем избиении и тренер не виновен, то она может сама стать фигуранткой уголовного дела.

«Если Епифанова оговорила своего тренера, то будет нести ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если она направит заявление в полицию, где попросит возбуждения уголовного дела на тренера по статье 112, где будет средний вред здоровью, то ей будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Если она обвинит тренера в тяжком преступлении, то до трех лет. А если будут созданы видимые условия, при которых якобы было совершено преступление, то до шести лет», — заключил адвокат.