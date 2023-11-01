«Попал под раздачу»: экс-игрока сборной России поймали с наркотиками, ему грозит 20 лет тюрьмы

Бывший защитник «Торпедо», «Локомотива» и сборной России Алексей Бугаев задержан с крупной партией наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Адвокат спортсмена отрицает его причастность к наркотикам. В беседе с «Газетой.Ru» бывший одноклубник Бугаева Максим Деменко допустил, что тот попал под дурное влияние, а главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, тренировавший Бугаева в «Краснодаре», связал его беды с плохой генетикой.

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре с партией наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Один из лучших российских защитников 2000-х, член национальной команды на чемпионате Европы 2004 года попался с наркотиками в ночь на 29 октября.

42-летнего спортсмена остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком. Позже оказалось, что это 500 граммов мефедрона», — говорится в посте.

Уточняется, что в данный момент спортсмен арестован на семь суток. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Иван Бугаев, отец экс-футболиста, подтвердил, что его сына задержали с наркотиками в Краснодаре, передает «Чемпионат».

«Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. <...> Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия.

В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», — сказал Иван Бугаев.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал оценивал его в €2 млн.

Как футболист стал наркокурьером

После задержания спортсмен якобы признал, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета. Shot уточняет, что Бугаев пытался убежать при задержании. По данным источника, экс-футболист согласился сотрудничать со следствием после суток в изоляторе.

Он заявил, что после завершения карьеры футболиста у него начались финансовые трудности. Бугаев начал употреблять алкоголь и не платил налоги, из-за чего его задолженность составляла 70 тысяч рублей. Чтобы решить денежные проблемы, он стал подрабатывать в наркошопе.

Через наркоторговцев он достал 500 граммов мефедрона, который должен был разложить в Сочи и Краснодаре. По данным Telegram-канала, экс-футболист уже рассказал правоохранителям о своих сообщниках. Кроме того, в его телефоне нашли фотографии мест, где он разложил закладки.

Несмотря на эти данные, адвокат футболиста Екатерина Макличенко сообщила, что Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам.

Как она заявила RT, информация о попытке бывшего спортсмена скрыться от полицейских при содержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было. Адвокат добавила, что юридически обвинения в адрес ее подзащитного пока не выдвинуты.

«Мог попасть под влияние»

Бывший одноклубник Бугаева Максим Деменко, выступавший вместе с ним за «Краснодар», признался «Газете.Ru», что шокирован новостью о задержании Алексея. Он заметил, что помнит его как порядочного, но доверчивого человека, и допустил, что Бугаев попал под дурное влияние:

«Неожиданная новость! Я даже не поверил, когда узнал об этом. Я давно с ним не общался, лет 10 точно. Но был в шоке. Это еще и в Краснодаре, оказывается, произошло, — я вообще думал, что он в Москве находился, не знал, что он здесь. Это достаточно скромный, порядочный человек. Но один момент: он был очень доверчивый.

Мог попасть под какое-то влияние. Это его ни в коем случае не оправдывает: человек взрослый и понимал, что делает. Как у нас обычно происходит: «У тебя все плохо? Давай вот так сделаем».

И действительно, он мог быть подвержен влиянию извне. Но он же осознанно на это пошел. К тому же пишут, что у него при себе была крупная партия: он же все понимал прекрасно, что не может это пройти просто так».

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев, тренировавший и Бугаева, и Деменко в «Краснодаре», согласился с характеристикой, которую Деменко дал своему бывшему партнеру по команде. Специалист также выразил мнение, что у задержанного спортсмена могли быть проблемы, обусловленные генетическими отклонениями.

«Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом.

Но, мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас об этом никто не сказал. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда.

Макс Деменко назвал его доверчивым? Да, это было. Макс играл с ним вместе, а я тренировал обоих. И все-таки «тренер — футболист» — это другие отношения. Леша был спокойным, без лишних эмоций — профессионал, который хорошо делал свое дело. Но вне футбольного поля у него были проблемы. Наверное, у него судьба такая — бывает такое, к сожалению. Виделся ли я с ним в последние годы? Нет. Как закончил его тренировать, так больше его не видел», — рассказал Ташуев.

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев в интервью «Чемпионату» от 2019 года вспоминал Бугаева и сообщал, что у футболиста была склонность к игромании. И в бытность игроком «Локо» Алексей тратил и проигрывал крупные суммы.

«Помните, был такой — Алексей Бугаев? Купил компьютер, приехали в казино. Был какой-то концерт, я кушал, а он играть ушел. Через 15 минут прибегает довольный, говорит, что отыграл компьютер. Еще через 20 минут снова возвращается: «Дай 100 долларов». А нам в этот день дали зарплаты и премиальные. Но он говорит, что прям надо ему. Ладно.

Потом выходим из казино, а он берет на эти 100 долларов лимузин и едет домой пустой. Тысяч 10 просадил.

Его много кто пытался вытащить. У него было все для того, чтобы играть», — делился Абаев.