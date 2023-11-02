Штрафы и депортация всей семьи. Чем закончилась драка школьников в Нижнем Новгороде

Пятерых мигрантов — супругов и троих их детей — выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Внимание полиции супружеская пара привлекла после школьного конфликта в Нижнем Новгороде с участием их сына. На выходных появилось видео, на котором восьмиклассник бьет семиклассника. По данным полиции, старший школьник так заступился за пятиклассника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нарушили законодательство

В Нижегородской области семью мигрантов из пяти человек обязали покинуть территорию Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Внимание правоохранительных органов семья привлекла после конфликта с участием их сына — мальчик избил несовершеннолетнего в школе Нижнего Новгорода.

«Сотрудники управления по вопросам миграции выявили нарушения правил миграционного учета РФ уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта (в школе)», — сказали в пресс-службе полиции.

Как отметили в МВД, мужчина, являющийся гражданином одной и стран ближнего зарубежья, нарушил правила миграционного учета России. Кроме того, по данным ведомства, его жена 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

Штраф и депортация

В отношении 41-летнего мужчины и 34-летней женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье о нарушении иностранцем правил въезда в страну либо режима пребывания в России.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — отметили в полиции.

Точная сумма штрафа указана не была. Статья 18.8. КоАП предусматривает наложение административного взыскания в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Несовершеннолетние дети семейной пары, как рассказали в пресс-службе полиции, не состояли на миграционном учете. Их тоже выдворят из страны. В настоящее время родители этих троих детей проживают в Центре временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Нижегородской области. Их детей до процедуры депортации передали на попечение органов соцзащиты.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, семья, о которой идет речь, прибыла из Азербайджана. По данным газеты «Коммерсантъ», мужчину зовут Анар Бахышов, женщину — Эллада Нифталийева. Они воспитывают сыновей-подростков Саида и Сеида, а также 3-летнюю дочь.

Конфликт в школе

28 октября жители Нижнего Новгорода опубликовали в соцсетях видео избиения в школе восьмиклассником мальчика на вид более младшего возраста. Старший подросток, находясь в школьном туалете, несколько раз нанес младшему школьнику сильные удары и хватал его за горло. Кадрами заинтересовалась полиция.

Как пишет «Коммерсантъ», резонансное видео сняли в нижегородской школе №76, на кадрах видно, как один из сыновей Бахышова в коридоре бьет школьника славянской внешности. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел в середине сентября 2023 года.

После публикации ролика подростка задержали, семья Бахышова публично на камеру извинилась за поведение сына.

По данным сотрудников местного Центра противодействия экстремизму, учащийся в 8-м классе, сын Бахышова накинулся на 7-классника якобы из-за того, что последний обидел ученика 5-го класса. «Причиной инцидента стала личная неприязнь ученика 8-го класса к 7-класснику из-за того, что последний ранее обидел 5-классника», — сказали в ведомстве.