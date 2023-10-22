В МИД РФ назвали число людей, которые пожелали выйти из российского гражданства

В МИД РФ огласили статистические данные о людях, которые по своему желанию отказались от российского гражданства. Как оказалось, около 4,4 тысячи человек лишились российского паспорта в 2023 году. Также в МИД назвали число людей, которые получили российское гражданство за рубежом — 15,1 тыс. человек. В основном, это дети, которые родились в смешанных семьях. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Директор консульского департамента МИД Алексей Климов в беседе с РИА Новости сообщил, что 4,4 тысячи человек перестали быть гражданами России с начала этого года.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 года – 4,3 тысячи человек)», — добавил Климов.

Дипломат отметил, что за первые девять месяцев текущего года около 15,1 тысячи человек получили российское гражданство за рубежом.

«Подавляющее число из них – это дети, рожденные в смешанных браках», — пояснил Климов.

Кроме этого, 12,5 тысяч детей получили российское гражданство по рождению. Документ им выдали российские загранучреждения. В прошлом году эти показатели были 23,5 тысячи и 13,6 тысячи человек, соответственно.

Кто сейчас получает российское гражданство

Согласно миграционной статистике МВД России, за последний год уменьшилось число людей, которые хотят получить гражданство РФ. Так, в 2022 году всего 691 тысяча человек стали обладателями российских паспортов, не считая жителей ДНР и ЛНР. А вот в 2021 году таких было на 6,4% больше — 735 тыс. человек. Данные статистики говорят о том, что с 2018 года число желающих вступить в российское гражданство росло, однако в 2022 году процесс замедлился.

Большинство получивших российское гражданство в 2022 году — это граждане Украины, почти 43% от всех одобренных заявок. Помимо них, заявления подают граждане Таджикистана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Теперь иностранцам легче получить гражданство

В апреле этого года российский президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». После этого процедура получения гражданства для иностранцев, которые заключили контракты для службы в российской армии как минимум на один год, упростилась. По упрощенной системе смогут получить паспорта и дети, супруги и родители военнослужащих.

Кроме этого, легче получить гражданство украинцам, иностранцам, у которых как минимум один родитель — россиянин, постоянно проживающим в РФ мигрантам, носителям русского языка, а также ветеринарам, агрохимикам, врачам, инженерам, слесарям, токарям, учителям, фармацевтам и некоторым другим специалистам.

За что можно лишиться гражданства

В последнее время все чаще политики и официальные лица заявляют о необходимости разработке процедуры лишения гражданства в отношении приобретших его иностранцев.

В частности об этом несколько раз заявлял председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По его словам, мигрантов надо лишать гражданства за отказ принимать участие в специальной военной операции (СВО).

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

С подобным обращение выступил и депутат Государственной думы РФ от КПРФ Михаил Матвеев. В августе он внес проект закона, согласно которому иностранец может быть лишен гражданства не только за уклонение от срочной службы или мобилизации, но и за нарушение сроков постановки на воинский учет. Матвеев утверждает, что многие получившие российский паспорт мигранты сразу начинают уклоняться от своих обязанностей.

В разговоре с NEWS.ru депутат объяснил, что новый закон коснется всех мигрантов, вне зависимости от того, сколько лет назад человек получил паспорт. Кроме этого, он предложил лишать гражданства их семей.