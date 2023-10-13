Сухогруз с Украины столкнулся с судном, шедшим из России

В Турции в Мраморном море сухогруз, перевозивший пшеницу с Украины, столкнулся с судном, которое перевозило зерно из России. По предварительным данным, никто не пострадал, однако у первого корабля частично разрушена палуба. Авария не нанесла ущерба экологии.

В Турции произошла авария с участием двух сухогрузов, перевозивших зерно, передает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Один корабль с грузом вышел из украинского Измаила, а второй — из российского порта Кавказ в Краснодарском крае.

«122-метровый сухогруз Haje Halimeh с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из российского порта Кавказ в израильский Ашдод», — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости, никто из находившихся на борту не пострадал, но судна были повреждены. Судя по фотографиям с места происшествия, часть палубы Haje Halimeh разрушена.

Специалисты не зафиксировали экологического ущерба.

Судно, вышедшее из украинского порта, шло под флагом Коморских островов. Корабль, плывущий из России, — под флагом Панамы.

Зерновая сделка

22 июля 2022 года в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение, согласно которому для украинских судов создается безопасный коридор в Черном море. По нему они могли вывозить сельскохозяйственную продукцию из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Россия пошла на сделку при двух условиях. Во-первых, Турция и ООН гарантировали, что на украинских судах не будут перевозить оружие и боеприпасы. Во-вторых, ООН должна была посодействовать России в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Стороны заключили сделку на 120 дней с возможностью продления. Кроме этого, был подписан меморандум с трехлетним сроком, согласно которому России открывали доступ на мировые рынки для продажи продовольствия и удобрений, а также не должны были препятствовать сделкам в сфере финансов, страховок и логистики.

Почему соглашение прекратило действие?

Изначально подразумевалось, что сделка поможет предотвратить голод в бедных странах, которые испытывают проблемы с продовольствием. Согласно данным ООН (от 20 июля 2023 года), в рамках зерновой сделки вывезли 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции, а это кукуруза, пшеница, подсолнечный шрот, подсолнечное масло. Однако 65% продукции получили Китай, Испания, Турция, Италия, Нидерланды. В российском МИД заявили, что в беднейшие государства — Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали — было доставлено всего лишь 3% грузов. Кроме этого, российская сторона считает, что Киев под прикрытием морского гуманитарного коридора совершал «провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов».

17 июля этого года Россия уведомила Украину, что не намерена продлевать зерновую сделку, так как она, во-первых, утратила свою гуманитарную функцию, а, во-вторых, стороны не учли российские интересы, оговоренные в меморандуме. 18 июля соглашение приостановило действие. При этом Москва заявила, что готова вернуться к сделке, если договоренности будут выполнены.

Россия настаивает на переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений, связанных со страхованием и доступам в порты, восстановлением работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», разблокировкой зарубежных российских активов, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Из украинских портов все еще выходят судна

Несмотря на то, что Россия вышла из сделки, Украина заявила о своем намерении продолжать отправлять корабли с сельскохозяйственной продукцией в другие страны. В августе военно-морские силы ВСУ сообщили в социальных сетях, что временно открыли коридоры в Черном море.

«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении.

Однако украинская сторона добавляет, что минная опасность и «угроза со стороны России» сохраняется. К проходу по коридорам допустят только те корабли, чьи владельцы готовы к рискам.

При этом Минобороны РФ официально объявило, что с «20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

«Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — добавили в ведомстве.

В августе из Одессы в Ливан вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга с 30 тысячами тонн груза. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в своих социальных сетях. После этого еще несколько кораблей выходили из украинских портов в другие страны.