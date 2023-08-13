Путин и Эрдоган могут встретиться в августе. Воскресит ли лидер Турции сделку по зерну?

Турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в августе или сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине, в самой Турции и других странах мира верят, что именно турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться в конце августа или начале сентября. О возможных сроках сообщает телеканал A Haber со ссылкой на корреспондента в пуле администрации турецкого лидера.

Согласно полученной информации, Эрдоган ждет приезда Путина в республику, но, если российский лидер не сможет посетить страну, не исключен визит лидера Турции в РФ. В его администрации рассказали РИА Новости, что Анкара рассчитывает на встречу в августе.

«Но пока никакой конкретики нет, как только появится ясность, мы проинформируем общественность», — подчеркнул источник.

Лидеры двух стран обсудят зерновую сделку, из которой Россия вышла 18 июля, торговлю в нацвалютах и туризм.

Что такое зерновая сделка? Зерновая сделка — договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Документ подписали 22 июля 2022 года. Читать дальше

Как утверждал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в интервью A Haber 12 августа, ведущие страны мира и руководство ООН надеются, что Эрдоган поспособствует возобновлению соглашения по зерну. По его словам, именно благодаря этой сделке в нуждающиеся страны отправили больше 33 млн т зерна.

«Прекращение поставок оттуда имело очень серьезные последствия. Если поставок не будет, то есть опасность наступления голода. Сейчас почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему», — подчеркнул Гюлер.

Кто к кому поедет

Предполагаемую встречу Путин и Эрдоган обсудили по телефону 2 августа. При этом лидер Турции пообещал приложить усилия для возобновления соглашения и заметил, что его приостановка на длительный срок «никому не принесет пользы» и ударит по странам, нуждающимся в продовольствии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что главы государств планируют увидеться и обговаривают место встречи.

«Это необязательно Турция, но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент [РФ] на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас как раз время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты»», — рассказал Песков.

Он добавил, что лидеры намеревались встретиться до турецких выборов, но изменили планы, чтобы Москву не обвинили во вмешательстве во внутренние дела Анкары.

На пресс-конференции 29 июля Путин по этому поводу заявил: »«Я не знаю, мы договаривались о том, что увидимся: или он (Эрдоган. — «Газета.Ru») к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим».

При этом 20 августа Эрдоган намерен посетить Венгрию, где он проведет переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Затем турецкий президент примет личное участие в саммите G20, который пройдет в Индии с 9 по 10 сентября, а после отправится в США, где 17 — 21 сентября пройдут мероприятия Генассамблеи ООН.

Надежда на Эрдогана

На этой неделе турецкий президент выступил с телеобращением, в котором говорил в том числе о том, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

«Несомненно, урегулирование этого противостояния без дальнейших осложнений зависит от выполнения западными странами своих обещаний. В последнее время, к сожалению, не соблюдается принцип «договоренности должны соблюдаться», — сказал Эрдоган.

Он отметил недостаточность усилий западных стран по превращению черноморской инициативы в прекращение огня, а после — в постоянный мир.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью 10 августа допустил, что президент Турции может помочь возобновлению соглашения по зерну.

«В прошлом году соглашение по зерну было достигнуто при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. Было два отдельных соглашения — с нами и с Москвой. Это может быть вариантом: необходим творческий подход к поиску решений», — заметил министр.