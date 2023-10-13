Кровавый путь. Как Израиль и Палестина боролись за свою независимость до XXI века

Отстояв свою независимость в конце 1940-х, Израиль не нашел покоя. Прошло менее десяти лет после победы над арабскими армиями. За это время еврейское государство приняли в ООН, Иерусалим был провозглашен столицей, продукты выдавали по карточкам. Палестина же оставалась под израильской оккупацией и боролась теперь уже за свою независимость. Как Израиль, арабы и Палестина воевали и договаривались в первые 50 лет израильской независимости – в материале «Газеты.Ru».

Нищета без блеска: как Израиль пытался выжить

Сразу после победы над армиями арабских государств в войне за независимость Израиль столкнулся с жестким экономическим кризисом. Хотя в годы Второй Мировой войны местное население чувствовало себя неплохо благодаря военным заказам армии Великобритании, в 1949 году еврейское государство оказалось в трудном экономическом положении.

Ощущались почти все негативные факторы сразу: инфляция, дефицит бюджета из-за огромных оборонных нужд (37% казны), исход сотен тысяч арабов, безработица до 10%, высокий уровень вмешательства государства в экономику.

Чтобы справиться с кризисом, был принят «режим аскетизма» — введена карточная система. Если сначала по карточкам выдавали продукты питания, то вскоре они распространились на одежду и мебель.

Дневная норма потребления составляла 350 грамм хлеба, 60 грамм муки, 58 грамм сахара и 17 грамм риса; месячная норма – 12 яиц, 200 грамм творога, 3,5 килограмма картошки и 750 грамм мяса.

Продукты полагались всем гражданам Израиля. Документы выдавали тогда не только евреям, но и оставшимся в стране арабам. Если еврейское население достигло к 1950 году 1 млн человек, то арабов в стране осталось около 160 тыс. человек. Порядка полумиллиона палестинцев бежали в соседние страны. Беженцы также страдали от нехватки продовольствия и отсутствия гражданских прав.

В самом Израиле несмотря на де-юре принятие арабского населения в нацию, де-факто происходил «мягкий» апартеид. К примеру, арабы могли участвовать в политике только по особым «арабским спискам» в составе еврейских партий. В кнессете – парламенте страны – арабские депутаты голосовали вместе со своими партиями за ограничивающие права арабского населения Израиля законы. Районы проживания арабов контролировались военными властями, а их земли под разными предлогами изымались.

Существенной была разница и в зарплатах – неквалифицированный арабский рабочий получал в первые годы существования Израиля около трети зарплаты еврейского работника. В случае с квалифицированным персоналом арабы имели лишь 75% от еврейской зарплаты.

В мусульманских странах Ближнего Востока местные евреи подвергались гонениям и также страдали от погромов и ограничения в правах. К началу 1970-х годов еврейское население всех стран арабского мира, кроме Ливана (перевалочного пункта алии) сократилось почти до нуля. Еврейские историки также используют термин «накба» («Катастрофа»), описывая исход иудеев из арабских стран после образования Израиля – так же, как арабы используют этот термин для описания исхода палестинцев.

В самом Израиле в политических кругах в первые годы после независимости не было выработано единого и эффективного подхода к интеграции арабского меньшинства. На то были основания – арабы не видели себя частью одного с евреями народа. Впрочем, сразу появились и исключения – друзы-исмаилиты, воевавшие против арабов-суннитов бок о бок с еврейской «Хаганой», они впоследствии получили право служить в ЦАХАЛ и делают это до сих пор; были на стороне евреев также мусульмане-черкесы, потомки изгнанников из Российской Империи; и бедуины-кочевники из пустыни Негев. Служить в ЦАХАЛ все они получили право в 1950-х; тем не менее, союз с евреями не защитил их от частичного изъятия земель в пользу государства.

Карточная система и другие меры правительства Израиля не смогли вывести страну из экономического кризиса в полной мере. Для этого премьер-министр Давид Бен-Гурион договорился с властями ФРГ о репарациях за Холокост. Это решение вызвало массовые протесты – политика обвинили в том, что он «продает память миллионов жертв».

Примечательно, что Западная Германия платила за использование рабского труда и изъятие еврейской собственности, а не за убийства и террор.

«Глава еврейского правительства, ради наживы намерен поехать торговать честью народа Израиля и совершать сделку, которая запятнает еврейский народ вечным пятном позора… Каждый немец — это нацист. Каждый немец — это убийца!» Менахем Бегин лидер оппозиции

В 1952 году Израиль получил от ФРГ первый транш – всего до 1965 года страна получила 3 млрд марок. Благодаря этим деньгам, а также другим мерам правительства экономическая ситуация постепенно выправлялась. К 1954 году страна могла полностью обеспечить себя продовольствием.

В 1956 году норма выдачи яиц увеличилась до десяти штук на человека – с девяти. В 1959 году были отменены продуктовые карточки.

Горящий Суэц и бомбардировки

Проблемы в отношениях между арабами и израильтянами никуда не исчезли. Начался Суэцкий кризис. В 1956 году Израиль присоединился к Великобритании и Франции, чтобы отвоевать у Египта Суэцкий канал. Незадолго до этого египетский лидер Абдель Насер, воевавший против евреев в 1947-1949 годах в чине полковника, национализировал Суэц.

Египтяне постоянно нарушали израильскую границу и запретили израильским судам использовать Суэцкий канал. В ответ была начата военная операция. ЦАХАЛ к тому времени уже превосходил армию Египта и количественно, и технически. Еврейские войска заняли почти весь Синайский полуостров, разгромив египтян. Бен-Гурион назвал это «величайшей и славнейшей военной кампанией в истории израильского народа». Англичане и французы активно помогали бомбардировками.

close 100% Израильские войска на территории Египта, 1956 год Getty Images

Действия союзников рассердили СССР – Никита Хрущев даже угрожал коалиции термоядерными ударами. Под международным давлением Британия и Франция вывели свои войска из Египта, а вскоре под влиянием США покинул пределы страны и Израиль. Египет, проиграв войну, сохранил контроль над каналом благодаря политике. Жертвами войны стали 3 тыс. мирных египтян, более 1 тыс. военных Египта, около 250 человек погибло в армиях стран-союзниц. Впрочем, израильские суда получили право прохода через Суэц.

Процесс над Эйхманом и «Моссад»

В 1960-х израильская спецслужба «Моссад» смогла выследить и захватить Адольфа Эйхмана – высокопоставленного нациста, скрывавшегося в Аргентине. Во время Холокоста он был одним из ключевых чиновников, отвечавших за депортации и убийства евреев в лагерях смерти.

Операция «Финал» была неофициальной, и Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении ее суверенитета. Через сорок лет Буэнос-Айрес принес извинения жертвам Холокоста за предоставление убежища нацистам. Но тогда времена были другие.

Эйхмана тайно вывезли в Израиль. Его судили и приговорили к смертной казни. После повешения тело Эйхмана сожгли и развеяли пепел над Средиземным морем – за пределами территориальных вод Израиля.

С 1960-х «Моссад» все активнее начал проводить операции за пределами Израиля. Наиболее известные – внедрение разведчика Эли Коэна в окружение будущего президента Сирии Амина аль-Хафеза. Коэн дослужился до звания полковника и передавал Израилю секретную информацию, был в 1965 году разоблачен и казнен.

Примерно тогда же агенты «Моссада» убили ряд немецких инженеров, работавших над баллистическими ракетами по заказу Египта. А в 1966 году завербованный иракский летчик угнал новейший советский истребитель МиГ-21 и передал его израильским военным.

Палестинцы тоже не спали – Организация освобождения Палестины и Народный фронт освобождения Палестины устраивали различные теракты. В 1968 году был захвачен пассажирский самолет израильской авиакомпании Эль-Аль. Но тогда никто не пострадал – удалось освободить заложников благодаря посредничеству Алжира. Всего за 1960-е террористические акты палестинцев унесли жизни 189 мирных израильтян.

Шестидневная война

В 1967 году египетский президент Абдель Насер призвал «сбросить Израиль в море». Египет, Иордания и Сирия выдавили миротворцев ООН, стоявших на границах Израиля, заблокировали Тиранский канал и намеревались атаковать еврейское государство. Израильтяне решили ударить первыми. Началась Шестидневная война.

ЦАХАЛ разгромил арабские армии. Менее чем за неделю израильтяне вновь заняли Синайский полуостров, оккупировали сектор Газа, западный берег Иордана, Восточный Иерусалим и Голанские высоты на севере страны.

close 100% Израильские танки наступают на Голанские высоты, июнь 1967 года Правительственная пресс-служба Израиля

Арабы потеряли до 15 тыс. военнослужащих убитыми, потери израильтян не превысили 1 тыс. человек. Разгром был полным.

Толпы беженцев вновь покидали Палестину. Сектор Газа покинули 70 тыс. человек, Голанские высоты – до 100 тысяч. В арабских странах произошли новые еврейские погромы, были изгнаны около 7 тыс. иудеев из древних общин.

Совбез ООН начал требовать вывода израильских войск с занятых ими территорий. Ни о каком мире речи не шло – арабы были в ярости и хотели реванша.

Олимпиада в Мюнхене и война Судного дня

В 1972 году в Мюнхене проходила Летняя Олимпиада. Власти ФРГ рассчитывали показать миру, что новая Германия – демократическая, открытая миру страна. До этого последние Олимпийские игры проходили в Третьем рейхе в 1930-х. Больше всего медалей, в том числе и золотых, выиграли спортсмены СССР.

Организаторы мюнхенской Олимпиады хотели, чтобы она запомнилась зрителям как «беззаботная», и отказались от усиленных мер безопасности. Праздник спорта омрачил кровавый теракт. 5 сентября террористы из палестинского «Черного сентября» посреди ночи ворвались в Олимпийскую деревню и захватили в заложники атлетов из израильской делегации.

Операция по их освобождению провалилась, все заложники погибли. В перестрелке с полицейскими снайперами в аэропорту были убиты пятеро террористов, но троим удалось взорвать вертолет, в котором были заложники. Жертвами стали 11 спортсменов и 1 полицейский, а также пятеро захватчиков. Выживших троих палестинцев арестовали, но впоследствии освободили — «Черный октябрь» захватил самолет «Люфтганзы».

Однако «Моссад» решил отомстить. Про операции возмездия «Весна молодости» и «Гнев Божий» даже снял фильм Стивен Спилберг. В ходе первой акции израильские силовики устроили рейд на ливанский Бейрут и убили ряд высокопоставленных палестинских деятелей. Для маскировки спецназовцы переоделись в женщин, спрятав оружие под одеждой.

«Гнев Божий» продолжался около 20 лет. Говорят, тогдашняя премьер Израиля Голда Меир сказала руководителю «Моссада» — «посылай мальчиков». В кнессете она заявила: «Израиль приложит все силы и способности, которыми наделен наш народ, чтобы настичь террористов, где бы они ни находились».

До 1992 года были убиты 10 лидеров Организации освобождения Палестины (ООП). Ряд из них был убит бомбами. В 1973 году в Норвегии по ошибке был убит официант – Израиль не извинился за его убийство. В 1979 году взрыв в Бейруте убил четверых случайных прохожих и ранил 19 человек – так «Моссад» старался ликвидировать (и преуспел в этом) главу «Черного октября» Али Хасана Саламе. Именно его не получилось убить в Норвегии. Наконец, в 1992 году в Париже «моссадовцы» расстреляли главу разведки ООП Атефа Бсейсо.

В 1973 году в Йом Киппур, когда все иудеи находились в синагогах, Египет и Сирия одновременно атаковали Израиль. Началась война Судного дня. Она закончилась через 20 дней. ЦАХАЛ успешно отбил все атаки, и был восстановлен статус-кво. Потери составили до 9 тыс. израильтян и до 18 тыс. арабов. Были потоплены американский, греческий и японский корабли. Израильскими бомбардировками был также убит норвежский наблюдатель ООН. Арабы потеряли убитыми несколько генералов, израильтяне – нескольких полковников.

«Все говорят о травме этой войны, о просчетах политического руководства, о колоссальных потерях. Не спорю, говорить и писать об этом нужно. Но в первую очередь говорить нужно о том, что мы, евреи, одержали в этой войне небывалую, грандиозную победу, практически не имеющую аналогов в истории. Причем наши потери в этой войне были несоизмеримы с теми потерями, которые понес противник. Но об этом почему-то молчат», — писал впоследствии израильский генерал Януш Бен-Галь.

По итогам этой войны кабинет Голды Меир был вынужден уйти в отставку. После войны разразился и первый в истории нефтяной кризис – арабские страны отказались поставлять нефть западным странам. Вырос экспорт нефти из Советского Союза.

Садат и Рабин: первые шаги к компромиссу

В 1978 году произошло историческое событие иного рода – египетский президент Анвар Садат посетил Израиль и выступил перед кнессетом. Он стал первым арабским главой государства, признавшим еврейское государство. Вскоре Израиль подписал с Египтом мирный договор и вернул Синайский полуостров.

В 1987 году палестинцы подняли восстание – началась первая интифада. Было убито 111 евреев и около 2 тыс арабов (половину перебили сами палестинцы вследствие внутренних конфликтов). Беспорядки охватили сектор Газа и западный берег Иордана.

close 100% Ицхак Рабин Bob Daugherty/AP

Интифада завершилась в 1993 году Соглашениями Осло и созданием Палестинской автономии. Накануне подписания соглашений премьер Израиля Ицхак Рабин получил письмо от лидера палестинцев Ясира Арафата, который отказывался в нем от насилия и признавал Израиль. В ответ Рабин признал Палестинскую автономию.

close 100% Ясир Арафат Marty Lederhandler/AP

В 1994 году Рабин подписал мир с Иорданией. Радикалы возненавидели его за мирные усилия, обвиняя в предательстве еврейских интересов, и в 1995 году Ицхак Рабин был застрелен религиозным евреем-студентом Игалем Амиром. Святая земля продолжала обливаться кровью.