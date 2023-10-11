Кровавая независимость. Как «мессершмитты» и Сталин помогли родиться Израилю

Британия даже после Второй мировой войны и массовых убийств евреев нацистами отказывалась отменить ограничения на иммиграцию в Палестину. Подпольные организации сионистов решили начать вооруженную борьбу с британскими властями. Но в 1947 году Лондон решил отказаться от мандата на управление Палестиной. ООН приняла план раздела территорий, но его отвергли арабы. Что было дальше и как появился независимый Израиль – в новом материале «Газеты.Ru».

Как смерть барона приблизила конец мандата

В годы Второй мировой войны сионисты решили поддерживать союзников по антигитлеровской коалиции. Однако палестинская проблема никуда не делась – власти Великобритании даже после 1945 года сохраняли жесткие ограничения на иммиграцию в Палестину для евреев. На этом фоне еврейская община начала готовиться к вооруженному восстанию против британского мандата.

Три подпольные организации — «Хагана», «Иргун» и «Лехи» намеревались начать военные действия против британцев, проводили диверсии и теракты. В ответ британцы массово репрессировали евреев – арестовывали их и высылали из Палестины. В 1944 году боевики «Лехи» убили барона Уолтера Гиннесса, министра по делам Ближнего Востока – он считал, что современные евреи не наследуют древним иудеям и «не имеют прав на Святую землю». Его застрелили в Египте, убийц поймали и повесили англичане.

К 1947 году правительство Клемента Эттли решило отказаться от палестинского мандата. Британия признавала, что не может разрешить еврейско-арабские противоречия.

«5 марта. Секретно. Лондонская конференция по Палестине, открывшаяся 10 сентября 1946 г., окончилась провалом. Евреи, которые не присутствовали на Лондонской конференции, отвергли как английские, так и арабские предложения. <…> Британское правительство представило… новый план государственного устройства Палестины – двух автономных кантонов: еврейского и арабского, которые должны подчиняться центральному тройственному правительству. Этот проект был отвергнут как арабами, так и евреями» Справка ближневосточного отдела МИД СССР о палестинской проблеме.

Спустя полгода, в ноябре 1947 года генассамблея недавно созданной Организации объединенных наций (ООН) приняла план по разделу Палестины. Он предусматривал прекращение британского мандата и создание двух государств. Иерусалим и Вифлеем должны были стать территорией под международным контролем.

Принятие плана поддержали США и СССР. По воспоминаниям помощника наркоминдел Михаила Ветрова, Сталин говорил, что «образование Израиля будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии».

close 100% План ООН по разделу Палестины Генассамблея ООН

Еврейское агентство, известное также как «Сохнут» и выполнявшее частично функции еврейского правительства под мандатом Британии, приняло план ООН. Но Лига арабских государств отвергла его. По мнению арабских лидеров, этот план нарушал права арабского большинства Палестины – 67% населения.

Евреи же к 1947 составляли 31% населения Палестины. При этом им принадлежала половина городской застройки и около 15% пахотных земель. Остальные территории были владениями арабов или принадлежали британским мандатным властям. Но 15 мая 1948 года британцы должны были уйти из Палестины. Кому должна была достаться оставшаяся после них земля?

close 100% Давид Бен-Гурион (1886-1973) Global Look Press

За день до конца британского мандата, 14 мая 1948 года лидер сионистов Давид Бен-Гурион провозгласил создание Государства Израиль. Это произошло в Тель-Авиве, в здании музея.

«Призываем сынов арабского народа, живущих в Государстве Израиль, — даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад, — блюсти мир и участвовать в строительстве государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных» Декларация независимости Израиля

Далеко не все сторонники Бен-Гуриона по партии МАПАЙ поддерживали идею провозгласить в одностороннем порядке независимость. Однако назад пути не было.

Как в Святой земле раскрутился маховик насилия

К тому времени в Палестине уже шла война – ожидавшие ухода англичан евреи старались занять больше территорий, а арабы старались им в этом помешать. Численность израильских отрядов составляла, по разным данным, от 20 до 50 тыс. человек; палестинцы же были разрознены, и численность их регулярных сил в регионе была около 10 тыс. штыков.

Стрельба носила поначалу спорадический характер – в городах со смешанным населением, пишут израильские историки, арабы устраивали нападения на евреев. «Хагана» отвечала периодическими вылазками. Численность боевиков с обеих сторон не превышала нескольких десятков человек из раза в раз. Причиной для столкновения могло стать разрушение колодца или обстрел. Еврейские ополченцы проводили акции возмездия – иногда ошибочные, как в случае с деревней Лифта. Ее сожгли из-за ошибочной информации о якобы причастности жителей к обстрелу автобуса с евреями.

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В 1948 году война стала более кровавой – уже сотни солдат Арабской освободительной армии атаковали кибуц (сельхозкоммуну) Кфар-Сольд в Верхней Галилее, но не преуспели. Стоит отметить, что в той войне израильтянам часто помогали британские войска. Либо же бои и карательные акции происходили при попустительстве королевских Сухопутных сил.

Подобный инцидент случился в феврале 1948 года — «Хагана» убила от 11 до 60 человек во время рейда на арабскую деревню. Арабы не отставали – в марте отряд Армии джихада численностью 300 человек разгромил еврейский конвой, сжег часть грузовиков и убил троих человек. Арабы держали в блокаде Иерусалим. В ходе очередной попытки прорыва кольца евреи потеряли убитыми уже более 40 человек.

Вскоре еврейское командование перешло к активным наступательным действиям. Согласно плану «Далет», бойцы «Хаганы» стали захватывать арабские деревни, находящиеся возле израильских поселений, и депортировали их население. К тому времени обе стороны потеряли примерно по 1 тыс. человек убитыми и по 2 тыс. ранеными (по данным британских сил).

Характерными ситуациями той войны были бои в городах Тверия и Хайфа. Древняя Тиберия была для иудеев священным городом; к тому же, неподалеку от нее жил Иисус Христос – это важный город и для христиан. Однако к 1948 году Тверия стала местом битвы. Хотя евреи и арабы в городе издревле жили бок о бок и имели сравнительно неплохие отношения, в 1948 году «Хагана» стала пытаться разоружить арабскую молодежь.

Арабские кварталы были обстреляны из минометов, а 22 жителя деревни неподалеку были убиты в результате рейда израильтян. «Хагана» атаковала Тверию, погибло около 80 местных жителей. Английские войска обещали арабам защиту, но отказались вмешиваться. Арабское население эвакуировали из города, и оставленные арабами дома были разграблены евреями.

Британские войска тоже собирались эвакуироваться – через порт Хайфу. Этот город имел второе по численности арабское население в Палестине – всего около 70 тыс. человек. Самые богатые бежали из Хайфы, надеясь переждать непростые времена. Арабское население осталось без лидеров. «Хагана» же планировала занять город и порт после эвакуации британцев.

Арабы были плохо вооружены и занимали невыгодное стратегическое положение – у подножия горы. Евреи же имели минометы и занимали господствующую высоту. Между ними стояли англичане, но вскоре они ушли. «Хагана» атаковала арабские кварталы, в городе началась паника. Бои шли в домах и квартирах. В порту началась давка – арабы бежали туда, надеясь на защиту англичан. Толпу обстреливали израильские минометы. С каждой стороны погибли сотни человек. Дома бежавших арабов были разграблены.

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Приехавший в город Давид Бен-Гурион выразил «шок и недоумение» в связи с бегством арабов, призвал уважать их собственность, но подчеркнул, что власти Израиля не намерены помогать беженцам вернуться.

В мае после ожесточенных боев пал город Цфат – его полностью покинуло арабское население. Множество домов в Яффе было разрушено минометными обстрелами со стороны еврейских войск. При этом порт был занят англичанами – к тому моменту они получили приказ не дать евреям изгнать арабов из Яффы. Однако население все равно бежало. Трупы мужчин, по свидетельствам ряда историков, были изуродованы боевиками «Иргуна» — одной из вооруженных группировок израильтян.

Война сопровождалась постоянными терактами – взрывами и расстрелами. Их устраивали и еврейские, и арабские боевики – а жертвами стали сотни мирных жителей с обеих сторон. Очень часто военные обеих сторон расстреливали пленных. Расправы были очень кровавыми – нередко противникам отрезали головы.

Как немецкие «мессершмитты» помогли защитить Израиль

Одновременно с провозглашением еврейского государства арабские армии вторглись в пределы Палестины. Во вторжении участвовали силы Египта, Ирака, Сирии, Трансиордании, Ливана и Саудовской Аравии. Всего – около 50 тыс. штыков.

С 15 мая израильские города стала бомбить египетская авиация. Бомба, попавшая в автобусную остановку, убила 42 человека. Египтяне также разбомбили последнюю английскую авиабазу. На суше египетские танки и пехота дошли до города Ашдод. «Хагана» упорно сопротивлялась.

Одновременно с этим король Трансиордании Абдалла лично возглавил свою армию и подал сигнал к наступлению выстрелом из пистолета в воздух. За две недели его войска, перешедшие реку Иордан, захватили Иерусалим, разграбив еврейский квартал и взорвали синагоги. Израильтяне продолжали удерживать Западный Иерусалим.

Примечательно, что израильская армия активно использовала старую немецкую технику – самолеты Messerschmitt Bf. 109 и танки PzKpfw IV. В распоряжении арабов также было вооружение, прошедшее через Вторую Мировую – например, французские танки R.35. У обеих сторон были американские танки «Шерман». Но основной поток оружия шел в Израиль через Чехословакию – при поддержке СССР. Стрелковое оружие в основном было представлено старыми винтовками и автоматами вермахта.

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Арабские армии добились первоначального успеха. После первого перемирия стороны с новыми силами (к недавно образованной Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, присоединилось около 4 тыс. ветеранов Второй Мировой войны из союзных армий) принялись воевать.

За десять дней боев ЦАХАЛ смог выбить арабские войска из нескольких потерянных ранее регионов. Было заключено второе перемирие. Не спавший несколько дней подряд Бен-Гурион смог отдохнуть. Вскоре он разработал с другими командирами ЦАХАЛ план — ударить в одном месте, сдерживая врага в других местах. После этого израильтяне взорвали флагман египетского флота на рейде порта Тель-Авива и нанесли удар по египтянам. ЦАХАЛ разгромил арабские армии, но не смог отбить Восточный Иерусалим и Западный берег Иордана. В 1949 году при посредничестве ООН были заключены соглашения о прекращении огня.

Эта война была самой кровавой для Израиля – потери составили около 6 тыс. человек. Арабские потери были немногим выше. Однако число беженцев составляло более полумиллиона человек. До начала войны в Палестине жило 750 тыс. арабов. После – не более 160 тыс. человек. В арабском мире эти события получили название «Катастрофы».

Евреи же пытались оправиться от собственной катастрофы – Холокоста. С 1948 по 1958 год население Израиля выросло до 2 млн человек. У большинства иммигрантов не было имущества, они жили в палатках и бараках. Их лагеря назывались «маабарах».

close 100% Маабара около Нагарии (север Израиля), 1952 год National Photo Collection (Israel)

Из-за крайней нищеты израильского населения ставший тогда первым премьер-министром Израиля Давид Бен-Гурион пошел на соглашение с ФРГ о репарациях за Холокост. Это вызвало осуждение и массовые протесты – приходилось даже ставить пулеметы на здании кнессета. Противники решения премьера считали, что немцы никогда не смогут расплатиться за гибель шести миллионов евреев в концлагерях.

До 1965 года Израиль получил от Германии 3 млрд марок. Эти деньги пошли на создание израильской экономики и армии. Последняя пригодилась спустя 20 лет после обретения независимости.