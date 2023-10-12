Главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон. Он называл проблемой невозможность бессмертия Путина

Синод РПЦ назначил митрополита Тихона главой Крымской митрополии. FT писала о священнослужителе как о «духовнике Путина». В октябре 2021 года Тихон посетовал на невозможность бессмертия президента России. Созданную летом 2022 года Крымскую митрополию до этого возглавлял митрополит Лазарь, которого теперь «почислили на покой».

Тихон вместо Лазаря

Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) назначили митрополитом Симферопольским и Крымским. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в журнале Священного синода.

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии назначен митрополит Псковский и Порховский Тихон с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря <...> и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря <...> с выражением благодарности за понесенные труды», — говорится в заявлении.

Псковская митрополия от Тихона перешла епископу Юрьевскому Арсению, он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь «почислен на покой». Он трудился в РПЦ в течение 43 лет.

Новый глава Крымской митрополии регулярно высказывается на общественные и политические темы. 25 октября 2021 года он назвал проблемой для россиян невозможность бессмертия президента России Владимира Путина.

В интервью Daily Storm Тихон заявил, что деятельность Путина в 2000-х воодушевила россиян и так исторически сложилось, что «нет никого другого, кто может сейчас все удержать». По мнению митрополита, также «при Путине произошел подъем России на международном уровне».

«И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: «А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?» Но это и наша проблема, человек не бессмертен», — сказал священнослужитель.

В 2013 году британская газета Financial Times назвала Тихона Шевкунова «духовником Путина». Тихон никогда не опровергал и не подтверждал это утверждение. В 2016 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с президентом и активно участвует в проектах Кремля.

Проекты Тихона

Митрополита Тихона назначили главой Псковской митрополии 14 мая 2018 года. Последние годы он курировал несколько проектов, в частности занимался мультимедийным историческим парком «Россия — моя история».

18 марта 2023 года Путин посетил Севастополь, где осмотрел парк-храм «Херсонес Таврический», над которым также работал митрополит Тихон.

Крымскую митрополию образовали решением Священного синода в июне 2022 года. Она включила Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии Украинской православной церкви. Главой митрополии тогда назначили митрополита Лазаря (Ростислав Швец).

Тихон в 2022 году удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Имеет церковные ордена: преподобного Сергия Радонежского II и III степеней (2008, 2019), святого равноапостольного князя Владимира III степени (2008), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2017), благоверного князя Александра Невского II степени (2021).