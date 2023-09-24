Подарила девственность сестры на Рождество. История канадских убийц Барби и Кена

С 1987 по 1990 год по Торонто прокатилась волна жестоких изнасилований девушек, некоторым из них едва исполнилось 15 лет. Маньяка искала полиция всего города. После того, как подружка преступника усыпила свою младшую сестру, подарив возлюбленному на Рождество ее девственность, а девочка во время их издевательств захлебнулась собственной рвотой, пара поняла, что ограничиваться изнасилованиями теперь не обязательно. О том, как действовала парочка убийц, прозванных Барби и Кеном, – в материале «Газеты.Ru».

«Насильник из Скарборо» – начало

В семье Кеннета Уолтера Бернардо и Мэрилин Элизабет Бернардо было трое детей, и у всех них было очень непростое детство. Кеннет регулярно насиловал одну из своих дочерей – Дебру на глазах у всех членов семьи, а когда его жена решилась рассказать обо всем полиции – его посадили за педофилию. Мэрилин после этого впала в депрессию и, страдая еще и от агорафобии – страха открытых мест и скопления людей, перебралась жить в подвал.

Особенно сильно эти события отразились на младшем сыне семьи – Поле, рожденном в 1964 году.

Застав в раннем детстве сцены инцеста, по мере взросления он стал испытывать странные сексуальные фантазии, связанные с причинением партнершам боли, увлекся пироманией и стал мечтать о том, чтобы создать «ферму девственниц», которых он бы «разводил», чтобы насиловать.

Обстановка в семье между тем становилась все хуже. Так, в какой-то момент Пол проникся самой настоящей ненавистью к собственной матери – при том абсолютно взаимно. Тогда, в 1981 году – в 16 лет он узнал, что его отец совсем не Кеннет, а некий мужчина, с которым она «развлекалась», будучи в браке. После этого Пол стал обвинять Мэрилин в неверности, а она называла его «ублюдком из ада».

Нездоровая атмосфера в семье повлияла и на отношения Бернардо с девушками. Со своей первой любовью он вел себя настолько грубо и властно, что она со скандалом ушла к другому. После этого Пол сжег все ее вещи, которые у него были.

Несколько позже Бернардо поступил в Колледж сэра Уилфрида Лорье, а после – в Университет Торонто в Скарборо и полностью погрузился в студенческую жизнь. Он хорошо учился, подрабатывал, увлекался мотивационными книгами о богатстве и славе, а еще занимался пикапом. Однако его пугающие пристрастия никуда не делись. Так, знакомясь с девушками, он получал удовольствие от публичных унижений своих спутниц, а еще заставлял их заниматься анальным сексом – очень агрессивным и часто приводившим к травмам. При этом с каждой своей новой пассией Пол был еще более жесток, чем с предыдущей, а тем, кто обещал заявить на него в полицию, угрожал убийством. В 1986 году суд даже запретил ему приближаться к двум девушкам, которых он преследовал.

Тогда Пол решил – если по-хорошему выстроить отношения, которые он хочет, у него не получается – он будет действовать по-плохому. Так в 1987 году в Скарборо и его окрестностях начались серийные изнасилования.

Полюбить садиста

4 мая 1987 года 22-летний Пол Бернардо совершил свое первое нападение. Поздно вечером он пошел следом за незнакомой 21-летней девушкой, увидев ее на одной из улиц Скарборо, и изнасиловал ее прямо перед домом ее родителей. Спустя 10 дней преступник вышел на охоту снова – при точно таких же обстоятельствах он напал на 19-летнюю девушку, изнасиловав около родительского дома.

И хотя первые нападения прошли гладко, следующие два – «успехом» не увенчались. Одна жертва маньяка оказала отчаянное сопротивление и смогла убежать. Другая – 15-летняя девочка, на которую Пол напал прямо в ее доме, пробравшись к ней в спальню через окно, громко закричала, когда он укусил ее за ухо, из-за чего в комнату вошла мать девушки и спугнула преступника. При этом несмотря на то, что свое лицо Бернардо не скрывал – составить его подробный фоторобот или выйти на его след полиция не могла.

А сам Пол, видимо, из-за неудач в изнасилованиях, решил вновь найти себе девушку. В октябре он познакомился с 17-летней Карлой Хомолкой, которая не только тут же влюбилась в Бернардо, но и получала удовольствие от нездоровой жестокости своего нового парня. Вероятно, причиной этому была ее гибридофилия – отклонение, когда человек испытывает сексуальное возбуждения из-за чьего-либо жестокого поведения. Однако если Хомолке Пола было достаточно – он ею не ограничивался.

Продолжая встречаться со своей девушкой, с декабря 1987 года до мая 1990 года он совершил еще восемь изнасилований и предпринял четыре попытки изнасилования. Самой младшей его жертвой была девочка 15 лет, а самой старшей – девушка 22 лет. При этом еще в 1988-м была организована опергруппа для поимки преступника, получившего прозвище «насильник из Скарборо». Однако поймать Пола не получалось. Хотя дважды правоохранители оказывались очень близки к этому.

Так, в том же 88-м Бернардо был почти пойман полицейским, дежурившим на автобусной остановке, на которой выходили из транспорта большинство жертв Пола. Офицер заметил, как он прятался за деревом, и Бернардо сбежал.

20 ноября 1990 года Бернардо задержали – он был похож на составленный жертвами фоторобот «насильника из Скарборо», на него указывали несколько улик, но после допроса Пола отпустили, посчитав невиновным.

При этом девушка насильника знала о преступлениях возлюбленного, но могла только радоваться его безнаказанности. А затем решила, что будет помогать ему «утолить голод».

Девственность в подарок

К 1990 году Карла и Бернардо уже были помолвлены и проживали в доме родителей Хомолки. Пол тогда неплохо зарабатывал, занимаясь контрабандой сигарет, а еще очень нравился всему семейству Карлы. Это было взаимно. Однако особенные чувства он испытывал к младшей сестре Карлы 15-летней Тэмми. Он часто заходил к ней в комнату, пока та спала и мастурбировал, глядя на нее. Об этом девушка Пола тоже знала и даже помогала ему проникнуть в комнату сестры. А однажды, мечтая сделать ему приятное, выкрала из ветеринарной клиники, в которой работала, валиум и добавила его в спагетти своей сестры. Когда Тэмми уснула, Хомолка привела Бернардо в ее комнату и попросила изнасиловать ее без проникновения, чтобы не лишить ее девственности. Вероятно, это был оральный или анальный секс, или петтинг. Пока Пол делал это, Карла восхищенно наблюдала за происходящим, а вскоре после того, как молодой человек закончил, Тэмми пришла в сознание, и они оба ушли, сделав вид, что ничего не было.

Однако Хомолка собиралась пойти дальше. За полгода до свадьбы, 23 декабря 1990 года, Карла решила подарить Бернардо девственность своей младшей сестры на Рождество. Эта идея пришла ей в голову, потому что Пол грустил из-за того, что был не первым сексуальным партнером Карлы, и она хотела его утешить.

Пока родители Хомолки спали, парочка добавила алкоголь в гоголь-моголь Тэмми и подсыпала туда снотворное. Когда девочка отключилась, ее отнесли в подвал и стали вдвоем насиловать и избивать, снимая это на камеру. Вот только вскоре «веселье» пришлось прекратить, ведь у Тэмми началась рвота. Тогда девочку наспех одели и отнесли в спальню, вызвав «скорую». Уже в больнице девочка умерла, не приходя в сознание. При этом расследование ее смерти никто не проводил и по официальной версии она умерла из-за того, что захлебнулась рвотой, перебрав с алкоголем.

Барби и Кен убивают

Карла и Бернардо, казалось, не сильно горевали из-за смерти Тэмми. Спустя какое-то время после похорон они сняли домашнее видео, на котором занимались сексом, на нем Карла была одета в одежду Тэмми и выдавала себя за нее. В то же время им пришлось переехать в город Сент-Катаринс из дома родителей Хомолки, так как мать и отец Карлы не могли справиться с потерей и хотели побыть одни.

Парочка решила, что это к лучшему. Ведь теперь они могли совершать преступления прямо у себя дома и не прятаться. Так, утром 15 июня 1991 года Бернардо случайно увидел на улицах Берлингтона 14-летнюю Лесли Махаффи. Остановившись рядом с девочкой, он сказал, что хочет вломиться в дом ее соседей, а она спросила, есть ли у него сигареты. Пол ответил положительно и повел девочку к машине, куда силой затолкал ее и завязал ей глаза, а затем поехал домой, где с порога заявил Хомолке, что у них есть новая жертва.

Уже дома Махаффи стали пытать и насиловать, снимая это на видео. Девочку избивали, а она умоляла ее отпустить. На следующий день, как заявлял позже на допросах Бернардо, Хомолка накормила девочку смертельной дозой транквилизатора, из-за чего та умерла. При этом сама Карла уверяла, что девочку задушил Пол. Как бы то ни было, уже мертвую девочку отнесли в подвал, а потом расчленили циркулярной пилой, замуровав по отдельности части ее тела в цемент. Цементные блоки в течение следующих нескольких дней пара сбросила в озеро Гибсон.

При этом, как отмечал позднее Бернардо, изначально девочку убивать они не собирались, но с ее глаз в момент изнасилований спала повязка, и она бы смогла их опознать и заявить в полицию. От нее решили избавиться.

Следующей жертвой пары стала 15-летняя Кристен Френч. Ей глаза не завязывали вообще, что ставит под сомнение версию об отсутствии намерения убивать. Пара затащила девочку в автомобиль, спросив дорогу на одной из улиц Сент-Катаринса. И хотя тем же вечером родители Френч заявили об ее исчезновении в полицию, найти ее быстро не успели. Бернардо и Хомолка также привезли ее в свой дом, насиловали, пытали и снимали процесс на видео. После Бернардо душил девочку около семи минут, пока Хомолка смотрела, а затем Карла избила девочку молотком за то, что она пыталась убежать. Следом они задушили Френч. Перед тем, как сбросить ее тело в канаву в соседнем городе Берлингтоне, они вымыли Кристен и подстригли ей волосы.

Разоблачение и арест

Хотя Хомолку и Бернардо не раз допрашивали по делу о «насильнике из Скарборо», до реальных обвинений дело никогда не доходило. Пока в декабре 1992 года Пол не избил Карлу до огромных фиолетовых синяков под глазами. И хотя девушка пыталась это скрыть, рассказывая коллегам и близким, что попала в аварию, родители все-таки заставили ее пойти в больницу и обратиться в полицию. Там она рассказала, что ее избил Бернардо, которого тут же арестовали, а позже решили проверить его ДНК на совпадение с ДНК «насильника из Скарборо». Они оказались идентичными.

17 февраля 1993 года Бернардо был арестован по подозрению в изнасилованиях и нападениях, однозначных доказательств против него не было, однако косвенные улики, неразглашенные следствием, и показания свидетелей указывали на то, что виновен и он, и его возлюбленная.

Спустя несколько месяцев безуспешного расследования полиция решила действовать через Хомолку – ей предложили сделку: она все расскажет и получит всего 12 лет вместо пожизненного. Карла согласилась и заявила, что Бернардо изнасиловал около 30 женщин. Сама она якобы являлась жертвой обстоятельств и боялась его. Однако видеозаписи пыток жертв доказывали обратное – подельница явно получала от происходящего удовольствие.

6 июля 1993 года Хомолка была приговорена к 12 годам тюремного заключения за соучастие в двух убийствах Лесли Махаффи и Кристен Френч, а также пытки и изнасилования.

1 сентября 1995 года Бернардо был признан виновным в ряде преступлений, включая два убийства и два сексуальных нападения при отягчающих обстоятельствах, и приговорен к пожизненному заключению. Точное число доказанных преступлений, увы, остается неизвестным из-за постановления суда, запрещающего распространять подробности судебного разбирательства.

В 2005 году Хомолка была освобождена из тюрьмы и вышла замуж за брата своего адвоката, у нее трое детей. Она сменила имя на Линн Борделе и живет в маленькой деревне с мужем и тремя детьми. В 2017 году Хомолка устроилась в школу волонтером и сопровождала детей на экскурсиях, но местный житель раздал листовки с историей и фотографиями ее преступлений. После скандала с родителями администрация школы уволила Хомолку.

Бернардо так и отбывает свой пожизненный срок. Ему несколько раз отказали в условно-досрочном освобождении.