Казанский аллигатор и Дина-мясорубка: маньяки, которые любили друг друга и человеческое мясо

В начале 80-х поселок Васильево недалеко от Казани потрясло известие о маньяке, который не только жестоко расправился с не менее чем семью жертвами, но и съел их. И помогла ему в этом его сожительница. Вместе они заманивали жертв домой, а уже там жестоко с ними расправлялись: тела расчленяли, пили кровь, ели и продавали человеческое мясо соседям. При этом маньяк считал, что он «избранный», внушал идею превосходства над другими своей возлюбленной. А она боялась, но верила. Даже когда маньяк попросил ее похитить для него младенца. Как и зачем парочка людоедов убивала молодых девушек — в материале «Газеты.Ru».

Знакомство с монстром

Судьба Мадины Шакировой была тяжелой с детства. Она родилась в 1956 году в маленьком поселке Васильево Татарской АССР в очень бедной семье. Денег все время не хватало, поэтому кое-как окончив школу, она сразу начала работать. Для этого уехала в Узбекистан, однако долго там не выдержала: девушку пыталась изнасиловать ее коллега Тамара. После этого Мадина перебралась в Казань.

Там все, кажется, стало налаживаться – она работала токарем, а потом кролиководом на ферме. Тяготило только одно: отношения с мужчинами у Шакировой не складывались. Пока не появился Рашид. Мадина влюбилась, забеременела, но возлюбленный настаивал на аборте, и когда девушка отказалась, тут же ее бросил. Из-за этого она чуть не покончила с собой, но ради ребенка все-таки решила жить.

Вскоре у Шакировой родилась дочь, а личная жизнь отошла на второй план, пока в 1979 году она не встретила 36-летнего Алексея Суклетина. Мужчина произвел на нее приятное впечатление, 23-летней девушке казалось, что он работает врачом или инженером – на вид был интеллигентен, начитан, высок и статен. Несмотря на взаимную симпатию, первая встреча не получила продолжения, пока через полгода молодые люди случайно не столкнулись в электричке. Тогда Суклетин сказал, что у него день рождения и пригласил Мадину к себе домой, чтобы отпраздновать. Только потом девушка узнала, что он соврал и его праздник совсем в другой день. Позже Шакирова оставила ребенка родителям и переехала к Алексею, который на самом деле не был ни врачом, ни инженером. Он работал дачным сторожем в ее родном Васильево, вел разгульный образ жизни и имел судимости. Мадину это не смутило.

Выпивать молодые люди стали вместе, а в какой-то момент с собутыльником Ринатом Волковым придумали легкий способ заработать – вымогательством. Схема была простой: утром Шакирова ездила из поселка в Казань, а обратно – почти ночью – брала такси. Всю дорогу она жаловалась водителю на мужа, а в конце поездки предлагала интим. Если таксисты соглашались, она заводила их домой, а потом в доме появлялись Суклетин и Волков. Они играли роль мужа и брата Мадины, делали фотографии «застуканных» в постели любовников и вымогали у водителей деньги, угрожая распространением снимков. Это почти всегда срабатывало.

Спустя время, видимо, убедившись в преданности Шакировой, Алексей стал посвящать ее и в другие свои секреты. Он с восхищением рассказывал ей о Джеке-потрошителе и известных людоедах, говорил о ее избранности. Мадина же, слушая красивые слова, даже не подозревала, что Суклетин таким образом готовит ее к новым, еще более страшным преступлениям.

Перерезали горло и пили кровь

Во время одной из попоек Суклетин признался Шакировой, что хочет убить ее подругу Людмилу. Мадина не восприняла это всерьез и поэтому согласилась пригласить ее в гости. После застолья Алексей занялся с Людмилой сексом, а дальше подал Шакировой знак о том, что собирается расправиться с гостьей. Девушка перепугалась не на шутку и спасла подругу. Чем очень разгневала возлюбленного. Когда Людмила ушла, Суклетин избил сожительницу до полусмерти. С тех пор Мадина ему не перечила.

Когда в 1981 году Суклетин привел домой 22-летнюю проститутку Екатерину Осетрову, Шакирова без колебаний согласилась помочь. Так Мадина пригласила Осетрову выпить, когда они с Суклетиным вышли из спальни после занятия сексом, а сам Алексей ударил жертву молотком, обмотанным тряпкой, по голове.

Затем вместе любовники перенесли тело Осетровой в корыто и, связав ее, перерезали горло. Пока девушка была еще жива, пара стала пить ее кровь, а когда сердце Екатерины остановилось – ее подвесили к стене, подставив под ноги детскую ванночку для купания, и стали расчленять, вырезая внутренние органы. Затем из жертвы приготовили суп и пельмени, съели ее сердце, печень и легкие. Мясом накормили и собак. Примерно то же самое происходило и со следующими жертвами.

В январе 1982 года людоеды пригласили домой отпраздновать Новый год еще двух жертв. С девушками они познакомились на улице, но одной из них повезло – ее оставили в живых, потому что она была «слишком худой». Утром Суклетин и Шакирова соврали гостье о том, что уже убитая девушка уехала в Казань рано утром, и выпроводили ее. Мясо жертвы убийцы продали соседям, выдавая его за свинину. Так они делали не раз, а среди покупателей были даже сотрудники правоохранительных органов.

Следующей Суклетин расправился с 15-летней девочкой, которая приехала в Казань на учебу. Ей негде было жить и Суклетин обещал помочь. Заманив ее домой, Алексей изнасиловал девочку и забил молотком. До последнего бывшая школьница умоляла Шакирову о помощи, но та не пошевелила и пальцем.

Мадина пыталась сопротивляться, только когда позже Суклетин попросил ее похитить в честь дня его рождения (13 марта) младенца. Отказ Алексея, конечно, не устроил, поэтому он снова избил сожительницу и обещал убить ее, если она не будет слушаться. Все попытки Суклетина похитить новорожденного самостоятельно, к счастью, окончились провалом.

Следующие два убийства прошли по старой схеме. Суклетин заманивал молодых девушек домой, выпивал с ними и убивал. Шакирова помогала их готовить и забирала себе их вещи – только хорошие, остальные они сжигали. Останки жертв закапывали под водонапорной башней или на заднем дворе дома маньяка.

Мысль об убийстве ребенка Алексея не отпускала и, раз уж с младенцем не вышло, он решил заманить домой 11-летнюю девочку, которую увидел возле киоска с мороженым без родителей на улице Казани. Угостив ее лакомством, мужчина увез школьницу к себе, чтобы собрать вместе клубнику. Мадина к приезду Суклетина была дома. Она сходила с девочкой искупаться, а когда они вернулись домой – Алексей ударил школьницу головой о стену. Шакирова попыталась спасти ребенка, однако снова была жестоко избита. Девочку Алексей изнасиловал и съел. Мадина же после этого решила разорвать отношения с любовником и переехала к родителям. Однако ненадолго.

Четыре мешка человеческих костей

Шакирова вернулась к Суклетину спустя несколько месяцев после расставания – в марте 1985, чтобы помочь скрыть следы убийства новой сожительницы маньяка 23-летней Лидии Федоровой. Оказалось, после расставания с Мадиной Алексей не терял времени зря. С Лидией он познакомился, когда выпивал с ней и ее родственником Анатолием Никитиным. Лидия и Алексей друг другу понравились и стали встречаться. Ей Суклетин о своих преступлениях тоже рассказал. Надеялся, что она станет заменой Мадине.

close 100% Алексей Суклетин и Лидия Федорова Wikimedia Commons

Вот только Федорова была не так проста. Она не просто отказалась ему помогать, но и, продолжая отношения с Суклетиным, стала в любой ссоре угрожать ему, что расскажет все милиции. Все это Алексею надоело и в его голове созрел план убийства, который осуществлять в одиночку ему не хотелось. Он сговорился с Никитиным и во время очередного застолья они вместе изнасиловали и убили девушку. После чего расчленили ее и съели. Прибирать за подельниками позвали Мадину. Она сделала это беспрекословно и снова переехала к нему. Лидию Федорову же объявили в розыск, Суклетиным заинтересовалась милиция. Сотрудники правоохранительных органов пришли допрашивать Алексея, но, увы, ему удалось их обмануть, сказав, что они с Лидией поссорились и она уехала.

Суклетина поймали позже. Тогда – в июне 1985 года – он выпивал вместе со своим приятелем Геннадием Угловым, который работал на его участке. Застолье шло как обычно, пока Алексей не заставил собутыльника переспать с Шакировой и вдруг не признался в убийстве семи человек. Сообщил он и о том, что съел всех этих людей. Вот только Углов в это не поверил. В подтверждение своих слов Суклетин показал приятелю бочку, в которой хранил отрубленную голову Лидии Федоровой. А затем предложил Углову вместе убить Мадину. Он поделился, что «мечтает поджарить ее сердце».

close 100% Жертвы Алексея Суклетина Wikimedia Commons

Углов отказался, а спустя несколько дней, когда, находясь в запое, они вместе поехали в Казань, Геннадий пошел в милицию и рассказал все, о чем ему говорил Суклетин. Однако оперативники не поверили в слова пьяного гражданина. Углов ушел ни с чем. А Суклетин, кажется, почувствовал неладное. Уже следующим утром он пригласил Углова в гости снова и попытался убить ударом бутылки по голове. Геннадий смог убежать и, когда оказался у дороги, поймал попутку. Мужчину отвезли в больницу, врачи вызвали милицию. Теперь его рассказу поверили, дело об убийстве Лидии Федоровой было возбуждено, а к Суклетину домой отправился наряд.

Обыск и раскопки повергли сыщиков в ужас. Во дворе Алексея были найдены человеческие кости, которых оказалось четыре мешка, в хозяйственном помещении обнаружили ведро с топленым человеческим салом. Останками человеческих тел был усыпан и весь участок. Для того, чтобы собрать их все, потребовалось три дня.

Бывалый рецидивист

4 июня 1985 года Суклетина арестовали. Спустя несколько часов после его задержания в камере оказалась и Шакирова. Тут же сыщики занялись изучением биографии задержанных. И если история жизни Мадины не была сильно примечательной, то бэкграунд Алексея поражал.

Уже в детстве он начал воровать и убивать животных, а в подростковом возрасте – пьянствовать. В 16 лет в 1960 году он совершил и первое свое преступление – напал на девушку на улице и пытался изнасиловать. Ее спасли прохожие, которые задержали будущего маньяка. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы – на суде он плакал и молил о пощаде.

В тюрьме жизнь Суклетина была не сладкой – его прессовали из-за позорной статьи и избивали. На свободе Алексей продолжил маргинальный образ жизни, много пил, а уже в 1964 году вместе с собутыльником ворвался в дом к пенсионерке, чтобы ограбить. Когда пожилая женщина, потерявшая сознание из-за удара по голове, очнулась, – тут же пошла в милицию. Преступников задержали через пару часов. Суклетина приговорили к 12 годам строгого режима.

В этот раз в тюрьме он стал стукачом и попал в касту «опущенных». В том числе за то, что плел интриги. А еще в тюрьме Алексей много читал – поэтому умел производить впечатление на женщин и создавать видимость той самой интеллигентности, о которой говорила Шакирова. Его приятный образ, даже несмотря на асоциальный образ жизни, нравился многим. Поэтому люди игнорировали его странности. Например, когда он называл соседских детей «котлетками» и говорил, что их зажарит.

После выхода на свободу Суклетин подрабатывал, где мог, но задержался только сторожем в поселке Васильево. Туда он устроился в 1979 году. В то же время Алексей и женился, однако брак не задался, женщину он избивал и бросил беременную, а позднее познакомился с мужчиной, в которого влюбился. Однако тот его гомосексуальных желаний не разделял, вскоре они перестали общаться. Следом появилась Мадина.

«На память о первой встрече с людоедом»

В своих преступлениях Суклетин не раскаивался и даже гордился ими. Он с удовольствием признавался, что больше всего любил есть женскую грудь и оправдывался тем, что избавлял общество от маргинальных женщин. Действительно, многие его жертвы были асоциальными личностями, за исключением 11-летнего ребенка и 15-летней девушки.

Поражало и самодовольство преступника. 12 июля 1985 года Суклетин подарил одному из следователей свою фотографию с автографом и подписал «На память о первой встрече с людоедом».

Шакирова же называла себя жертвой обстоятельств, говорила, что помогала Суклетину только потому, что боялась его. К тому же убийств она не совершала – только резала и готовила убитых, ну и присваивала себе их вещи. От наказания ее это, конечно, не спасло.

На скамью подсудимых с парой любовников попал и Анатолий Никитин – как соучастник в убийстве Федоровой, а также Ринат Волков – тот, с кем людоеды проворачивали аферы в самом начале своей «карьеры».

Сразу несколько судебно-психиатрических экспертиз признали Суклетина, Шакирову и Никитина вменяемыми. И хотя Суклетин подозревался в более чем 20-ти убийствах, официально доказать удалось только семь. Однако, как заявлял Николай Колесников, – один из оперативников, ловивших маньяка, – людоед признавался в 15 преступлениях в ходе следствия, чтобы потянуть время.

18 апреля 1986 года Алексея приговорили к расстрелу. Последним его желанием была встреча с Мадиной, он попросил у нее прощения и подарил яблоко. 29 июня 1987 года «Казанского аллигатора» – так его прозвали журналисты, – расстреляли. Дом Суклетина, кстати, местные жители сожгли и устроили на его месте свалку.

Мадину Шакирову и Анатолия Никитина приговорили к 15 годам лишения свободы, Рината Волкова — к 7 годам. В тюрьме Мадина получила прозвище Дина-мясорубка. В 2001 году Шакирова и Никитин вышли на свободу. Данных о судьбе Волкова в открытых источниках нет.