От протестного к рациональному: как прошли выборы на Дальнем Востоке

В минувшее воскресенье в России завершился единый день голосования — выборы различного уровня состоялись в 86 субъектах. Все действующие губернаторы успешно переизбрались на новый срок. О том, как эксперты оценивают результаты — в нашем материале.

С 8 по 10 сентября в 86 субъектах России прошло более 4 тысяч избирательных кампаний. В выборах различных уровней приняли участие свыше 81 тысячи кандидатов, претендовавших на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Также россияне выбрали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов.

Впервые в голосовании также приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В новых субъектах выборы прошли по особому графику — они стартовали еще 31 августа и закончились досрочно — в воскресенье в 15 часов.

Особенным округом в этом году также стал Дальний Восток, где выборы прошли накануне знакового мероприятия — Восточного экономического форума (ВЭФ). В том числе благодаря победе основных кандидатов и выборам без нарушений вокруг форума сформировалось позитивное информационное поле. Оно подкрепило образ нового электорального Дальнего Востока со сниженным уровнем протеста, где у населения есть устойчивый запрос на продолжение местных программ развития.

Выборы состоялись в 11 регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). В 5 субъектах избирались главы регионов — в Амурской и Магаданской областях, в Чукотском автономном округе, Приморском крае и Республике Саха. В Якутии, Забайкалье и Бурятии прошли выборы региональных парламентов, в Хабаровске – выборы мэра. Остальных – выборы муниципального уровня.

Согласно результатам трехдневного голосования, победу в регионах ДФО одержали кандидаты от «Единой России». Так, на губернаторских выборах максимальную поддержку получили Василий Орлов в Амурской области и Айсен Николаев в Якутии. В Приморье — Олег Кожемяко, Сергей Носов — в Магаданской области и Владислав Кузнецов — на Чукотке. Мэром Хабаровска избран Сергей Кравчук.

Разворот политических предпочтений

Если считать в среднем по Дальнему Востоку, на выборах в региональные парламенты единороссы получили 54,23% голосов избирателей. Это почти на 16% больше, чем пять лет назад. Так, показатели практически приблизились к среднероссийским, и сегодня уровень поддержки в округе всего на 2,8% ниже, чем в среднем по стране.

close 100% Alexander Ermochenko/Reuters

Напомним, что еще несколько лет назад округ считался одним из генераторов протестной повестки. Она в основном формировалась в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. В 2018 году выборы в Приморском крае прошли на грани фола, а в Хабаровском и вовсе провалились. Тогда эксперты в качестве причины назвали накопившаяся усталость жителей от тех же лиц в региональной власти, а программы развития ДФО еще не успели дать осязаемого результата к выборам.

Однако результат единого дня голосования 2023 года говорит о том, что местные политические предпочтения изменились, и градус протестных настроений упал. Эксперты считают, что все дело в том, что уникальные меры федеральной господдержки стали давать свои плоды – изменили качество жизни на Дальнем Востоке. Благодаря этому Дальний Восток перестал чувствовать себя отдаленно.

Кроме того, местные жители отмечают позитивные социально-экономические изменения последних лет, в которые полпред президента в ДФО Юрий Трутнев курировал реализацию масштабных госпрограмм и нацпроектов.

«Эти результаты существенны, особенно в социальной сфере. Поэтому доля протестного электората уменьшается. Власти реализуют запрос жителей на поступательный рост благосостояния. Сюда же можно отнести развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, повышение качества систем здравоохранения, образования и главное – их широкой доступности», – прокомментировал политолог Алексей Нечаев.

Немаловажная роль консолидации

Так, снизить уровень протеста и недовольства в округе удалось во многом благодаря усилиям федеральной власти по комплексному развитию Дальнего Востока, а это — результат работы непосредственно Юрия Трутнева при полной поддержке президента Владимира Путина.

Именно поэтому политолог Александр Асафов отметил, что результаты выборов на Дальнем Востоке «в пределах ожиданий». Он также связал прогнозируемый результат с эффектом от адресных для округа госпрограмм Владимира Путина по улучшению социального благополучия населения.

«Усиливает этот эффект консолидация общества вокруг фигуры Владимира Путина на фоне международной турбулентности и экономических санкций. В непростых условиях избиратели склоняются в пользу знакомых лидеров, которые уже проявили себя в качестве эффективных руководителей», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, высокий уровень поддержки власти и кандидатов «Единой России», в частности, стал результатом консолидации общества на фоне внешних вызовов. Сегодня избиратели склонны доверить управление опытным лидерам, которые уже успели доказать свою эффективность в новых условиях, научились справляться с санкциями и сохранить стабильность.