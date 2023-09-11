Москвичка съела арбуз из «Фруктового рая» и умерла. Дело было не в ягоде

Москвичка купила арбуз во «Фруктовом рае» у метро. Она съела его вместе с родственниками и почувствовала себя плохо, но отказалась вызвать врачей. Через 20 часов женщина скончалась. После появления данных о ее смерти другие покупатели начали массово возвращать купленный товар в торговую точку. «Фруктовый рай» закрыли, но экспертиза показала, что причина смерти не в ягоде.

Москвичка скончалась после того, как вместе с родственниками съела арбуз. Обстоятельства ее смерти проверила прокуратура столицы.

По данным ведомства, 48-летняя женщина приобрела ягоду 8 сентября. Через два дня она почувствовала себя плохо и скончалась в квартире на ул. Доватора.

По данным Shot, отравление произошло 9 сентября. Сотрудница банка купила арбуз возле метро «Спортивная». Через несколько часов после еды у нее началась тошнота и рвота. Родственники предлагали вызвать врачей, но она отказалась, потому что надеялась, что ей полегчает. На следующий день ее состояние ухудшилось. Приехавшая бригада «скорой» безуспешно пыталась ее реанимировать. Женщина скончалась в своей кровати, через 20 часов после того, как съела ягоду.

Управление СК по городу Москве организовало проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего:

«В настоящее время следователями столичного СК России опрашиваются родственники умершей, устанавливается место приобретения арбуза, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия».

Где куплен арбуз

Как пишет Shot, владельцы магазина «Фруктовый рай» — семейная пара из Азербайджана. Продавец сообщила, что арбуз прибыл из Астрахани и куплен у оптовиков.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в торговой точке, проверили документы и забрали часть товара на экспертизу, после чего увезли продавца на допрос. Аналогичная ситуация произошла во всех магазинах поблизости, информирует Telegram-канал Mash.

Местные жители, узнав о произошедшем, массово начали возвращать купленные в магазине ягоды. Торговую точку, где был куплен арбуз, временно закрыли.

Причина смерти

Согласно имеющейся информации, женщина страдала от хронических заболеваний, в том числе от гепатита. Ее родственники, которые тоже ели арбуз, ни на что не жаловались.

Экспертиза показала, что предварительной причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность. Специалисты не выявили признаков отравления какими-либо веществами. Об этом сообщает столичный СК в Telegram-канале.

Смерть из-за арбуза

8 сентября 2021 года в Люблино госпитализировали пенсионерку, ее 15-летнюю внучку и мать подростка. Врачи диагностировали у пациентов острое отравление. Оказалось, что за день до произошедшего семья купила арбуз. Пожилую женщину и школьницу спасти не удалось. Третью пострадавшую врачи смогли стабилизировать. Еще несколько жителей района обратились к врачам с похожими симптомами.

Экспертиза показала, что члены семьи отравились химикатами.

13 сентября следователи задержали дезинсектора Антона Котова за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выяснилось, что 6 сентября 2021 года мужчина провел в продуктовом магазине обработку средством «Цигатрин», при этом он не проинформировал заказчика о необходимости убрать продукты перед выполнением работ.

Адвокат обвиняемого дезинсектора Андрей Сергеев говорил о том, что экспертиза не нашла следов указанного средства в телах умерших бабушки и внучки:

«Экспертиза, с которой нас не знакомили долгое время, показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов «Цигатрина», как и на поверхностях фруктов».

По его словам, смерть наступила в результате «острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить». Тем не менее, суд признал Котова виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы.