Смерть в арбузе. Дезинсектора осудили после гибели бабушки и внучки

Дезинсектор Антон Котов (в центре), признанный виновным в гибели двух человек из-за отравления арбузами в Москве, во время вынесения приговора Люблинским районнным судом, 22 августа 2023 года

Дезинсектора Антона Котова отправили в колонию по делу о гибели двоих человек в результате отравления арбузом в Москве в 2021 году. Следствие считает, что он опрыскал плоды инсектицидом «Цигатрин». Сам дезинсектор своей вины не признал. Токсиколог ранее утверждал в беседе с «Газетой.Ru», что необходимая для летального исхода концентрация данного вещества не может быть достигнута при обработке помещения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Люблинский районный суд Москвы приговорил дезинсектора Антона Котова к пяти годам лишения свободы за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила столичная прокуратура.

По версии следствия, 6 сентября 2021 года мужчина проводил обработку в продуктовом магазине на улице Совхозная с применением инсектицидного средства «Цигатрин», при этом он не проинформировал заказчика о необходимости убрать пищевую продукцию из помещения перед выполнением работ.

«Желая снизить объем своей работы <…> Котов потребовал [от] представителя магазина покинуть помещение и обработал торговый зал с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки»,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Члены семьи, купившие в магазине арбуз на следующий день после обработки, отравились и были госпитализированы: бабушка и внучка скончались, здоровью матери девочки был нанесен тяжкий вред.

Котова взяли под стражу в зале суда, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, уточняется в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. «Интерфакс» сообщает, что с осужденного взыскали 6 млн рублей по искам потерпевших о возмещении морального вреда.

Арбузное дело

8 сентября 2021 года в московском Люблино пожилую женщину, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в больницу с признаками острого отравления. За день до госпитализации они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит». В результате внучка и бабушка скончались, состояние матери девочки удалось стабилизировать. Согласно выводу экспертов, причиной смерти стало острое отравление химикатами.

Впоследствии из домов на Совхозной улице госпитализировали еще несколько человек – у всех наблюдались симптомы отравления. Следственный комитет возбудил уголовное дело, свое расследование также провел Роспотребнадзор. Дом, где отравилась семья, проверяли сотрудники газовой службы, кроме того, были взяты пробы воды для лабораторного исследования.

СК назвал приоритетной версией следствия нарушение правил проведения дезинсекции в магазине. 13 сентября по подозрению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, был задержан Антон Котов. Мужчину арестовали и отправили в СИЗО на два месяца, затем суд сменил меру пресечения на домашний арест. Сам дезинсектор своей вины никогда не признавал.

Был ли «Цигатрин»

В сентябре 2021 года Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в арбузах, продававшихся в «Магните» на Совхозной, следы инсектицидного средства «Цигатрин». Тогда же СМИ со ссылкой на источники писали о выявлении в крови погибших этиленгликоля – вещества, обладающего токсичным и ядовитым действием.

Спустя полгода адвокат обвиняемого дезинсектора Андрей Сергеев заявил, что экспертиза не нашла следов «Цигатрина» в телах умерших бабушки и внучки.

«Экспертиза, с которой нас не знакомили долгое время, показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов «Цигатрина», как и на поверхностях фруктов», – рассказал представитель защиты.

Он добавил, что смерть наступила в результате «острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить».

По мнению врача-терапевта, токсиколога Алексея Водовозова, «Цигатрин» не мог стать единственной причиной летального исхода. Он пояснил, что для летального отравления необходимо употребить 100-150 мл вещества, однако такая концентрация не могла быть набрана дезинсектором при обработке помещения.

«Цигалотрин (лежит в основе препарата) – пестицид из пиретроидов (синтетические вещества), которые пришли на смену дихлофосам. Насекомые к ним существенно чувствительнее, чем люди, и если он остался на обработанной поверхности – это микроскопическое количество», – сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Токсиколог подчеркнул, что если бы вещество «в диверсионных целях вводили непосредственно в арбуз», это сказалось бы на вкусе плода.