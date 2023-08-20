Хватило одного укуса. Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 76, «скорая» не справляется

Число людей, отравившихся шаурмой во Владимире с 15 по 17 августа, увеличилось до 76. Высокая температура, озноб, диарея и рвота сохраняются у пострадавших до сих пор. «Газета.Ru» узнала у тех, кто ел шаурму с сальмонеллой, что с последствиями столкнулись даже те, кто попробовал только один кусок. «Скорая» в городе перегружена, многие не дождались приезда медиков и вынуждены лечиться самостоятельно.

Во Владимире число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления некачественной шаурмой достигло 76, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, среди отравившихся 19 детей.

«...в период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей», — проинформировали в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что 34 человека госпитализированы (из них 11 детей). Остальные 42 человека находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех пострадавших оценили как средней степени тяжести.

Согласно представленной информации, все 76 человек покупали шаурму в пяти предприятиях общественного питания быстрого обслуживания в период с 15 по 17 августа.

«Скорая» так и не приехала

Пострадавшие рассказали «Газете.Ru» подробности об отравлении шаурмой во Владимире.

По словам жительницы города Анастасии, она почувствовала недомогание спустя сутки после того, как откусила кусок шаурмы у своего мужа. Ее супругу тоже стало плохо. Симптомы у пары одинаковые — высокая температура, озноб, диарея, рвота.

«Сегодня все также очень плохо. Уже даже вода пьется с трудом.

В 17.00 вызвала «скорую», сказали, что вызовов очень много, до сих пор ждем. Отравления сильнее, мне кажется, не бывает», — поделилась женщина.

Она добавила, что раньше покупала шаурму в том же месте и все было в порядке.

Студент Сергей, проживающий в общежитии пединститута, купил шаурму вечером 17 августа. На утро почувствовал симптомы отравления — у него поднялась температура до 38,7°C. После этого он вызвал «скорую», но врачи к нему так и не приехали.

«Пришлось в ужасном состоянии покупать антибиотики и воду и ехать домой на Ласточке в Иваново, так как у меня мама врач. Сейчас делаю уколы, самочувствие плохое пока», — сообщил мужчина.

Марина в настоящее время находится в больнице вместе со своим ребенком: у ее дочери симптомы сильного отравления после того, как она попробовала шаурму у своего отца.

«Третий день нам ставят капельницы и колют антибиотики. Сегодня третьи сутки, только спала температура и остановилась рвота, но ужасные боли в животе и диарея не останавливается», – сказала Марина.

Ее муж тоже отравился, сама она шаурму не ела.

Что выявила проверка

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования удалось выяснить, что причиной массового отравления стала сальмонелла. Как отметили в Роспотребнадзоре, предприниматели, открывшие предприятия быстрого питания, не обрабатывали помещения от бактерий, на используемое при приготовлении шаурмы мясо не было сопроводительных документов, повара нарушали технологию приготовления.

Кроме того, сотрудники готовили без специальной санитарной одежды, у них не было медкнижек, соответственно осмотра на предмет гнойничковых и инфекционных заболеваний. В местах продажи шаурмы не было должного водоснабжения и водоотведения, а также необходимых условий для переработки мясного сырья и овощей.

Сейчас эти заведения не работают. Помещения опечатали, в отношении предпринимателей составили административные протоколы. Суд рассмотрит вопрос о наказании в виде приостановки работы этих точек быстрого питания.

«Эпидемия отравлений шаурмой»

В связи с массовыми отравлениями вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о планах обратиться в Минздрав с предложением ввести единый стандарт для всех таких предприятий общественного питания в России.

По его словам, в России началась «эпидемия отравлений шаурмой» и такой норматив поможет решить проблему. По замыслу Даванкова, все точки, где готовят из свежих продуктов без жирных соусов и вредных добавок, необходимо помечать специальными наклейками.

Даванков напомнил, что, помимо массового отравления во Владимирской области, в июле в Братске Иркутской области шаурмой отравились более 100 человек. Как сообщали в пресс-службе областного Россельхознадзора, шаурма в братском кафе была заражена сальмонеллой из-за просроченных красноярских куриных наггетсов. Лабораторные исследования установили наличие сальмонеллы в соусах и курице. У предприятия-поставщика просроченной продукцией не было документов.