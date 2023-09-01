Учение – свет. Как школьников знакомят с профессиями в сфере ИТ

В России начинается новый учебный год. Для многих он станет решающим – впереди экзамены, поступление в вузы и выбор будущей профессии. Специальностей становится все больше, в том числе благодаря развитию ИТ-сектора. В этом разнообразии сложно отдать предпочтение чему-то одному. В России запустили сразу несколько проектов, которые помогут ребятам разобраться в тонкостях быстро развивающейся ИТ-сферы.

Цифровая трансформация набирает обороты. Все больше предприятий автоматизируют свои процессы и задействуют инновационные технологии, чтобы опередить конкурентов. На рынке труда каждый день появляются вакансии из сферы ИТ. Дальновидные родители понимают, что цифровая эпоха бросает нам новые вызовы, и помогают детям разобраться в этой теме. Даже если ребенок не проявляет явного интереса к ИТ, все равно рекомендуется дать ему базовые навыки.

Эти знания можно будет применить в любой области, чтобы облегчить рутинную часть работы. Согласно опросам, многие родители выступают за введение уроков цифровой грамотности в школах. Считается, что такой прагматичный подход в будущем поспособствует карьерному росту ребят.

Где найти информацию?

Национальные проекты призваны ускорить процесс цифровой трансформации общества. В 2019 году была сформирована масштабная федеральная программа «Цифровая экономика», основная задача которой – ускоренное внедрение технологий в экономику и социальную сферу. Уже успешно реализуется несколько важных инициатив, в том числе в сфере образования. Одна из них - «Кадры для цифровой экономики». Главная цель проекта - обеспечение доступности образовательных программ по ИТ-технологиям.

Ознакомиться с профессиями поможет «Урок цифры», это целый онлайн-сборник бесплатных уроков и лекций, посвященных цифровым решениям и кибербезопасности. Школьники могут изучить принцип работы мессенджеров, особенности программирования и интернет-торговли. Новички учатся программировать на специальных курсах, а более продвинутые ребята слушают лекции по искусственному интеллекту и узнают о том, как попасть на бюджетные места в вузах.

Вместе с развитием технологий растет популярность видеоигр и интерес к карьере в геймдеве. По данным опроса Superjob, каждый четвертый школьник хочет заниматься разработкой видеоигр. Чуть меньше ребят думают о профессии веб-дизайнера и 3D-модельера. Учителя отмечают, что осознанное желание связать свое будущее с ИТ появляется к восьмому классу.

Для воспитания будущих специалистов в прошлом году стартовал образовательный проект «Код будущего». Он дает возможность бесплатно обучиться современным языкам программирования – JavaScript, C#, Java, Python, C++, 1С и HTML5, Lua, SQL, XML, Scratch. Онлайн-обучение доступно для жителей всех регионов. Благодаря федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» уже открыты порядка 2 тыс. площадок в 73 регионах, где проводят профильные уроки. Обучение рассчитано на два года, за это время все желающие получают углубленные знания в области информационных технологий, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и для участия в хакатонах.

Как юному программисту проявить себя?

Будущие разработчики должны отработать полученные знания на практике. Участие в конкурсах и олимпиадах повышает мотивацию и готовит ребят к высокой конкуренции на рынке. Одним из крупнейших является проект «Начни игру» от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Платформа предлагает пройти квесты трех уровней сложности. Победители получают гранты на запуск своих игр, сертификаты на дальнейшее профильное обучение и возможность отправиться в поездки по России. Недавно был анонсирован старт второго сезона. Стоит обратить внимание и на всероссийскую олимпиаду по информатике, которая поможет автоматически решить все проблемы с поступлением в вуз.

Важно помнить

Безусловно, мир интернета не ограничивается лишь полезными ресурсами. Он полон угроз и опасностей, которые поджидают неподготовленных пользователей. Именно поэтому важно объяснять детям, как вести себя в сети и не попасться на уловки мошенников. Базовые представления о медиаграмотности и кибербезопасности помогут увереннее ориентироваться на онлайн-платформах. Необходимую информацию можно получить, не выходя из дома – например, на сайте «Лиги безопасного Интернета». Здесь расскажут о правилах общения в соцсетях, о персональных данных и фишинге и о том, как не стать жертвой кибербуллинга.