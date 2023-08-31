Женщина в платке и очках украла, перекрестившись, мощи Николая Чудотворца. Она хотела помолиться дома

Женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца из храма в небольшом городе в Ленобласти, задержали. Святыню нашли у нее в квартире и скоро вернут на место. Днем ранее она зашла в храм, прикоснулась к мощам Николая Чудотворца, перекрестилась, вынесла реликвию и увезла ее домой. По данным СМИ, прихожанка неизлечима и с помощью мощей хотела избавиться от болезни. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спланированное ограбление

К церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области днем 30 августа подъехал дорогой серый автомобиль с петербургскими номерами. Оттуда вышла женщина в очках и платке, похожая на прихожанку. Позднее она вынесла из храма мощи Николая Чудотворца, параллельно «снимая маскировку», сообщили источники Telegram-канала Mash днем в четверг.

Собеседники канала из числа местных священнослужителей назвали кражу тщательно спланированной.

Мощи нашлись

Уже через несколько часов в пресс-службе МВД России сообщили о задержании подозреваемой в краже частицы мощей из храма в Кировске.

«В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца», — сообщили в министерстве.

Полицейские обнаружили святыню в квартире женщины, мощи в ближайшее время вернут обратно в храм.

Воспользовалась ситуацией

Как уточнили агентству ТАСС в пресс-службе МВД, 30 августа в промежутке времени с 12:00 до 16:00 она подъехала к храму на Набережной улице на своей машине, зашла внутрь и сразу попросила показать ей, где лежат мощи святого Николая Чудотворца. Затем она подошла к святыне, перекрестилась, спокойно забрала мощевик с собой, вышла из храма и уехала. Мощи, по данным издания «Фонтанка», накануне вынесли и поставили в центр зала «по просьбе прихожан». Для поклона отвели час времени около полудня. Как раз в это время и произошла кража.

В полиции устанавливают мотивы поступка женщины. По информации источника газеты «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», она хотела при помощи реликвии излечиться от тяжелого заболевания.

«Была в церкви и украла там мощи. Взяла, чтобы дома молиться. Никто не знает, что я взяла ларец,» — заявила, по данным издания, петербурженка в ходе допроса.

По данным источника «Известий», следователи после обыска в квартире подозреваемой доставят ее в отделение полиции, где решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иконы и деньги

В апреле 2022 года в Новгородской области приговорили к семи годам колонии строгого режима россиянина, который украл из Валдайского Иверского монастыря ценности и икону Божией Матери, подаренную обители Владимиром Путиным в 2001 году. В ночь на 1 сентября 2020 года мужчина подплыл к острову на лодке, сделал подкоп под воротами и проник на территорию монастыря. Он украл икону, напрестольный крест и золотые изделия на общую сумму 5 млн руб.

В апреле 2023 года в селе Пересветово Московской области ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края проник в храм, вытащил деньги из церковной лавки, выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем. Его задержали и изъяли похищенные деньги. В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Мощами называют останки святых, считающиеся в Христианстве нетленными. Для поклонения в храмах мощи разделяют на частицы и заключают в специальные емкости — мощевики. Частицы мощей Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в мире — находятся во многих российских храмах.