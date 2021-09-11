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Общество

Арбузное дело: в Люблине госпитализировали с отравлением еще несколько человек

Соседи отравившейся арбузом семьи оказались в больнице со схожими симптомами

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Из домов на Совхозной улице в московском районе Люблино госпитализировали еще несколько человек – у всех наблюдаются симптомы отравления. В больницу увезли двух мальчиков, двух девочек-подростков и молодого человека. Кроме того, госпитализация потребовалась двум взрослым женщинам из других домов на той же улице. Предположительно, причиной отравления могли стать не арбузы, а бытовая химия, но пока что это достоверно не известно.

В Москве продолжает развиваться история с отравлениями на Совхозной улице. Из дома, где жили отравившиеся насмерть бабушка и внучка, увезли в больницу со схожими симптомами двух девочек — 12-ти и 17-ти лет — и взрослого мужчину 26-ти лет. Кроме того, из других домов на Совхозной госпитализировали с отравлением двух женщин в возрасте 55 и 62 лет.

Накануне из дома №16 две бригады «скорой помощи» увезли двух мальчиков – девяти- и одиннадцатилетнего. Они не ели арбуз, но симптомы отравления у них также зафиксированы.

Сообщается также, что мать семейства, отравившегося, предположительно, арбузом, перевели в реанимацию – ее состояние стало хуже. Известно, что ее дочь скончалась от полиорганной недостаточности, отказа внутренних органов.

Сосед семьи, в которой два человека отравились арбузом и умерли, рассказал о них в беседе с телеканалом «360». Он назвал погибших членов семьи достойными и порядочными. По словам соседа, они не злоупотребляли алкоголем. Мужчина отметил, что в семье все исправно работали и хорошо общались с другими жильцами.

Он добавил, что подробностей произошедшего в их подъезде никто до сих пор не знает. Все продукты из квартиры были отправлены на экспертизу. Оцеплен магазин «Магнит», где был куплен арбуз, в нем работают полицейские.

Издание Readovka сообщает, что причиной отравления людей в Люблино могла стать бытовая химия.

«То, что приехавшие врачи облачились для проверки дома в защитные халаты, перчатки, маски на лицо и шапочки на волосы, практически полностью закрыв тело, опровергает версию об отравлении нитратами, содержащимися в арбузе. Опять же, есть информация, что некоторые из погибших не ели арбуз, но употребили в пищу курицу, купленную в том же супермаркете», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают журналисты, для желудочно-кишечных отравлений нехарактерен столь быстрый период между самим отравлением и смертью. Причиной могли стать контрафактные моющие или дезинфицирующие средства.

Сейчас дом на Совхозной улице, где жила купившая арбуз семья, проверяют сотрудники кинологической и газовой служб. «Следователи решили проверить вообще все версии», — отмечает Readovka.

8 сентября в супермаркете «Магнит» в Люблино семья из четырех человек купила арбуз. Поели ягоду бабушка, мать и 15-летняя дочь, отец семейства арбуз не ел. Вскоре женщины были госпитализированы с сильным отравлением, спасти бабушку и дочку не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека». Руководство «Магнита» снимает с продажи всю партию подозрительных арбузов. Проверка ждет вообще все ягоды, которые компания поставила в столичный регион.

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