Украина пыталась атаковать Крым ракетой С-200

В ночь на 19 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали украинскую ракету, переоборудованную в ударную. Она направлялась в сторону Крыма, но была сбита ПВО в воздухе. О том, что произошло и какие последствия были у атаки, — в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что ночью 19 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой С-200 по территории Крыма.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал и ничего не было разрушено.

С-200 сравнительно легко поражается

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, что ВСУ используют (в том числе) зенитные управляемые ракеты ЗРС С-200В 5В28 различных модификаций, причем значительное их количество еще остается на базах и в арсеналах ВСУ.

По словам Ходаренка, зенитную управляемую ракету можно переоборудовать в оперативно-тактическую, если есть соответствующие компетенции.

Длина ракеты C-200 около 11 метров, она обладает немалой отражающей поверхностью, но при этом относительно медленная: средняя скорость всего 800 метров в секунду.

«Как цель для современных зенитных ракетных систем и комплексов ракета С-200 особой сложности не представляет. <...>При своевременном и точном целеуказании ракета С-200 сравнительно легко поражается ЗРС С-300/400», – добавил военный обозреватель.

Атаки на Крым

12 августа российские системы ПВО обнаружили ракету в районе Керченского пролива, она была уничтожена.

«Крымский мост не поврежден», – написал тогда глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Через два часа чиновник сообщил об уничтожении еще одной ракеты ВСУ.

В социальных сетях стали появляться фото и видео, на которых виднеется дым над Крымским мостом. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале объяснил, что специальные службы поставили дымовую завесу. Кроме этого, чиновник попросил жителей не публиковать кадры работы ПВО, поскольку «хайп помогает врагу корректировать удары».

Уже 16 августа комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовил поправки, согласно которым за распространение подобных фото и видео может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет в случае повторного распространения информации. Новые поправки касаются не только кадров работы ПВО, но и мест обстрела или попадания снаряда или беспилотника, местонахождения подразделений ВС РФ, военной или стратегической инфраструктуры. Исключения составляют случаи, когда эта информация была опубликована Министерством обороны.

«Отмечается, что комитет предлагает дополнить КоАП статьей 20.35 и ввести штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц, должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», – сообщил глава комитета Андрей Клишас в разговоре с ТАСС.

Атаки на Крымский мост

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В этот момент по железнодорожной части проходил поезд, у которого загорелись семь топливных цистерн. В результате произошедшего частично обрушились автомобильные пролеты моста. ВСУ признали ответственность за произошедшее.

17 июля 2023 года два надводных беспилотника, начиненные взрывчаткой, атаковали Крымский мост. В результате взрыва разрушился один пролет конструкции, второй получил осевое смещение, накренился и просел. Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал причастность Киева к теракту.