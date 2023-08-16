Украина атаковала Крымский мост «Морскими малышами». СБУ пообещала «удивлять противника» и дальше

Американский телеканал CNN показал кадры ударов украинских морских дронов по Крымскому мосту 17 июля. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал дроны Sea Baby («Морской малыш») уникальной разработкой ведомства и сообщил, что они применялись при атаках на десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, что из себя представляют украинские дроны и как их можно остановить.

CNN опубликовал кадры ударов украинских морских дронов по Крымскому мосту ночью 17 июля. Видео телеканал получил от Службы безопасности Украины (СБУ).

На записи видно, как один дрон взрывается у опоры автомобильной части моста, а второй — у железнодорожной. В ролике есть кадры как непосредственно с дронов, так и с камер на мосту.

Уникальный дрон СБУ

Глава СБУ Василий Малюк пояснил CNN, что такие беспилотники — уникальная разработка ведомства и называются Sea Baby («Морской малыш»). Их производит государство, частные компании не имеют к ним отношения.

Он утверждает, что эти дроны Украина использовала при атаках на большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг» в Новороссийске и Керченском проливе в начале августа. Телеканал обращает внимание на то, что это первый раз, когда официальные лица на Украине публично взяли ответственность за произошедшее.

Малюк добавил, что в настоящее время СБУ готовит ряд «более интересных операций, в том числе и в Черном море». Он пообещал, что они «удивят противника».

Могла ли Украина сама создать «Морского малыша»?

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок согласился с тем, что на Украине могли создать подобные дроны, поскольку процедура проста, а при этом, скорее всего, используются импортные комплектующие и консультации иностранных (в первую очередь британских) специалистов.

«Что касается утверждений представителей военно-политического руководства Украины о том, что подобное производство может быть организовано и без иностранной помощи, то к подобным заявлениям надо отнестись с изрядной долей скепсиса», — замечает эксперт.

Он добавил, что у страны, которая ранее серийно производила межконтинентальные баллистические ракеты и сложные разновидности управляемого оружия, есть все необходимые компетенции для строительства относительно несложных безэкипажных катеров, но при этом украинские предприятия прибегают к иностранной помощи в виде организации связи (в том числе и с помощью космических аппаратов) и поставкам оптико-электронных систем.

На вооружении Военно-морских сил Украины и до появления Sea Baby состояли несколько образцов подобной техники с весьма близкими тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями.

«По всей видимости, в ближайшее время необходимо усилить корабли и катера ЧФ прожекторами, на первых порах ограничить их переходы в темное время суток, на якорных стоянках в базах прикрывать корабли и катера боносетевыми заграждениями.

Что касается перехода морем невооруженных танкеров и сухогрузов, то, вполне возможно, целесообразно вспомнить и реализовать на практике систему конвоев.

Наконец, по местам сборки безэкипажных катеров на территории Украины, пунктам базирования и управления этими плавсредствами необходимо систематически наносить авиационно-ракетные удары, а также поражать их с морских направлений. И только таким образом будет решена задача безопасного перехода морем», — заключает Ходаренок.

Кто выигрывает в войне дронов?

После опубликованного CNN ролика сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев написал в Telegram, что Киев стал активнее применять беспилотники в диверсиях и терактах. По его словам, Россия научилась предупреждать подобные атаки.

«Как правило, никакого информационного ажиотажа вокруг таких новостей не происходит. Можно сказать, что позитивная новость в данном случае не приносит массовых обсуждений или просмотров в сети интернет — это известная деформация информационного поля», — говорится в посте.

Он заявил, что Россия «уверенно выигрывает войну беспилотников», причем не только у Украины, но и у Запада, где разрабатываются передовые военные технологии.

Атака на Крымский мост 17 июля

Украинские морские дроны атаковали Крымский мост ночью 17 июля. Глава полуострова Сергей Аксенов проинформировал о том, что на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В результате происшествия погибла семейная пара. Их дочь госпитализировали.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь с 17 на 18 июля. Ремонт моста, как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, должен завершиться к ноябрю, может обойтись в 1-1,3 млрд рублей. Он отмечал, что для ремонта придется возводить вспомогательный 250-метровый мост, с которого будет работать строительная техника.