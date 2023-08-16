Украина атаковала Крымский мост «Морскими малышами». СБУ пообещала «удивлять противника» и дальше

CNN опубликовал кадры ударов украинских морских дронов по Крымскому мосту ночью 17 июля. Видео телеканал получил от Службы безопасности Украины (СБУ).
На записи видно, как один дрон взрывается у опоры автомобильной части моста, а второй — у железнодорожной. В ролике есть кадры как непосредственно с дронов, так и с камер на мосту.
Уникальный дрон СБУ
Глава СБУ Василий Малюк пояснил CNN, что такие беспилотники — уникальная разработка ведомства и называются Sea Baby («Морской малыш»). Их производит государство, частные компании не имеют к ним отношения.
Он утверждает, что эти дроны Украина использовала при атаках на большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг» в Новороссийске и Керченском проливе в начале августа. Телеканал обращает внимание на то, что это первый раз, когда официальные лица на Украине публично взяли ответственность за произошедшее.
Малюк добавил, что в настоящее время СБУ готовит ряд «более интересных операций, в том числе и в Черном море». Он пообещал, что они «удивят противника».
Могла ли Украина сама создать «Морского малыша»?
Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок согласился с тем, что на Украине могли создать подобные дроны, поскольку процедура проста, а при этом, скорее всего, используются импортные комплектующие и консультации иностранных (в первую очередь британских) специалистов.
«Что касается утверждений представителей военно-политического руководства Украины о том, что подобное производство может быть организовано и без иностранной помощи, то к подобным заявлениям надо отнестись с изрядной долей скепсиса», — замечает эксперт.
Он добавил, что у страны, которая ранее серийно производила межконтинентальные баллистические ракеты и сложные разновидности управляемого оружия, есть все необходимые компетенции для строительства относительно несложных безэкипажных катеров, но при этом украинские предприятия прибегают к иностранной помощи в виде организации связи (в том числе и с помощью космических аппаратов) и поставкам оптико-электронных систем.
На вооружении Военно-морских сил Украины и до появления Sea Baby состояли несколько образцов подобной техники с весьма близкими тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями.
«По всей видимости, в ближайшее время необходимо усилить корабли и катера ЧФ прожекторами, на первых порах ограничить их переходы в темное время суток, на якорных стоянках в базах прикрывать корабли и катера боносетевыми заграждениями.
Что касается перехода морем невооруженных танкеров и сухогрузов, то, вполне возможно, целесообразно вспомнить и реализовать на практике систему конвоев.
Наконец, по местам сборки безэкипажных катеров на территории Украины, пунктам базирования и управления этими плавсредствами необходимо систематически наносить авиационно-ракетные удары, а также поражать их с морских направлений. И только таким образом будет решена задача безопасного перехода морем», — заключает Ходаренок.
Кто выигрывает в войне дронов?
После опубликованного CNN ролика сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев написал в Telegram, что Киев стал активнее применять беспилотники в диверсиях и терактах. По его словам, Россия научилась предупреждать подобные атаки.
«Как правило, никакого информационного ажиотажа вокруг таких новостей не происходит. Можно сказать, что позитивная новость в данном случае не приносит массовых обсуждений или просмотров в сети интернет — это известная деформация информационного поля», — говорится в посте.
Он заявил, что Россия «уверенно выигрывает войну беспилотников», причем не только у Украины, но и у Запада, где разрабатываются передовые военные технологии.
Атака на Крымский мост 17 июля
Украинские морские дроны атаковали Крымский мост ночью 17 июля. Глава полуострова Сергей Аксенов проинформировал о том, что на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В результате происшествия погибла семейная пара. Их дочь госпитализировали.
В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь с 17 на 18 июля. Ремонт моста, как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, должен завершиться к ноябрю, может обойтись в 1-1,3 млрд рублей. Он отмечал, что для ремонта придется возводить вспомогательный 250-метровый мост, с которого будет работать строительная техника.