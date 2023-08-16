В России могут запретить выкладывать в сеть видео атак дронов и обстрелов. Как на Украине

На месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве, 24 июля 2023 года

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовил поправки, предлагающие введение штрафов до 500 тыс. рублей или лишение свободы до трех лет в случае повторного распространения информации, которая позволяет определить местонахождение подразделений ВС РФ, военной или стратегической инфраструктуры. В том числе данные о месте обстрела или попадания снаряда или беспилотника на территории РФ. Об этом сенатор Андрей Клишас сообщил ТАСС.

Комитет СФ по конституционному законодательству разработал поправки в КоАП и УК РФ, предусматривающие штрафы или лишение свободы за повторное распространение информации о дислокации ВС РФ, военной инфраструктуры, видеофиксаации работы ПВО, мест обстрела или попадания снаряда на территорию РФ. Запрет на распространение подобной информации также коснется работы журналистов, предлагается внести изменения в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом сообщил ТАСС глава комитета Андрей Клишас.

«Законопроекты дополняют КоАП и УК РФ новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение информации, в том числе фото- или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать место нахождения Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения», — рассказал сенатор.

Он уточнил, что исключение составят случаи, когда такая информация была опубликована Министерством обороны РФ.

По словам Клишаса, поправки предусматривают административную преюдицию, когда уголовная ответственность наступает только при повторном нарушении.

Отмечается, что комитет предлагает дополнить КоАП статьей 20.35 и ввести штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц, должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Отмечается, что данная статья будет применяться, если правонарушение не содержит признаков уголовно наказуемого действия.

УК предлагается дополнить статьей 283.3. Она будет предусматривать штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет или арест от четырех до шести месяцев. Также предусмотрено лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Клишас отметил, что поправки предусматривают наказание за нарушения аналогичные тем, что установлены за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

По мнению Клишаса, в условиях проведения СВО средства массовой информации и данные, публикуемые гражданами, становятся источником сведений, которые может использовать противник:

«Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель, выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки».

Изменения предлагается внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно законопроекту, опубликованные данные будут признаны «противоправной, опасной для общества и государства информацией».

Хайп и невольные пособники врага

14 августа глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что власти полуострова будут инициировать на федеральном уровне изменения в законодательстве в части ужесточения ответственность за распространения информации о работе ПВО, расположения военных и стратегических объектов, а также результатов терактов, совершенных «киевским режимом».

«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — отметил Аксенов.

По его мнению, распространение такой информации подрывает безопасность, вредит военным и помогает противнику в информационной войне.

Вслед за этим глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил телеканалу «Россия-24», что орган выдвинул соответствующую законодательную инициативу. По его словам, ее уже поддержал комитет Госдумы по обороне.

«Инициатива <…> включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тыс., и для юридических лиц - до 300 тыс. [рублей]», — сказал Константинов.

Он отметил, что документ предусматривает увеличение штрафа при повторном правонарушении.

«Ситуация эта, мне кажется, давно назрела. Потому что весь объем информации, которой они (украинские спецслужбы. – прим. «Газеты.Ru») питаются, в основном исходит из публичной сферы. То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все паззлы того, что происходит»,

— заявил председатель Госсовета.

Еще 12 августа советник главы Крыма Олег Крючков в своем https://t.me/kryuchkovoleg/877 Telegram-канале попросил жителей и гостей полуострова не выкладывать в сеть съемки стратегических объектов и видео работы ПВО. «Ваш хайп помогает врагу корректировать удары», — отмечал он.

Как на Украине

На Украине еще в марте 2022 года запретили использовать видеорегистраторы, а также публиковать видео и фото последствий ракетных атак и обстрелов. Тогда мера объяснялась необходимостью избежать распространения информации о «перемещении и ходе выполнения задач сил обороны». Ограничения затрагивают дороги, инфраструктурные объекты, блокпосты, а также расположение и перемещение воинских частей.

В конце июня Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о привлечении к уголовной ответственности более 200 человек за распространение информации о работе сил обороны. Задержанных обвинили по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении украинских войск. Большая часть этих уголовных дел уже поступила в суд: фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.