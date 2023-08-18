Собянин: значимых разрушений и пострадавших при падении обломков БПЛА нет

Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Также были атакованы корабли в Черном море и Белгородской области. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано.

В столице «прилет» вновь пришелся на деловой центр «Москва-сити».

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», значимых разрушений зданию не нанесли», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергея Собянин.

По данным столичного градоначальника, пострадавших в результате атаки нет.

«На месте работают городские экстренные службы», — сообщил Собянин.

Минобороны России также отчиталось о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В агентстве ТАСС уточнили, что из-за падения БПЛА в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены.

«Площадь обрушения — около 30 кв. м», — сообщил собеседник агентства.

Из-за атаки беспилотника вводились временные ограничения на полеты в аэропорты столичного региона: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. На запасные аэропорты было перенаправлено семь рейсов: три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула — в Минск. После отмены ограничений пассажиры были доставлены в аэропорты назначения.

«В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно», — сообщили в Росавиации.

Атаки в других регионах

На Черном море 17 августа была предпринята попытка атаки кораблей катером-камикадзе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Надводный дрон был уничтожен огнем со сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».

«В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», — проинформировали в Минобороны.

Еще один дрон был сбит над селом Никольское Белгородской области.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атаки стали регулярными

С начала проведения специальной военной операции на Украине атаки с применением беспилотников по территории России происходят регулярно.

Предыдущий удар был зафиксирован 11 августа — сбили дрон в районе Карамышевской набережной. В Минобороны сообщили, что БПЛА был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.

Пожалуй, самый известный удар по Москве произошел в ночь на 3 мая — тогда два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было на территории резиденции. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

30 июля и 1 августа под удар попал комплекс «Москва-Сити». 30 июля два БПЛА долетели до делового центра, один был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Сергей Собянин заявил, что пострадавших нет; агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что один человек получил травмы. 1 августа украинский беспилотник, как и 30 августа, ударил по IQ-кварталу. Никто не пострадал.

Севастополь, поскольку он находится ближе к зоне СВО и там находится база Черноморского флота ВМФ России, подвергается атакам чаще. Для ударов по городу спецслужбы Украины применяют не только воздушные, но и морские беспилотники.