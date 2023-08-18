Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Общество
Размер текста
А
А
А

Собянин: значимых разрушений и пострадавших при падении обломков БПЛА нет

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при падении сбитого БПЛА

Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Также были атакованы корабли в Черном море и Белгородской области. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано.

В столице «прилет» вновь пришелся на деловой центр «Москва-сити».

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», значимых разрушений зданию не нанесли», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергея Собянин.

По данным столичного градоначальника, пострадавших в результате атаки нет.

«На месте работают городские экстренные службы», — сообщил Собянин.

Минобороны России также отчиталось о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В агентстве ТАСС уточнили, что из-за падения БПЛА в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены.

«Площадь обрушения — около 30 кв. м», — сообщил собеседник агентства.

Из-за атаки беспилотника вводились временные ограничения на полеты в аэропорты столичного региона: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. На запасные аэропорты было перенаправлено семь рейсов: три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула — в Минск. После отмены ограничений пассажиры были доставлены в аэропорты назначения.

«В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно», — сообщили в Росавиации.

Атаки в других регионах

На Черном море 17 августа была предпринята попытка атаки кораблей катером-камикадзе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Надводный дрон был уничтожен огнем со сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».

«В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», — проинформировали в Минобороны.

Еще один дрон был сбит над селом Никольское Белгородской области.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атаки стали регулярными

С начала проведения специальной военной операции на Украине атаки с применением беспилотников по территории России происходят регулярно.

Предыдущий удар был зафиксирован 11 августа — сбили дрон в районе Карамышевской набережной. В Минобороны сообщили, что БПЛА был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.

Пожалуй, самый известный удар по Москве произошел в ночь на 3 мая — тогда два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было на территории резиденции. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

30 июля и 1 августа под удар попал комплекс «Москва-Сити». 30 июля два БПЛА долетели до делового центра, один был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Сергей Собянин заявил, что пострадавших нет; агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что один человек получил травмы. 1 августа украинский беспилотник, как и 30 августа, ударил по IQ-кварталу. Никто не пострадал.

Севастополь, поскольку он находится ближе к зоне СВО и там находится база Черноморского флота ВМФ России, подвергается атакам чаще. Для ударов по городу спецслужбы Украины применяют не только воздушные, но и морские беспилотники.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях