В Чечне проверят заявление поджегшего Коран об избиении со стороны сына Кадырова

Уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев проверит ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля. Тот утверждает, что он в СИЗО подвергся насилию со стороны 15-летнего сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Москалькова. Журавель находится в СИЗО Грозного. Его арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бил руками и ногами

В Чечне проведут проверку после жалобы 19-летнего Никиты Журавеля, которого арестовали на два месяца за сожжение Корана в Волгограде. Журавель утверждает, что в одном из СИЗО в Грозном его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров. О ситуации агентству РИА Новости рассказал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев.

«Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавель, это тот, кто сжег Коран. На мое имя поступило обращение», — сообщил он.



В среду омбудсмен встретился и обсудил с Журавелем ситуацию. Тот рассказал, что в ходе встречи с Рамзаном Кадыровым тот вышел из помещения и его избил Адам Кадыров — «якобы бил по рукам и ногам». «Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка», — подчеркнул уполномоченный.

Солтаев говорит, что при встрече с Журавелем получил от него заявление на имя уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой, и что она же поручила Солтаеву проверить информацию.

^^^Про дело знают в Москве

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Москалькова в своем Telegram-канале также сообщила о получении обращения от Журавеля. Она подтвердила, что поручила Солтаеву разобраться в ситуации.

«Обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — написала Москалькова.

Как отметил Солтаев, также делом могут заняться впоследствии полицейские и следователи.

Также Солтаев сообщил, что Журавель при встрече с Кадыровым старшим извинился за совершенное против мусульман преступление. По словам уполномоченного, сжегший Коран — раскаялся. Арестованный Журавель при встрече с Солтаевым также попросил разобраться в том, за что именно его избили.

Чувства верующих

Видео с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде появилось в соцсетях вечером 19 мая. В настоящее время ролик отсутствует при поиске в интернете. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением священной книги мусульман. Часть 2 статьи 148 УК РФ, по которой расследуют дело Журавеля, предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как заявили в Следственном комитете, дело передали в Чечню по «многочисленным обращениям» местных жителей с просьбой «признать их потерпевшими». В тот же период в Грозном прошел митинг при участии 60 тыс. человек, которые вышли на улицы в знак осуждения сожжения Корана.

«Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман», — заявил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

На допросе юноша объяснил свои действия указаниями украинских спецслужб. Те якобы пообещали ему вознаграждение в размере 10 тыс. руб. за сожжение священной книги. Также он рассказал, что снимал на камеру для спецслужб Украины российские военные объекты.