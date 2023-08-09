«Подумала, что гроза, но нет». Как два боевых дрона пытались атаковать Москву ночью

Два боевых украинских дрона попытались ночью атаковать Москву с двух направлений. Они были сбиты системой ПВО в районе Минского шоссе и Домодедово, обошлось без пострадавших и разрушений. Из-за атаки во «Внуково» временно закрывали воздушное пространство. Камеры видеонаблюдения засняли дроны, а местные жители рассказали, как проснулись из-за громких звуков.

В ночь на 9 августа мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале проинформировал о том, что в Москву попытались проникнуть два боевых беспилотника.

«Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», – уточнил чиновник.

По данным на 03:16, данных о пострадавших из-за падения обломков не было. На месте работали экстренные службы.

Через час Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале подтвердило информацию об инциденте. Согласно заявлению ведомства, «осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами» попыталась Украина. Пострадавших и разрушений нет.

Синхронная атака с двух направлений

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что боевые дроны заходили на Москву «синхронно с двух направлений» — с юго-запада и с юга. Первый система ПВО сбила в Одинцовском районе недалеко от Минского шоссе, а второй – в районе Домодедово через 16 минут. Приблизительное расстояние между местами уничтожения БПЛА – 55 км.

Во «Внуково» около 02:30 в связи с атакой вводили план «Ковер», из-за чего полеты были приостановлены. Через полчаса ограничения сняли, но из-за временного закрытия воздушного пространства три рейса вылетели с опозданием.

Во время атаки уличная камера видеонаблюдения в Одинцовском районе зафиксировала яркую вспышку, через несколько секунд раздался звук взрыва.

Подписчица Telegram-канала Shot, проживающая в Домодедово, прислала еще одну видеозапись. На ней не видны дроны, но слышен звук летящего объекта и хлопок.

Девушка уточнила, что после уничтожения БПЛА в районе «все спокойно».

«Подумала, что гроза, но нет»

В разговоре с Msk1.ru жители Троицка и Одинцовского района подтвердили, что около трех часов ночи слышали громкие звуки.

«Было всего три взрыва. Два такой мощности, что дом дрожал, а третий уже тише. Видимо, взорвалось то, что сбивали», – поделилась соображениями Мария.

Другому жителю Одинцово сначала показалось, что снесло полдома, потому что «взрыв был жуткий».

Другая заявила, что проснулась, но «тревоги не было».

Еще одна очевидица услышала звук в Марьино. Она была в наушниках и сначала подумала, что это гроза.

Подписчик группы «Инцидент Домодедово» во «ВКонтакте» во время произошедшего находился на улице.

«Я как раз на улице Текстильщики стоял в 02:50, слышал взрывы и видел искры и потом два облака дыма. Необычные ощущения», – вспоминает мужчина.

Местные жители также рассказали, что из-за громких звуков сработала сигнализация на машинах.

Прошлые атаки дронов на Москву

6 августа средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района Подмосковья. Осколки БПЛА упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника.

В ночь на 1 августа несколько беспилотников попытались долететь до Москвы, но их сбила система ПВО. Один дрон достиг башни «IQ-квартал» «Москва-Сити», которая была атакована несколькими днями ранее. Беспилотник врезался в высотку на уровне 21 этажа, повредив фасад.

Первая атака дронов на башни «Москва-Сити» произошла в ночь на 30 июля.

Утром 28 июля в поселке Птичное был сбит беспилотник ВСУ, который попытался атаковать объекты в Московской области.

24 июля беспилотник атаковал Москву в районе Комсомольского проспекта. Его сбила система ПВО, в результате взрыва в одним из домов выбило несколько окон. В тот же день рухнувший беспилотник нашли в Зеленоградском округе Москвы на территории центрального кладбища.

20 июля дроны упали в поселении Вороновское. Один из них рухнул на крышу детского центра, второй — на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Из детского центра экстренно эвакуировали несовершеннолетних – две группы по 40 человек.

30 мая Москву и Подмосковье рано утром атаковали

восемь беспилотников, сработала система ПВО.

3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Главы государства в это время там не было.