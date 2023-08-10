«Яркая вспышка, звук треснувшего стекла»: 13 дронов сбиты ночью на подлете к Москве и Севастополю

Минобороны РФ сообщило, что в Подмосковье, под Калугой и Севастополем были сбиты 13 украинских беспилотников. Во Внуково и Домодедово закрывали воздушное пространство, один самолет был перенаправлен в Санкт-Петербург. Жительница Москвы рассказала, что обломок сбитого дрона упал в салон автомобиля, когда они с мужем возвращались в город.

В небе над Калужской и Московской областями, а также вблизи Севастополя были сбиты 13 украинских дронов, информирует Минобороны РФ.

«Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО, под Севастополем система ПВО поразила два БПЛА, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря. При этом никто не пострадал, разрушений не было.

В оборонном ведомстве назвали произошедшее «попыткой киевского режима осуществить террористические атаки».

Взрыв, вспышка, треск стекла и обломок дрона

Столичный мэр Сергей Собянин уточнил, что летящие к Москве ударные беспилотники были сбиты примерно в 4.00.

«Один [БПЛА] в Калужской области, другой в районе ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороге. — «Газета.Ru»)», — написал градоначальник.

Обломок одного из сбитых украинских дронов пробил машину семейный пары из столичного региона, передает Mash. Женщина рассказала, что это произошло недалеко от ЦКАД, когда они с мужем ехали по Минскому шоссе в город.

«...за несколько километров до ЦКАД услышали взрыв — около 4:30 утра. Затем — яркая вспышка, звук треснувшего заднего стекла и обломок дрона в салоне», — отмечается в сообщении.

Сбои в работе Внуково и Домодедово

Baza также сообщала, что в аэропорту Внуково около 2:30 был объявлен план «Ковер» (включает в себя закрытие воздушного пространства над аэропортом и немедленное приземление или выведение всех находящихся в воздухе самолетов. — «Газета.Ru»), из-за чего были задержаны 11 рейсов. С 5:15 ограничения сняты.

Работа в Домодедово тоже была скорректирована с 2:59 до 5:15, в настоящее время введена в график.

Telegram-канал Mash узнал о вынужденной посадке борта, выполняющего рейс Анкара — Москва «Турецких авиалиний», в петербургском Пулково вместо Внуково из-за ночной атаки БПЛА. К сообщению прикреплено видео, на котором возмущенные пассажиры спорят с представителем авиакомпании.

«Со слов людей, им выдали багаж и бросили в полном недоумении — без еды, воды и перспектив. Всем нужно в Москву, у многих стыковочные рейсы. Но авиакомпания отстранилась», — говорится в посте.

Что известно об атаках дронов под Севастополем и Калугой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале тоже рассказал о попытке атаки.

«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю», — заявил он и добавил, что контроль обстановки службами города продолжается.

Согласно информации Baza, не подтвержденной официальными источниками, целью атаки ВСУ в 5:00 был крымский аэродром в Новофедоровке.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник был сбит в 4:03 в Малоярославецком районе, обошлось без пострадавших и разрушений.

Прошлые атаки БПЛА на Москву и Севастополь

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время там не было.

30 июля и 1 августа под удар попал комплекс «Москва-Сити». Последняя попытка дронов долететь до столицы произошла накануне.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. С лета 2022 года атаки на город участились. 16 июля губернатор Развожаев проинформировал о девяти дронах, сбитых в ходе ночной атаки на город. На полуострове с октября 2022 года действуют средний уровень реагирования и желтый (высокий) уровень террористической опасности.