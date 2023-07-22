Дело в мозге. Почему для детей естественно много спать и эмоционально реагировать

Во Всемирный день мозга, 22 июля, невролог, кандидат медицинских наук и специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина рассказала «Газете.Ru» об особенностях мозга, из-за которых ребенок много спит, отличается эмоциональностью и впечатлительностью и забывает ранее детство.

Мозг ребенка — уменьшенная копия мозга взрослого или нет?

Долгое время считалось, что мозг ребенка — это уменьшенная копия мозга взрослого человека. Из-за такой точки зрения возникло множество заблуждений. Но около 30 лет назад ученые поняли, что детский мозг — это самостоятельная динамически развивающаяся структура с характерными для разных возрастов особенностями.

То, что является оптимальным состоянием в одном возрасте, в другом будет патологией.

Так возникло понятие «неврология развития».

Эволюция распорядилась так, что младенец рождается с незрелым мозгом. Хоть его голова достаточно велика, полностью сформированный мозг туда все равно не смог бы поместиться. А если бы она была крупнее — ребенок не смог бы пройти через родовые пути, не застряв.

Удивительный факт: объем головного мозга ребенка вдвое меньше, чем у взрослого, но при этом в нем почти вдвое больше нейронов.

100 миллиардов количество нейронов в мозге ребенка

Важность первого года жизни

В первый год мозг человека развивается интенсивнее, чем в течение всей остальной жизни, поэтому важно создавать для этого благоприятные условия.

К трем годам объем мозга новорожденного увеличивается вдвое, но количество связей между нейронами, наоборот, начинает сокращаться.

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От дремучего леса к упорядоченному парку

Когда мы говорим о развитии детского мозга, чаще всего кажется, что речь идет именно о формировании новых связей, которые образуются под влиянием получаемого ребенком опыта. Но не меньшую роль играет и обратный (генетически запрограммированный) процесс уничтожения или обрезки ненужных связей в головном мозге младенца — синаптический прунинг.

Кстати, в отличие от детей разрушение нейрональных связей у взрослых не имеет положительных последствий.

Если посмотреть на срез мозга двухлетнего ребенка под микроскопом, увиденная картина будет похожа на дремучий лес непроходимых нейрональных связей. Тогда как к шести годам это будет уже упорядоченный парк из аккуратных нейронов.

Дело в том, что поддержание большого количества нейронных связей крайне энергозатратно и в этом случае мозг становится неэффективным. Обрезка ненужных или неиспользуемых связей помогает оптимизировать его работу.

К слову, детский мозг итак потребляет до 60% энергии организма, в отличие от 25% — у взрослых.

Если удаления избыточных нейронных связей не происходит, у ребенка могут возникать различные нарушения развития.

«Сон — это вовсе не отдых для мозга»

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему дети, особенно до года, так много спят?

Если взрослый человек спит 20 часов в сутки, это вызывает удивление и не является нормальным, но такая продолжительность сна абсолютно естественна для новорожденного.

В это время его мозг активно развивается. Причина том, что сон — это вовсе не отдых для мозга.

Во время различных стадий и фаз сна образуются новые нейронные связи, отбирается и закрепляется необходимая для конкретного индивида информация, а ненужная отсеивается, регулируются процессы возбуждения и торможения и многое другое.

Дети, в отличие от взрослых, каждый день встречаются с лавиной новой информации, поэтому качественный сон имеет для них такое большое значение.

Как долго «созревает» мозг?

Когда мы обсуждаем работу мозга взрослого человека, мы чаще говорим о функционировании коры больших полушарий, но у детей все устроено по-другому.

Детский мозг развивается поэтапно: от глубоких (эволюционно более древних) отделов до высших (более поздних — корковых структур).

Окончательное созревание некоторых зон коры головного мозга происходит только к 21 году.

От возраста зависит работа разных отделов мозга. Если у взрослого человека основные функции берет на себя кора головного мозга, то у ребенка значимую роль в развитии играют глубинные подкорковые структуры: ствол и таламус.

Зрительные, звуковые, вкусовые, тактильные и все остальные сигналы из внешнего мира, с которыми сталкивается младенец после рождения, обрабатываются здесь. В дальнейшем эти отделы будут помогать коре головного мозга формироваться и функционировать.

Чтобы понять особенности развития и поведения детей, нужно также знать о небольших, но важных структурах головного мозга — миндалине и гиппокампе.

Миндалина или амигдала — область мозга миндалевидной формы, которая играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности — страха. Она формируется еще до рождения и опережает свое развитие, в отличие от других зон головного мозга.

Поэтому дети и подростки эмоциональны и впечатлительны, а их настроение часто напоминает американские горки.

Гиппокамп играет решающую роль в формировании процессов памяти. Он начинает активно развиваться после трех лет. Вот почему многие не могут вспомнить, что с ними происходило в раннем детстве.

Пластичность мозга

Безусловно, мозг пластичен всю жизнь, но скорость, с которой образуются новые связи в головном мозге ребенка, в сотни раз выше, чем в мозге взрослого человека.

Если своевременно обнаружить и устранить влияющие на мозг ребенка неблагоприятные факторы, его работа нормализуется.

По этой причине во всем мире сейчас активно внедряются системы раннего вмешательства и ранней диагностики нарушений работы нервной системы — в этом возрасте время решает все. В России многие специалисты тоже посвящают свои исследования изучению пластичности мозга ребенка.

Например, в Санкт-Петербурге проходит ежегодный образовательный форум «Пластичность мозга ребенка». На нем специалисты из разных областей (психологии, педагогики и медицины) обмениваются последними данными исследований об уникальных способностях мозга ребенка.