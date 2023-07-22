Дело в мозге. Почему для детей естественно много спать и эмоционально реагировать

Мозг ребенка — уменьшенная копия мозга взрослого или нет?
Долгое время считалось, что мозг ребенка — это уменьшенная копия мозга взрослого человека. Из-за такой точки зрения возникло множество заблуждений. Но около 30 лет назад ученые поняли, что детский мозг — это самостоятельная динамически развивающаяся структура с характерными для разных возрастов особенностями.
То, что является оптимальным состоянием в одном возрасте, в другом будет патологией.
Так возникло понятие «неврология развития».
Эволюция распорядилась так, что младенец рождается с незрелым мозгом. Хоть его голова достаточно велика, полностью сформированный мозг туда все равно не смог бы поместиться. А если бы она была крупнее — ребенок не смог бы пройти через родовые пути, не застряв.
Удивительный факт: объем головного мозга ребенка вдвое меньше, чем у взрослого, но при этом в нем почти вдвое больше нейронов.
Важность первого года жизни
В первый год мозг человека развивается интенсивнее, чем в течение всей остальной жизни, поэтому важно создавать для этого благоприятные условия.
К трем годам объем мозга новорожденного увеличивается вдвое, но количество связей между нейронами, наоборот, начинает сокращаться.
Наталья Коньшина, специалист детской неврологической клиники «Прогноз», невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наукЛичный архив
От дремучего леса к упорядоченному парку
Когда мы говорим о развитии детского мозга, чаще всего кажется, что речь идет именно о формировании новых связей, которые образуются под влиянием получаемого ребенком опыта. Но не меньшую роль играет и обратный (генетически запрограммированный) процесс уничтожения или обрезки ненужных связей в головном мозге младенца — синаптический прунинг.
Кстати, в отличие от детей разрушение нейрональных связей у взрослых не имеет положительных последствий.
Если посмотреть на срез мозга двухлетнего ребенка под микроскопом, увиденная картина будет похожа на дремучий лес непроходимых нейрональных связей. Тогда как к шести годам это будет уже упорядоченный парк из аккуратных нейронов.
Дело в том, что поддержание большого количества нейронных связей крайне энергозатратно и в этом случае мозг становится неэффективным. Обрезка ненужных или неиспользуемых связей помогает оптимизировать его работу.
К слову, детский мозг итак потребляет до 60% энергии организма, в отличие от 25% — у взрослых.
Если удаления избыточных нейронных связей не происходит, у ребенка могут возникать различные нарушения развития.
«Сон — это вовсе не отдых для мозга»
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему дети, особенно до года, так много спят?
Если взрослый человек спит 20 часов в сутки, это вызывает удивление и не является нормальным, но такая продолжительность сна абсолютно естественна для новорожденного.
В это время его мозг активно развивается. Причина том, что сон — это вовсе не отдых для мозга.
Во время различных стадий и фаз сна образуются новые нейронные связи, отбирается и закрепляется необходимая для конкретного индивида информация, а ненужная отсеивается, регулируются процессы возбуждения и торможения и многое другое.
Дети, в отличие от взрослых, каждый день встречаются с лавиной новой информации, поэтому качественный сон имеет для них такое большое значение.
Как долго «созревает» мозг?
Когда мы обсуждаем работу мозга взрослого человека, мы чаще говорим о функционировании коры больших полушарий, но у детей все устроено по-другому.
Детский мозг развивается поэтапно: от глубоких (эволюционно более древних) отделов до высших (более поздних — корковых структур).
Окончательное созревание некоторых зон коры головного мозга происходит только к 21 году.
От возраста зависит работа разных отделов мозга. Если у взрослого человека основные функции берет на себя кора головного мозга, то у ребенка значимую роль в развитии играют глубинные подкорковые структуры: ствол и таламус.
Зрительные, звуковые, вкусовые, тактильные и все остальные сигналы из внешнего мира, с которыми сталкивается младенец после рождения, обрабатываются здесь. В дальнейшем эти отделы будут помогать коре головного мозга формироваться и функционировать.
Чтобы понять особенности развития и поведения детей, нужно также знать о небольших, но важных структурах головного мозга — миндалине и гиппокампе.
Миндалина или амигдала — область мозга миндалевидной формы, которая играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности — страха. Она формируется еще до рождения и опережает свое развитие, в отличие от других зон головного мозга.
Поэтому дети и подростки эмоциональны и впечатлительны, а их настроение часто напоминает американские горки.
Гиппокамп играет решающую роль в формировании процессов памяти. Он начинает активно развиваться после трех лет. Вот почему многие не могут вспомнить, что с ними происходило в раннем детстве.
Пластичность мозга
Безусловно, мозг пластичен всю жизнь, но скорость, с которой образуются новые связи в головном мозге ребенка, в сотни раз выше, чем в мозге взрослого человека.
Если своевременно обнаружить и устранить влияющие на мозг ребенка неблагоприятные факторы, его работа нормализуется.
По этой причине во всем мире сейчас активно внедряются системы раннего вмешательства и ранней диагностики нарушений работы нервной системы — в этом возрасте время решает все. В России многие специалисты тоже посвящают свои исследования изучению пластичности мозга ребенка.
Например, в Санкт-Петербурге проходит ежегодный образовательный форум «Пластичность мозга ребенка». На нем специалисты из разных областей (психологии, педагогики и медицины) обмениваются последними данными исследований об уникальных способностях мозга ребенка.