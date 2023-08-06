«Военные молодцы». ПВО вновь отразила атаку беспилотника на Москву

На территории Подольского района Подмосковья средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил военных за хорошую работу средств ПВО. Осколки беспилотника упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника. Жертв и серьезных разрушений нет. Из-за опасного объекта пришлось перекрывать небо над аэропортом Внуково. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Очередной беспилотник был уничтожен в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал столичный градоначальник.

В Минобороны отчитались о пресечении очередной «попытки киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области».

«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района, — говорится в сообщении военного ведомства в официальном Telegram-канале. — В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

Обломки беспилотника упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. Очевидица падения рассказала «Газете.Ru», что сначала местные жители не поняли, что упал дрон. «Поняли, что у нас во дворе нет никакого дыма. Заметили соседа, который также вышел из дома и начал нам пальцем показывать, что в 1,5-2 километрах от нас облако дыма. И он нам покричал, что туда что-то упало. Мысли о том, что это мог быть беспилотник, не было ни у кого», — сказала Маргарита.

Она добавила, что самая большая часть беспилотника упала рядом с детской площадкой, на которой обычно играют «все дети поселка».

«Действительно, повезло, что там никого в этот момент не оказалось. И, как мне говорят, никто не пострадал. Только материальные какие-то потери», — сообщила местная жительница.

Глава Подольска Дмитрий Жариков сообщил, что в результате падения осколков сбитого БПЛА обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, его здоровью ничего не угрожает.

Внуково накрыли «Ковром»

По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту Внуково 11 рейсов на вылет и 15 на прилет были задержаны.

«По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Во Внуково был введен план «Ковер». В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат технических наук, генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов пояснил, что такой план вводится, при нарушении правил использования воздушного пространства. Всем летательным аппаратам необходимо произвести посадку на ближайшем аэродроме. После этого вычисляется нарушитель, при необходимости работает ПВО.

«Он (аэропорт Внуково — «Газета.Ru») расположен на юго-западе столицы, это стратегическое направление, является наиболее угрожаемым. БПЛА летают, несколько случаев таких было. Это и является одним из возможных сигналов, когда могут экстренно заставить в заданном районе дать команду всем воздушным судам независимо от ведомственной принадлежности немедленно выполнить посадку на ближайшем аэродроме или площадке. В этом случае возможно начнут работать силы и средства ПВО, которые расположены в зоне ответственности», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Владимир Попов.

Сейчас Внуково работает в обычном режиме.

«На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково.

Кадры пролета дрона-камикадзе предположительно в районе подмосковного Чехова опубликовал Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET», — говорится в сообщении Mash.

«Это неизбирательные действия, в результате которых могут пострадать женщины, дети, люди старшего возраста, мирные граждане, — заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. — Естественно, Министерство обороны и власти в регионах проводят своевременную работу, чтобы не допустить этих ударов по гражданским объектам. Качественно отработали средства ПВО, [дроны] были сбиты на подлете, где-то они были подавлены силами и средствами радиоэлектронной борьбы. Это совместный успех и региональных властей, и сил и средств, выделенных на оборону Москвы и Московской области от Министерства обороны».

Счет на «прилеты» растет

Попытки атаковать Москву беспилотниками продолжаются с начала специальной военной операции, и особенно активизировались летом.

30 июля и 1 августа под удар попал комплекс «Москва-Сити». 30 июля два БПЛА долетели до делового центра, один был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Сергей Собянин заявил, что жертв и пострадавших нет; агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что один человек получил травмы. 1 августа украинский беспилотник, как и 30 августа, угодила в IQ-квартал. Никто не пострадал.

Ранее атака состоялась 24 июля. Тогда один дрон попал в дом на Комсомольском проспекте, второй — в высотку на проспекте Лихачева. Пострадавших и серьезных разрушений не было.

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

Другая атака состоялась утром 30 мая. Взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Жителей нескольких домов пришлось эвакуировать. Минобороны России тогда сообщило, что в атаке участвовали восемь дронов самолетного типа.

21 июня три беспилотника было сбито в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.

Ни погибших, ни госпитализированных в результате этих атак не зафиксировано.