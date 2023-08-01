Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться

Рано утром 1 августа Москва в очередной раз подверглась атаке беспилотников. Один из дронов попал в IQ-квартал — 50-этажную башню «Москвы-Сити», которая уже пострадала при атаке 30 июля. С деталями удара и возможными мерами борьбы с дронами разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По объективным причинам в публичном пространстве не может появиться данных о том, какие типы беспилотников участвовали в очередном ударе, откуда они стартовали и как выглядели маршруты их подлета к столице. По информации Минобороны, 1 августа два аппарата были уничтожены средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области. Еще один был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

«Газета.Ru» ранее писала, что предъявлять претензии к подразделениям и частям, предназначенным для зенитного ракетного прикрытия столицы, будет в любом случае и не совсем правильно, и далеко не объективно.

Почему ПВО не всегда сбивает дроны

Подмосковная система ПВО (1-я армия ПВО/ПРО особого назначения в составе восьми зенитных ракетных полков ЗРС С-400 «Триумф») изначально не предназначалась для борьбы с малоразмерными и малоскоростными БЛА. Подобные аппараты летают на предельно малых высотах (60 м и ниже) и обладают малой радиолокационной заметностью, поскольку изготовлены из композитных материалов. Сигнал, излучаемый радиолокаторами наведения зенитных ракетных систем, отражается только от небольшого двигателя БЛА. Это существенно уменьшает дальность обнаружения подобных дронов и дальность их устойчивого сопровождения (в ряде случаев практически втрое).

Подмосковная система ПВО создавалась исключительно как средство борьбы с пилотируемой авиацией (стратегическими бомбардировщиками и самолетами тактической авиации) и стратегическими крылатыми ракетами различных видов базирования.

Подчеркнем особо — какой-либо концептуальной ошибки в оценке обстановки в те времена допущено не было. Просто даже слов таких — малоразмерный и малоскоростной БЛА, осуществляющий полет на предельно малых высотах, — никто тогда не знал. Поэтому многие вопросы по прикрытию столицы в настоящее время приходится пересматривать.

Что касается зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», он, безусловно, представляет собой эффективное средство борьбы с БЛА (что и доказал в ходе предыдущих атак по Москве).

Однако зенитных ракетных батарей «Панцирь», чтобы прикрыть все Подмосковье и все подступы к столице, требуется, безусловно, в разы больше.

Атаки будут продолжаться

Подобные удары, несомненно, будут повторяться, причем в самом ближайшем будущем, а количество средств воздушного нападения в них будет только возрастать. Это связано с простотой устройства атакующих беспилотников. Собирать их сотнями и тысячами на мощностях какого-нибудь комбайнового завода на Украине — вполне решаемая задача.

Кроме того, БЛА могут поставляться на Украину уже в готовом виде, в виде комплектов для последующей сборки или выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

Критически важные элементы любого БЛА — двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от какой-либо фирмы на Западе (вроде австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины проблемы не составит.

У ВСУ также есть системы наведения для беспилотников. В этих целях может использоваться либо Starlink (глобальная спутниковая система компании SpaceX, с 2022 года используется ВСУ для наведения БЛА), либо NAVSTAR GPS. Не стоит забывать и про инерциальные системы наведения, которые используются во многих современных БЛА.

Что касается дальности полета, напомним, иранский БЛА Shahed-136 может пролететь до 1000 км, а он в качестве мотора использует клон немецкого авиадвигателя Limbach L550E. С оригинальной силовой установкой украинский беспилотный летательный аппарат полетит еще дальше. Это на практике означает, что многие важные объекты в европейской части России будут находиться в пределах досягаемости БЛА ВСУ.

Вряд ли есть достаточные основания считать, что дроны, атакующие Москву, запускаются диверсионными группами с территории России. Скорее всего, они стартуют с приграничных областей Украины.

Не удивительно и ночное время, выбранное для их боевого применения. В условиях ограниченной видимости неэффективной оказывается работа постов визуального наблюдения, и наверняка осложнена стрельба из крупнокалиберных пулеметов и зенитно-пулеметных установок.

То, что оба украинских беспилотника (в ударе 30 июля и утром 1 августа) попали в одно и то же здание в комплексе «Москва-Сити», скорее всего, случайность.

Что касается типов БЛА, участвующих в ударе 1 августа, ими вполне могли быть БЛА «Горлица» (производство Украины, дальность полета — 1000 км) или БЛА украинской компании «Скаэтон» примерно с такой же дальностью полета. Не исключено, что в налете участвовали БЛА типа UJ-22 Airborne с дальностью полета 800 км. Такие дроны уже принимали участие в предыдущих ударах по столице России. Подробнее о типе беспилотников можно будет сказать после детального анализа мест падения БЛА.

Подводим итог. Принципиальных трудностей в производстве беспилотников подобных типов на Украине нет. А это означает, что удары будут продолжены и, по всей видимости, количество летательных аппаратов в них будет только возрастать.

Как бороться с беспилотниками

Для эффективной борьбы с БЛА в первую очередь нужна действенная система радиолокационной разведки и обработки данных. Она в настоящее время уже развернута, но ее возможности, по всей видимости, надо усиливать на порядок, если не на два.

Сказать это легко, но возникает простой вопрос: где взять необходимое количество техники и, самое главное, специалистов? Речь может идти о развертывании, по меньшей мере, двух десятков новых радиолокационных рот (и это самое минимальное число в сложившейся обстановке).

Каждая рота – это 4-6 радиолокационных станций плюс автоматизированная система управления для обработки информации. Для размещения нового подразделения, к примеру, на территории Курской или Белгородской области (а равно как и любой другой на западе и юго-Западе РФ) требуется значительный участок территории, а свободной земли в российском Черноземье нет. Также необходимо подключение радиоэлектронных средств роты к промышленной электрической сети. Такая проблема решается отнюдь не в течение суток.

В воссоздаваемой системе радиолокационной разведки зоны обнаружения РЛС всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. Кроме того, ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал.

Очень важное требование к РЛС дежурного режима в этом случае — их высокая подвижность. Время свертывания и развертывания локатора не должно превышать пяти минут.

Одна из главнейших и важнейших задач — построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам. Скорее всего, здесь без искусственного интеллекта не обойтись, а время запаздывания информации должно составлять не более нескольких секунд.

Вертолеты, самолеты, лазеры

К борьбе с БЛА, помимо зенитных ракетных систем ближнего действия, малой и средней дальности, можно привлечь боевые вертолеты (специально подготовленные экипажи и боевые машины), укомплектованные подвесными контейнерами с 12,7-мм пулеметами — от 6 до 12 на каждом вертолете.

Однако вертолеты смогут догнать БЛА далеко не всех типов: большие беспилотники обладают скоростью существенно большей, чем самый продвинутый вертолет.

Поэтому для их уничтожения следует привлекать также самолеты типа Як-130 и даже легкие турбовинтовые самолеты типа EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы Embraer, оснащенные подвесными контейнерами с большим количеством стволов пулеметов и пушек калибра 12,7-23-мм.

Весьма перспективным средством для борьбы с ударными БЛА представляется отечественный комплекс «Деривация-ПВО», оснащенный 57-мм автоматической пушкой с большой скорострельностью. Эта система позволит уничтожить дрон еще до пуска им средств поражения.

С уменьшением массо-габаритных характеристик и увеличения количества БЛА, принимающих участие в одном ударе, во весь рост встает проблема оснащения войск лазерным оружием, поскольку в настоящее время главная проблема — огромный ценовой разрыв между стоимостью средств нападения (БЛА) и средств обороны (зенитных управляемых ракет).

Ударный дрон-камикадзе стоит меньше тысячи долларов, а цена зенитной управляемой ракеты даже ближнего действия — десятки тысяч долларов.

Поэтому применение классических средств борьбы (ЗРК/ЗРС ближнего действия и малой дальности) с подобными воздушными объектами может привести к крайнему изнурению возможностей обороняющейся стороны и повлечь за собой, без всякого преувеличения, коллапс оборонно-промышленного комплекса.

Наконец, крайне эффективны против всех типов БЛА средства радиоэлектронной борьбы. Именно РЭБ в значительной степени может свести к нулю все боевые возможности БЛА, поскольку в любом случае на беспилотниках всех возможных типов есть радиоканалы, без которых навигация и применение средств поражения становятся невозможными.

Основное в деле срыва и отражения атак БЛА — это системный и комплексный подход. Если упущено хотя бы одно звено, эффективное поражение беспилотников становится невозможным.

Власти России знают, что следует делать для уплотнения системы ПВО Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин после недавней атаки дронов. «В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать», — заявил глава государства.

Есть все основания полагать, что вопросы укрепления системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района стремительно пересматриваются. Власти страны и столицы вряд ли будут экономить силы и средства при решении этой важнейшей проблемы.