Какие приемы используют в России телефонные мошенники с Украины

На фоне участившихся случаев поджогов военкоматов, совершенных по указке телефонных мошенников, МВД РФ выступило с предостережением о недопустимости таких действий. Такое же заявление сделала и Генпрокуратура. По данным силовиков, звонки поступают с Украины, шантажисты прибегают к угрозам, их жертвами в основном становятся люди пожилого возраста. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Два силовых ведомства России – МВД и Генпрокуратура – выступили с заявлением о резком росте количества случаев поджогов военкоматов, совершенных жертвами телефонных мошенников с Украины.

Мошенники и обещают деньги, и угрожают убийством

«Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников, – говорится в пресс-релизе МВД России. – После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление».

Незнакомцы сообщают о том, что деньги пытаются похитить мошенники. Или что они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких.

«Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – сообщают в МВД.

По данным полиции, массово новая тактика используется в течение последней недели.

«Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы, – считают в МВД России. – Большинство их жертв – люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов».

Бывает, что злоумышленники и напрямую предлагают совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

Силовики не привлекают к содействию по телефону

В Генпрокуратуре РФ заявили, что звонки мошенников «совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции».

«Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений», – сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.

Следователи напомнили, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и «не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами».

За поджог можно отправиться в тюрьму на 20 лет

Оба ведомства напомнили о суровых мерах ответственности, предусмотренных за описанные преступления.

«Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», – сообщили в полиции.

По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить проводятся проверки. Ведется поиск преступников и их пособников.

«МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния – как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию», – призвали в МВД России.

Произошло уже как минимум 113 поджогов

В силовых ведомствах не назвали количества преступлений, совершенных по описанному сценарию. Однако судя по сообщениям в СМИ, явление действительно приобрело массовый характер.

По данным «Медиазоны» (организация включена Минюстом в список иноагентов), с начала СВО в России совершены уже как минимум 113 атак на военкоматы и подобные объекты (данные на 26 июля). Судя по другим сообщениям СМИ, только с 29 июля по 8 августа произошло как минимум 30 случаев поджога военных комиссариатов и других подобных объектов.

Как минимум два таких случая произошло 7 августа.

Первый зафиксирован в Находке – 52-летний мужчина пытался поджечь военкомат, но, как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю, «по независящим от него обстоятельствам» не смог довести задуманное до конца. Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества». Мужчина отправлен под домашний арест.

Второй случай произошел в городе Бор Нижегородской области. В региональном управлении ФСБ сообщили, что мужчина получил задание от «неустановленного пользователя в Telegram» и успел изготовить две бутылки с зажигательной смесью. Однако потом испугался и отдал коктейли Молотова местным сотрудникам ФСБ. Те объявили ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих угрозы для совершения преступления, предусмотренного статьей «террористический акт».